Les plus grands écrans d’iPhone jamais arrivés sur les modèles d’iPhone 16 Pro – Ross Young

Les modèles d’iPhone 16 Pro de l’année prochaine auront les plus grands écrans d’iPhone de tous les temps, selon Ross Young, un analyste d’affichage avec une solide expérience. Il a également été rapporté que ces modèles abandonnent l’encoche en faveur de Face ID sous écran.

Bien que Young n’ait pas initialement précisé les tailles précises, lorsqu’un utilisateur de Twitter a arrondi les chiffres de Ross à un chiffre significatif, il a répondu que c’était « proche »…

Les plus grands écrans d’iPhone à venir l’année prochaine

Jeune tweeté:

Assez parlé de l’iPhone 15, est-il encore temps de commencer à parler de l’iPhone 16 ? Entendre parler de nouvelles tailles sur les modèles Pro […] 6.2z » et 6.8x ». Le format d’image augmentera légèrement sur les modèles d’iPhone 16 Pro.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter suggéré cela signifiait que les tailles seraient effectivement les suivantes, Young a donné la réponse en un mot « proche ».

iPhone 16 : 6,1 pouces

iPhone 16 Plus : 6,7 pouces

iPhone 16 Pro : 6,4 pouces

iPhone 16 Ultra : 6,9 pouces

Cela indiquerait que les tailles d’affichage des deux modèles de base resteraient inchangées, tandis que l’iPhone 16 Pro passerait de 6,1 pouces à environ 6,4 pouces, et le Pro Max de 6,7 pouces à environ 6,9 pouces.

Cela différencierait davantage les modèles Pro des modèles de base.

Young a clairement de bons contacts au sein de la chaîne d’approvisionnement des écrans d’Apple, dans toutes les gammes de produits, donc ses rapports doivent certainement être pris au sérieux. Il est cependant assez tôt pour trop de certitude, étant donné qu’Apple testera plusieurs options pour un certain nombre de fonctionnalités potentielles sur les futurs iPhones.

ID de visage sous l’écran

La plus grande rumeur concernant les modèles d’iPhone 16 de l’année prochaine est qu’au moins l’un d’entre eux doit obtenir un identifiant de visage sous l’écran.

Alors que The Elec a suggéré l’année dernière que cela arriverait sur l’iPhone 15 Pro, Young a dit non: ce serait l’iPhone 16. Il a dit que les fournisseurs soumettraient des échantillons de l’écran à l’époque, donc c’était probablement ceux-ci dont The Elec avait appris.

Nous avons reconfirmé à nouveau qu’il ne devrait pas y avoir d’IR sous panneau pour les iPhones avant 2024, iPhone 16. Je dois commencer le développement et commencer à soumettre des échantillons maintenant.

Actu a soutenu cela, affirmant que Face ID sous-affichage arriverait sur les modèles d’iPhone 16 « haut de gamme » – mais est allé plus loin. Il a émis l’hypothèse que la caméra frontale serait également sous l’écran.

Je pense que le véritable iPhone plein écran arrivera en 2024. Les iPhones haut de gamme en 2024 adopteraient une caméra frontale sous-écran à côté du Face ID sous-écran. Une condition de faible luminosité nuit à la qualité de la caméra frontale, et le FAI et l’algorithme sont essentiels pour l’amélioration de la qualité.

C’est le Saint Graal, permettant un véritable affichage plein écran sans encoches, pilules ou trous. La technologie nécessaire pour cela existe depuis plusieurs années, mais les exemples vus à ce jour n’offrent pas la qualité que nous attendons d’un iPhone.

Bien que Actu ait également un bilan décent, il convient de souligner que l’analyste fait deux types de tweets très différents. Premièrement, ceux où ses sources de la chaîne d’approvisionnement fournissent des preuves de quelque chose. Deuxièmement, ses propres théories sur ce qui pourrait arriver, sans preuves spécifiques. Le fait qu’il ait commencé la citation ci-dessus par « Je pense » place cela dans cette dernière catégorie.



