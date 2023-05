Le fondateur d’Oculus dit de manière cryptique que le casque Apple est « tellement bon » avant le dévoilement attendu de la WWDC

En prévision des constructions de casques de réalité virtuelle et de réalité mixte d’Apple, le fondateur d’Oculus, Palmer Luckey, fait déjà l’éloge de l’appareil. Dans un message crypté sur Twitter dimanche soir, Luckey simplement tweeté: « Le casque Apple est tellement bon. »

Les commentaires de Luckey interviennent après que les testeurs auraient été «époustouflés» par le produit lors des premières démos.

Luckey, pour ceux qui ne sont pas familiers, a fondé Oculus, l’une des premières startups à avoir remporté un succès grand public dans l’espace des casques AR/VR. Oculus a ensuite été acquis par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars. Fonctionnant comme une division de Facebook à ce moment-là, il a lancé l’Oculus Rift en 2016. Luckey a aidé à concevoir et à concevoir l’Oculus Rift, le travail remontant à 2011.

En mars 2017, cependant, Luckey a démissionné de Facebook et a mis fin à son implication avec Oculus. Il a finalement négocié un paiement de Facebook d’au moins 100 millions de dollars, arguant que son départ avait été affecté par ses convictions politiques après que les médias eurent révélé qu’il avait fait un don à un groupe pro-Donald Trump. Facebook, y compris les commentaires directement de Mark Zuckerberg, a déclaré à plusieurs reprises que le départ de Luckey n’avait rien à voir avec ses convictions politiques.

Après son passage chez Facebook, Luckey a fondé Anduril Industries en partenariat avec un certain nombre d’anciens dirigeants d’Oculus. Anduril Industries se concentre sur le développement de la technologie des systèmes autonomes à des fins de défense et a obtenu des milliards de financement auprès d’investisseurs et des milliards de contrats de défense.

Dans son message sur Twitter, Luckey garde ses réflexions sur le très attendu casque d’Apple bref mais clair. « Le casque Apple est tellement bon », a-t-il tweeté dimanche après-midi. Dans des commentaires de suivi, il a déclaré qu’il y avait une grande confiance à l’intérieur d’Apple pour le lancement du casque. Il n’a répondu à aucune autre question sur ce sur quoi il fonde exactement ses commentaires.

On ne sait pas si Luckey a réellement vu ou utilisé le casque Apple. Il semble peu probable, voire impossible, qu’il ait obtenu une démo privée du casque. Le scénario le plus probable est qu’il a communiqué avec quelqu’un à l’intérieur d’Apple concernant le casque. Il est également possible qu’il ait parlé à des développeurs qui travaillent avec Apple. La société travaille en privé avec des développeurs tiers sur des logiciels pour le casque depuis au moins plusieurs mois.

Apple devrait annoncer officiellement son casque à la WWDC le 5 juin. Le produit devrait être doté d’une technologie de pointe, notamment un suivi avancé des mains et des yeux, des écrans ultra-haute résolution et la puce M2 d’Apple, ainsi que plus de une douzaine de caméras et de capteurs dans le châssis du casque. Le produit devrait être cher, au prix d’environ 3 000 $.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



