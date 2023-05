Les téléphones Pixel 6 et Pixel 7 sont confrontés à des problèmes d’épuisement de la batterie et de surchauffe

Les utilisateurs de Pixel 7 ont signalé des problèmes d’épuisement de la batterie et de surchauffe sur divers forums en ligne. Malgré la réputation de Google de produire des téléphones de qualité avec des appareils photo de premier ordre, la durée de vie de la batterie n’a jamais été leur caractéristique la plus forte. Cependant, une mise à jour récente a apparemment exacerbé la consommation d’énergie, entraînant un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. De plus, certains utilisateurs ont signalé avoir rencontré des problèmes de surchauffe, ce qui ne fait qu’aggraver le problème.

Les utilisateurs de Pixel signalent des problèmes d’épuisement de la batterie et de surchauffe

Selon le site Web technologique Engadget, un lecteur a écrit pour se plaindre que l’application Google consommait la batterie de son Pixel 6 Pro et la faisait surchauffer. Ils ont tenté de revenir à une ancienne version de l’application. Mais cela n’a résolu que le problème de la batterie, pas la surchauffe. Après une vérification rapide de Reddit, du forum d’assistance Google et de Twitter, il est devenu évident que de nombreux utilisateurs de Pixel rencontraient des problèmes similaires.

« Mon (P6P) et celui de ma femme (P6) surchauffent et utilisent la batterie sans rien faire depuis hier. Comme pas seulement chaud, CHAUD. Perdre 20% de batterie en moins d’une heure sans l’utiliser. Le coupable semble être la dernière mise à jour de l’application Google publiée le 12 mai. À la fois la version bêta actuelle et la version stable. – Nocapsallspaces de l’utilisateur Reddit.

Bien que la cause de ces problèmes ne soit pas tout à fait claire, de nombreux messages en ligne suggèrent que l’application Google utilise peut-être une quantité importante d’énergie de la batterie. Certains utilisateurs pensent que Android System Intelligence est à blâmer. Alors que d’autres pensent que la durée de vie de la batterie s’est détériorée après la mise à jour de mai. Quelle que soit la cause, le problème cause beaucoup de maux de tête aux propriétaires de Pixel. Les téléphones vident leurs batteries même lorsqu’ils sont en mode veille et, dans certains cas, deviennent trop chauds pour être utilisés confortablement. Cela conduit à des inquiétudes quant à l’effet sur la batterie et le processeur.

Bien qu’il semble que Google soit conscient du problème, ils n’ont pas encore été d’une grande aide pour le résoudre. À l’heure actuelle, peu d’options sont disponibles pour les utilisateurs. Ils peuvent activer la batterie adaptative et l’optimisation de la batterie ou essayer d’activer Extreme Battery Saver. Mais cette option limite les applications et les fonctionnalités.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine