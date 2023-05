Découvrez les dernières fonctionnalités de point d’accès Wi-Fi sur Android 14 Beta 2

Avant de diffuser la version finale à tous les utilisateurs finaux, Google publie toujours plusieurs versions bêta de son système d’exploitation. C’est une pratique courante qui leur permet de tester le nouveau système d’exploitation avant le lancement officiel. En d’autres termes, il sélectionne certains utilisateurs et leur demande de tester la nouvelle version d’Android. Sur la base de leurs commentaires, Google effectue quelques ajustements, corrige les bugs, puis publie la version finale. Il en va de même pour le système Android 14. Il a récemment publié Android 14 Beta 2. En plus de corriger quelques bugs, il a également ajouté quelques nouvelles fonctionnalités. L’un d’eux permet aux utilisateurs de sélectionner la bande de fréquence des points d’accès Wi-Fi. Cette fonctionnalité est actuellement masquée et doit être activée manuellement sur les appareils rootés.

Nouvelle fonctionnalité dans Android 14 Beta 2

Un point d’accès Wi-Fi est une fonctionnalité qui transforme votre téléphone en routeur sans fil. Une fois activé, il permet à d’autres appareils de se connecter à Internet via votre téléphone. Différentes bandes de fréquences de points d’accès Wi-Fi ont des caractéristiques différentes. Par exemple, la bande 2,4 GHz a une meilleure compatibilité et une couverture plus large, mais la vitesse est plus lente ; la bande 5 GHz est plus rapide, mais la zone de couverture est plus petite. Ce n’est un secret pour personne que tous les appareils ne prennent pas en charge les deux. Mon smartphone le fait, par exemple, mais mon ordinateur portable ne prend en charge que la bande 2,4 GHz.

La fonction de point d’accès Wi-Fi d’Android 14 Beta 2 a ajouté une option « vitesse et compatibilité ». Ainsi, une fois Android 14 sorti, les utilisateurs pourront choisir la bande de fréquences dont ils ont besoin.

En plus des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, Android 14 Beta 2 affiche également une bande de fréquences 6 GHz. Cependant, vous ne pouvez toujours pas le sélectionner. Cela pourrait signifier que certains futurs téléphones Pixel prendront en charge les points d’accès Wi-Fi à 6 GHz. Nous savons que cette bande est plus rapide, mais a moins de portée et moins de compatibilité.

Android 14 Beta 2 devrait être la version finale du système avant son lancement en juin.

