SYLVOX 12V TV est la solution parfaite pour vos voyages en VR

En seulement quelques années, nous nous sommes tous incroyablement adaptés à avoir nos téléviseurs intelligents partout. Pas seulement dans nos salons et peut-être nos chambres, mais littéralement tout autour de nous. Un tel luxe est rendu possible par des entreprises dédiées à certaines catégories de marché de niche pour couvrir toute la demande. Comme SYLVOX TV, qui prospère exactement à cet endroit avec son portefeuille de téléviseurs spéciaux ouverts aux clients connaisseurs. Et ils peuvent vous soutenir même pour les roadtrips dans votre camping-car.

Parce que les experts de SYLVOX TV vous proposent des modèles de téléviseurs spéciaux pour vos terrasses extérieures et bords de piscine, éventuellement cuisine et salle de bain, mais aussi pour la route. La gamme de modèles de téléviseurs 12 V est également disponible, vous pouvez donc en profiter. Obtenir un téléviseur pour VR est une solution parfaite à des fins de divertissement lors de vos voyages de vacances. Et bon nombre de ces modèles de téléviseurs sont bien sûr des téléviseurs intelligents, de sorte que vous ne manquez pas non plus les fonctionnalités et options supplémentaires.

TV SYLVOX plus petite mais plus intelligente

Bien sûr, l’intérieur d’un camping-car est assez souvent limité par l’espace disponible, de sorte que les modèles de téléviseurs normaux de grande taille ne sont pas les meilleurs pour une telle occasion. Des pièces plus portables sont la voie à suivre, les écrans ne dépassant pas les diagonales de 27 pouces. Et le modèle intermédiaire de 24 pouces est peut-être le compromis idéal. Les gars de SYLVOX TV ont bien sûr un tel modèle prêt pour nous aussi, afin que nous puissions regarder de plus près.

Le modèle en question est le 24″ Smart 12V TV DVD Combo de la série 2023 Limo. Comme son nom l’indique, vous n’obtenez pas seulement un téléviseur. Mais également un lecteur DVD intégré prenant en charge la lecture de disques DVD/VCD/CD. Et bien sûr, il s’agit d’un téléviseur 12 volts, que vous pouvez brancher facilement dans votre VR. Parce qu’il prend en charge l’entrée de tension large DC (9-36V) et l’adaptateur d’alimentation AC 110V. Cela n’indique pas qu’il se limite à nous RV. S’alignerait bien sur des bateaux et des endroits similaires également. Ou même comme un petit téléviseur domestique pour votre chalet ou quelque chose.

Design élégant et robuste et nombreuses fonctionnalités

Le panneau de ce téléviseur RV est doté d’un superbe design sans cadre, avec des cadres super étroits de 0,04″. Ainsi, les regards sont certainement dans le sac et rien ne distrait votre expérience visuelle. Tous les matériaux métalliques de la construction sont un autre avantage, ainsi que le support de haute qualité. Il a la résolution FHD 1080p et offre d’excellents angles de vision ultra-larges de 178°H/178°V. Ce qui est très important pour la disposition des sièges à l’intérieur du VR. Ainsi, tout le monde peut voir tout ce qui est crucial.

Et la liste des fonctionnalités est également assez longue. Outre le lecteur DVD intégré susmentionné, vous bénéficiez également d’un tuner TV ATSC intégré, de haut-parleurs Hi-Fi et d’une capacité de radio FM. Et bien sûr une connexion Wi-Fi et Bluetooth pour couvrir la connectivité sans fil. Mais même celui en filaire n’est pas du tout négligé, apportant par exemple double HDMI, double USB, double Tuner TV, LAN ou Optical Out. Ainsi, vous pouvez brancher tous vos divers gadgets et options d’entrée à votre guise.

Restez intelligent et choyé même sur la route

Mais qu’en est-il des capacités intelligentes de ce téléviseur SYLVOX à main ? Eh bien assez étendu et flexible, grâce au système d’exploitation Android 11. Vous pouvez installer facilement toutes les applications que vous désirez et profiter de toute l’expérience intelligente même sur la route. Le Chromecast intégré est un autre avantage intéressant à avoir et la même chose peut être dite pour l’assistant Google. Surtout avec la belle télécommande à commande vocale. Tout cela ne fait que souligner l’ensemble attrayant de ce téléviseur intelligent pour VR.

Et qu’en est-il du prix de ce modèle de TV SYLVOX ? Le prix de base commence à 399 $, btu, vous pouvez également opter pour la version murale, si vous prévoyez d’accrocher le téléviseur RV au mur. La hausse des prix est assez mineure pour une telle option, vous obtiendrez donc une bonne affaire de bout en bout. Avec 1 an de garantie produit avec retour gratuit et livraison gratuite US/CA/UK/EU, SYLVOX TV s’assure également de la satisfaction de ses clients. Si vous seriez intéressé par d’autres modèles de la marque, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil sur leur site Web pour plus d’informations.

