Vous vous trompez de chemin : Disney+ perd 4 millions d’abonnés pour la deuxième perte trimestrielle consécutive

Qu’est-ce qui vient de se passer? Disney + a terminé le deuxième trimestre avec quatre millions d’abonnés payants de moins qu’à la fin du premier trimestre. The House of Mouse a signalé 157,8 millions d’abonnés Disney + payants au 1er avril, contre 161,8 millions au trimestre précédent. Cela représente une perte d’environ 2,5 % d’un trimestre à l’autre et représente la deuxième perte trimestrielle consécutive pour le service de streaming.

Au premier trimestre, Disney + a enregistré sa toute première baisse en terminant avec 2,4 millions d’abonnés de moins qu’à la fin du quatrième trimestre.

Disney a déclaré que certaines des pertes d’abonnés peuvent être attribuées à la diffusion de moins de matchs de l’Indian Premiere League.

Les autres services de streaming de Disney se sont mieux comportés. ESPN + a ajouté 400 000 abonnés au deuxième trimestre pour atteindre 25,3 millions d’abonnés, et Hulu a attiré 200 000 utilisateurs, ce qui a porté son total à 48,2 millions.

Du côté des bénéfices, Disney a enregistré un chiffre d’affaires de 21,82 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action a augmenté à 0,69 $ contre 0,26 $ au trimestre de l’année précédente.

Lors de l’appel aux résultats de la société, le PDG Bob Iger a annoncé son intention de déployer le contenu Hulu dans Disney + pour créer une « expérience d’une seule application ». La fusion aura lieu plus tard cette année à partir des États-Unis, mais les deux applications continueront également d’être disponibles en tant qu’offres autonomes. Cela ressemble plus à une question de commodité, mettre le contenu des deux services en un seul endroit pour ceux qui s’abonnent aux deux.

La décision pourrait compliquer la propriété de Hulu (Comcast détient 33% de Hulu), mais c’est une discussion pour un autre jour.

Iger a également déclaré qu’une autre hausse de prix était en préparation pour le niveau Disney + sans publicité. Au moment de la rédaction, la version financée par la publicité de Disney + est au prix de 7,99 $ par mois tandis que l’option sans publicité commande 10,99 $ par mois. Iger a déclaré que la hausse des prix reflétera mieux la valeur de leurs offres de contenu et créera un écart plus large entre les deux niveaux.

Abordant la perte de quatre millions d’abonnés, Iger l’a décrite comme relativement faible et a déclaré que cela avait conduit l’entreprise à croire qu’elle avait une « élasticité des prix ».

