Test du Tronsmart Halo 100 : êtes-vous prêt à faire la fête ?

C’est un haut-parleur Bluetooth accrocheur, avec une puissance impressionnante qui fera tourner les têtes et retiendra leur attention grâce à une clarté sonore et un éclairage époustouflant.

Tronsmart ne nous est pas étranger ici au siège de Netcost-security.fr. C’est un fabricant chinois bien établi qui se fait un nom en fabriquant des haut-parleurs impressionnants à des prix inférieurs à ceux des autres concurrents. Le Tronsmart Halo 100 est l’un de ces haut-parleurs qui a suffisamment de puissance à l’intérieur pour coûter deux fois plus cher. Mais ce n’est pas le cas et c’est ce que tout le monde aimera à la fin.

C’est un appareil bien construit, qui a l’air drôle car il se tient debout avec ses trois anneaux lumineux autour des haut-parleurs de graves et de médiums. Cependant, lorsque vous l’allumez, les choses commencent à changer… de manière impressionnante. Le Halo 100 est livré avec des spécifications décentes : théoriquement 18 heures d’autonomie, système stéréo à 3 voies, 60 watts de puissance totale d’ampli, pilote composé – c’est ce qui fait que les fêtards veulent vraiment vérifier les capacités du Halo 100. dans des situations sonores de plage réelles.

Modèle Halo 100 Couleur Noir VersionBluetooth 5.3 Portée Bluetooth Jusqu’à 15 m/49 pieds (zone ouverte) La puissance d’entrée 5V/2A, via le port de type C Puissance de sortie 60W Microphone Intégré Classement IP IPX6 Temps de lecture (varié par le niveau de volume et le contenu audio) Jusqu’à 18 heures (varié par l’affichage de la lumière) Temps de charge 5,5 heures Gamme de fréquences 40 Hz – 20 kHz Modes de jeu Bluetooth

Aux-in

Disque U

Carte TF Assistant vocal Soutenez Siri. Assistant Google, Cortana, etc. Autres caractéristiques Égaliseur personnalisé via l’application Tronsmart

5 effets d’éclairage

Appariement stéréo

Modes audio doubles Dimensions du produit 287 x 198 x 150 mm/11,3 x 7,8 x 5,9 pouces Poids du produit 2,72 kg/6,0 lb Dimensions du colis 328 x 254 x 204 mm/12,91 x 10 x 8,03 pouces Poids du paquet 3,2 kg/7,05 lb Contenu du colis 1 x haut-parleur de fête portable Halo 100

Câble d’entrée auxiliaire

Câble de type C

Carte SoundPulse®

Manuel de l’Utilisateur

Carte de garantie

Vous pouvez acheter le Halo 100 sur Amazon US

Tronsmart Halo 100 : robuste et prêt à l’action

Bien qu’il mesure 198 x 150 x 287 mm (WDH), le Tronsmart Halo 100 ne pèse que 2,72 kg, ce qui le rend un peu plus léger que le Tronsmart Bang. Il a un boîtier en plastique noir, une grille en métal et une surface tactile caoutchoutée sur le dessus. Il y a un bracelet en similicuir sur le dessus, et dans l’emballage principal, nous trouvons un câble de charge USB-A vers USB-C et un câble auxiliaire de 3,5 mm à 3,5 mm.

Lorsque vous regardez pour la première fois la configuration des haut-parleurs du Halo 100, nous pouvons facilement repérer deux tweeters moyens (ci-dessus) et un grand woofer (ci-dessous) qui ressemblent ensemble à un visage à bouche ouverte. Un tweeter plus petit et moins visible se trouve également au-dessus des « yeux », tandis qu’un radiateur passif de 5,6 pouces se cache derrière la « bouche ».

Pour les férus de technologie, le Halo 100 contient un tweeter de 1,22 pouces, deux tweeters moyens de 2,09 pouces, un woofer de 4,53 pouces et un radiateur passif de 5,6 pouces. Il peut facilement offrir jusqu’à 60 W de puissance et a une gamme de fréquences de 40 Hz à 20 kHz ! C’est une quantité impressionnante de volume d’un haut-parleur à ce prix.

Emmenez-le à la plage !

Pour ceux qui veulent l’emmener à la plage, vous serez heureux de savoir qu’il a un indice d’étanchéité IPX6, il peut donc être utilisé en toute sécurité à l’extérieur près du lac ou de la piscine, mais l’entreprise n’évalue pas sa résistance à la poussière.

Étant donné que la puissance d’entrée maximale est de 5 V/2 A via l’entrée USB-C, une charge complète prendra 5,5 heures. Vous pouvez également utiliser le Halo 100 comme chargeur de téléphone car il y a une prise USB-A.

Pour ceux d’entre vous qui veulent s’amuser davantage et faire la fête au clair de lune – au bord de la mer, c’est possible ! Si vous avez deux enceintes Halo 100, vous pouvez créer une paire stéréo et doubler la puissance sonore (et la qualité !). Si vous ne souhaitez pas utiliser Bluetooth, vous pouvez brancher n’importe quelle autre source audio via le câble 3,5 mm. Vous avez également la possibilité de charger votre musique sur une clé USB ou une carte microSD et de la lire via les fentes à l’arrière de l’appareil. Notez également que cette option augmentera encore la durée de vie de la batterie – puisque nous n’utilisons pas Bluetooth.

Commandes Tronsmart Halo 100

Sur le dessus du Halo 100, il y a un petit « panneau de commande », comprenant un bouton d’alimentation, un indicateur de batterie faible, un bouton lecture/pause et des boutons de contrôle du volume. Il y a aussi des boutons pour faire défiler les options de spectacle de lumière et les modes d’entrée. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez coupler un autre Halo 100 via le bouton de couplage stéréo.

Il existe une fonctionnalité intéressante qui vous permet de basculer entre les sources en appuyant simplement sur le bouton de mode. Cela vous permet de parcourir rapidement les modes Bluetooth, carte TF/SD, lecteur USB-A et entrée AUX et avoir une telle gamme d’options de lecture est très bienvenu.

Il y a une fonction de traitement du signal numérique personnalisée à l’intérieur, appelée SoundPulse qui peut être activée sur le panneau de commande. Ce réglage parvient à augmenter le bruit sourd sur les basses fréquences sans introduire de distorsion dans les registres supérieurs. Je me suis retrouvé à profiter de la lecture SoundPulse pendant des heures d’affilée.

Une autre caractéristique intéressante du Halo 100 est que lorsqu’il est connecté à deux appareils simultanément via Bluetooth, il bascule automatiquement sur l’appareil qui lit l’audio, une belle touche étant donné que Bluetooth est susceptible d’être la principale forme de connexion pour la plupart des gens.

Bluetooth et bien plus encore

Je dois admettre qu’il y a beaucoup d’options dans cette enceinte. S’habituer à tout prend un peu de temps mais cela en vaut sûrement la peine. La touche « M » représente la sélection de la source, en gardant à l’esprit que AUX est une entrée prioritaire dès qu’il y a un tel signal. La console d’éclairage et l’égaliseur peuvent être activés à l’aide des touches indubitables. Cependant, pour le contrôle de la lecture, l’assistant vocal et la réponse aux appels téléphoniques, vous devez mémoriser une grande variété de double-clics, de clics longs et de clics courts jusqu’à ce que vous maîtrisiez vraiment le Halo 100.

La lecture de musique est disponible via Bluetooth 5.3, une entrée AUX analogique, un slot micro SD ou un stockage USB. L’USB-A pour ce dernier fournit également une fonction de powerbank et fonctionne indépendamment de l’USB-C, où l’alimentation doit être connectée.

J’avoue que j’ai été impressionné. C’est un concept vraiment polyvalent, d’autant plus qu’il permet le multi-hébergement en gardant deux sources Bluetooth connectées en même temps !

L’application mobile Tronsmart

Tronsmart a une application pour iOS et Android que vous pouvez utiliser pour lire, mettre en pause, sauter des pistes et régler le volume. L’application affiche également le niveau de batterie du haut-parleur, facilite l’installation des mises à jour du micrologiciel et vous permet de lire le manuel d’utilisation du haut-parleur. Il existe un panneau de préréglages d’égaliseur qui, en plus des options par défaut et SoundPulse disponibles sur le panneau de commande du haut-parleur, offre des options Deep Bass, Classical, Rock et Customize.

Un panneau de contrôleur donne accès aux entrées, vous permet d’activer le mode d’appairage stéréo ou d’éteindre l’enceinte sans avoir besoin d’être à côté de l’enceinte. Vous pouvez également choisir entre les modes d’éclairage et voir leurs noms amusants : ballet, fête, ville des fantômes, carrousel, nuit étoilée et éteint.

Les trois préréglages supplémentaires sont tout aussi peu inspirants que les préréglages d’égalisation que vous trouverez sur presque tous les autres haut-parleurs Bluetooth. La seule vraie décision ici est entre SoundPulse et pas de SoundPulse. Si vous insistez pour créer une configuration d’égalisation personnalisée, vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs versions de votre travail.

Conclusion

Selon le fabricant, le Tronsmart Halo 100 est un « haut-parleur de fête portable » et je suis volontiers d’accord avec eux. Il s’adresse à tous ceux qui préfèrent les fêtes sur la plage (ou tout type de fêtes), accordant plus d’importance au son – puissance et moins à la qualité critique. N’oubliez pas de toujours activer le DSP SoundPulse intégré afin de profiter du meilleur son possible !

C’est un haut-parleur Bluetooth accrocheur, avec une puissance impressionnante qui fera tourner les têtes et retiendra leur attention grâce à une clarté sonore et un éclairage époustouflant. J’ai adoré le haut niveau de contrôle et de personnalisation qu’il offre, ainsi que la fonction facile « allumer – connecter » ! Ajoutez la capacité de la batterie portable et la certification d’étanchéité décente et vous avez un véritable démarreur de fête entre vos mains !

AVANTAGES

Basses riches et profondes

Puissant pour sa taille

Commandes agréables et faciles à utiliser

Son naturellement équilibré

Sangle robuste

LES INCONVÉNIENTS

Autonomie de la batterie pas impressionnante

Pouvait entendre un bruit audible lors du saut de pistes

Vous pouvez acheter le Halo 100 sur Amazon US

