Pourquoi le réseau 5G de la Corée du Sud n’est pas aussi rapide qu’annoncé

La Corée du Sud est le premier pays au monde à commercialiser officiellement la 5G. Les trois principaux opérateurs de télécommunications de Corée du Sud, KT Corporation, SK Telecom et LG U+, ont lancé des services commerciaux 5G pour les utilisateurs publics en avril 2019. Cela indique que la 5G est disponible dans le monde entier depuis 4 ans. Au cours des quatre dernières années, il y a eu une augmentation constante de la couverture du réseau 5G. Par ailleurs, le nombre de téléphones mobiles prenant en charge la 5G augmente également de manière significative. Malgré le nombre croissant d’utilisateurs de la 5G, la 4G compte toujours plus d’utilisateurs en Corée du Sud.

En tant que premier pays au monde à lancer des services commerciaux 5G, la Corée du Sud compte actuellement un bon nombre d’utilisateurs 5G. Actuellement, le nombre d’utilisateurs 4G en Corée du Sud dépasse toujours celui des utilisateurs 5G. Cependant, les utilisateurs de la 5G dans le pays devraient dépasser les 30 millions d’ici la fin du mois dernier. Bien que de plus en plus de personnes utilisent la 5G, le réseau 5G de la Corée du Sud ne répond pas aux attentes initiales en matière de vitesse, selon MSICT.

Vitesse de chargement et de téléchargement du réseau 5G en Corée du Sud

Selon le ministère des Sciences et des TIC (MSICT) de Corée du Sud, en octobre de l’année dernière, la vitesse de téléchargement moyenne de la 5G en Corée du Sud était de 896,10 Mbps. Par ailleurs, le rapport affirme que la vitesse de téléchargement était de 93,16 Mbps. D’après ces chiffres, la vitesse de téléchargement n’est que 2,8 fois supérieure à celle de la 4G LTE. C’est bien inférieur à la vitesse annoncée. Au début de la 5G, il y a eu plusieurs réclamations qui ne se produisent pas pour de nombreux utilisateurs pour le moment.

Les opérateurs de télécommunications en Corée du Sud ont affirmé que par rapport à la 4G, la vitesse de la 5G sera 20 fois plus rapide. Ils affirment également que la capacité d’accès sera multipliée par 100 et que le retard n’est que d’un dixième de la 4G. Eh bien, les utilisateurs avaient de grandes attentes, mais il semble que leurs attentes aient été réduites à néant.

Pourquoi est-il difficile pour la 5G sud-coréenne d’être 20 fois plus rapide que la 4G ?

La Corée du Sud a été le premier pays à lancer un réseau mobile de cinquième génération en 2019, annonçant une transformation technologique à grande vitesse vers les voitures autonomes. En avril 2019, les trois opérateurs de téléphonie mobile sud-coréens ont précipité leurs lancements commerciaux 5G plus tôt que prévu, tous désireux de revendiquer la première place dans la course sans fil de haut niveau.

Cependant, il existe des questions clés qui remettent en cause les promesses initiales faites par les transporteurs. Déployer la 5G à des vitesses 20 fois plus rapides que la 4G est un exploit presque impossible, même à Séoul. La raison en est très simple. La fréquence 5G se déplace directement et ne pénètre pas les obstacles et a des signaux à basse fréquence. Il ne peut pas fournir la même vitesse une fois qu’il a parcouru quelques centaines de mètres. Ainsi, contrairement à la 4G, la 5G ne fournira pas un haut débit sur de longues distances. Cela suggère que les utilisateurs plus proches de la tour 5G obtiendront une vitesse plus élevée que ceux qui en sont éloignés.

Les opérateurs de télécommunications sud-coréens ont construit environ 215 000 stations de base 5G, mais seulement 2 % d’entre elles peuvent gérer mmWave. D’autres pays qui ont introduit la 5G, tels que les États-Unis et la Chine, s’appuient également largement sur le spectre moyen de bande plus lent.

Vitesse du réseau 5G en Corée du Sud

La Corée du Sud est connue pour avoir l’un des réseaux Internet les plus rapides au monde. Associé à la haute disponibilité des smartphones, le pays est devenu un leader de l’utilisation de l’internet mobile. Selon Statista, en janvier 2022, la Corée du Sud avait la vitesse moyenne de téléchargement d’Internet mobile la plus élevée au monde, à 113,01 Mbps. En mai 2022, quelque 45 % de la population du pays utilisaient la 5G, l’un des taux les plus élevés au monde, après quelque 20 milliards de dollars de dépenses en mises à niveau du réseau qui ont quintuplé les vitesses de connexion.

Conclusion

La complexité du réseau 5G rend difficile d’atteindre une vitesse 20 fois supérieure à la 4G dans la plupart des endroits. En vérité, le réseau 5G en Corée du Sud peut atteindre des vitesses 20 fois supérieures à la 4G. Mais pour cela, l’utilisateur doit être dans une position spécifique qui favorise la libre circulation des ondes 5G. Bien sûr, ce ne sera presque jamais le cas. C’est pourquoi le déploiement de la 5G, qui est 20 fois plus rapide que la 4G, est presque impossible.

