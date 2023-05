Les anciens de l’iPhone veulent que la nouvelle IA sans écran de Humane change la façon dont nous interagissons avec la technologie

Pourquoi c’est important : La sortie de l’iPhone en 2007 a changé à jamais notre façon d’interagir avec la technologie. Il a inauguré une ère d’appareils personnels portables, riches en fonctionnalités et plus connectés qui sont, pour le meilleur ou pour le pire, devenus un pilier de notre vie quotidienne. Aujourd’hui, deux anciens ingénieurs d’Apple profondément ancrés dans l’histoire de l’iPhone réinventent la manière dont nous pouvons mieux intégrer la technologie sans nous séparer du monde qui nous entoure.

Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno ne sont pas étrangers à l’innovation disruptive. Chaudhri était à l’origine de l’interface utilisateur instantanément reconnaissable et intuitive de l’iPhone. Bongiorno était auparavant directeur du génie logiciel d’Apple, supervisant des projets pour iOS, macOS et iPad d’Apple. L’équipe mari et femme a quitté Apple et a continué à créer Humane en 2018. Depuis lors, les efforts de l’entreprise ont été entourés d’un secret relatif, certains adeptes critiquant la startup pour avoir levé de grandes quantités de capitaux mais ne fournissant aucun produit ou résultat pour plusieurs années.

Il y a plusieurs mois, des clips vidéo de Chaudhri livrant un Ted Talk avec un appareil portable jamais vu auparavant ont commencé à circuler en ligne. La vidéo complète de la conférence a récemment été publiée, donnant aux téléspectateurs un aperçu approfondi du nouvel ambitieux appareil portable basé sur l’IA de Humane. Pour manifester, Chaudhri reçoit un appel de sa femme. Il semble y répondre avec la paume de sa main via une projection du prototype d’IA portable de Humane.

Chaudhri et Bongiorno considèrent l’IA comme le moteur de l’évolution de la conception des appareils, et leur objectif est de concevoir de nouvelles technologies basées sur l’IA qui améliorent la vie. Comme le montre la vidéo, Humane ne définit pas simplement mieux comme apportant plus de fonctionnalités aux mêmes plates-formes mobiles. L’entreprise vise à créer des solutions technologiques qui semblent familières, naturelles et humaines. Le couple souhaite introduire une technologie qui soulage notre dépendance à l’égard d’appareils qui, de par leur conception, nous éloignent du monde qui nous entoure.

Chaudhri dit que l’appareil a été construit à partir de zéro pour remplir en toute sécurité l’usage auquel il est destiné sans dépendre ni se connecter à un autre appareil mobile. Cela réduirait la nécessité pour les utilisateurs de vérifier en permanence les écrans des appareils mobiles pour les alertes et les informations tout en ouvrant de nouvelles possibilités auparavant indisponibles en raison des limitations inhérentes aux écrans tactiles et de l’accessibilité limitée de certains utilisateurs handicapés.

« [The device] interagit avec le monde de la même manière que vous interagissez avec le monde, entendez ce que vous entendez, voyez ce que vous voyez, tout en préservant votre vie privée et en toute sécurité, et en vous fondant complètement dans l’arrière-plan de votre vie », a expliqué Chaudhri.

Les fondateurs de Humane veulent développer ce concept et pensent qu’ils n’ont fait qu’effleurer la surface de ce qui est possible avec la technologie d’intelligence artificielle d’aujourd’hui. Si leur objectif est de réinventer la relation homme/technologie, cet appareil pourrait être une étape importante vers le prochain changement significatif dans les solutions portables.

