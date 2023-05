Ces 25 appareils recevront la mise à jour MIUI 14 dans les semaines à venir

Xiaomi a enfin publié la liste officielle des appareils qui recevront la mise à jour MIUI 14 au deuxième trimestre 2023. La liste comprend un total de 25 smartphones et deux tablettes, et couvre une large gamme d’appareils à différents prix.

La mise à jour MIUI 14 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux appareils Xiaomi, notamment :

Un nouveau langage de conception appelé « MUI Light »

Nouvelles fonctionnalités pour l’affichage permanent

Amélioration des performances et de la durée de vie de la batterie

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité

Nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

Nouvelles fonctionnalités de jeu

En plus des nouvelles fonctionnalités et améliorations mentionnées ci-dessus, la mise à jour comprend également un certain nombre de corrections de bugs et d’améliorations des performances. Xiaomi a travaillé dur pour rendre la mise à jour MIUI 14 aussi stable et raffinée que possible, et il est clair qu’ils y ont consacré beaucoup d’efforts.

Xiaomi annonce la liste officielle des appareils recevant MIUI 14 au deuxième trimestre 2023

Les appareils Xiaomi qui recevront la mise à jour MIUI 14 sont les suivants :

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10T Lite

Tablette Xiaomi 5

Les appareils Redmi qui recevront la mise à jour MIUI 14 sont les suivants :

Redmi Note 10JE

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9S

Redmi 9T

Pad Redmi

Les appareils Poco qui recevront la mise à jour MIUI 14 incluent les éléments suivants :

Poco F4 GT

Poco F3

Poco F4

Poco X3 Pro

Poco M5

Poco M4 5G

Poco X4 GT

Poco X3 GT

Poco F2 Pro

Poco M3

Poco X3 NFC

Il est important de noter que cette liste ne comprend que les appareils qui recevront la mise à jour MIUI 14 au deuxième trimestre 2023. Xiaomi n’a pas encore annoncé de calendrier pour la disponibilité de la mise à jour pour les autres appareils.

La mise à jour MIUI 14 est une mise à niveau majeure pour les appareils Xiaomi, et elle fera certainement une grande différence dans la façon dont les utilisateurs font l’expérience de leurs téléphones. Si vous êtes un utilisateur Xiaomi, je vous encourage à garder un œil sur la mise à jour, et je suis sûr que vous serez impressionné par les nouvelles fonctionnalités et améliorations qu’elle apporte.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine