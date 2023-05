HTC U23 Pro 5G : Un nouveau retour de HTC ?

Suite aux premiers indices de HTC sur un nouveau smartphone de la série U, diverses photos en direct du supposé U23 Pro 5G avec Snapdragon 7 Gen 1 sont apparues sur Internet.

HTC, le fabricant taïwanais de smartphones, n’est peut-être plus à la pointe du marché des smartphones Android car d’autres sociétés ont pris le relais. Néanmoins, ils sortent toujours de nouveaux téléphones, bien qu’à un rythme prolongé. Le Desire 22 Pro de l’année dernière a été commercialisé comme le « premier smartphone métaverse » mais n’a pas réussi à avoir un impact.

Juste avant son premier anniversaire, HTC a fait allusion à la sortie d’un autre téléphone axé sur le métaverse. Des images récemment divulguées fournissent plus d’informations sur ce prochain téléphone de milieu de gamme, qui s’appellerait le HTC U23 Pro 5G, y compris des détails sur ses spécifications matérielles.

Et des fuites, HTC n’a pas retenu la leçon. Vous voyez, une partie de la raison pour laquelle HTC est tombé dans son jeu était qu’il n’a pas équipé ses appareils de spécifications qui pourraient rivaliser avec la concurrence.

HTC U23 Pro 5G : spécifications rumeurs du nouveau

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain HTC U23 Pro 5G.

HTC U23 Pro 5G : Conception

Les images du HTC U23 Pro 5G proviennent de la publication chinoise ptt.cc. Ces images suggèrent que le U23 Pro 5G comportera un cadre et un panneau arrière en plastique. C’est un peu décevant et choquant puisque, selon u/Aquis_GN, le U23 Pro est censé être un téléphone haut de gamme.

Les fuites indiquent également que l’appareil comportera un écran AMOLED. Mais on ne sait pas si l’écran comportera un taux de rafraîchissement rapide. Un écran AMOLED serait une amélioration considérable par rapport à l’écran LCD du Desire 22 Pro de l’année dernière.

Caractéristiques de performance et de stockage

Des images divulguées du U23 Pro 5G testé à l’aide de l’outil utilitaire AIDA54 ont révélé qu’il sera alimenté par le chipset Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm. Le U23 Pro disposera également d’un minimum de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 256 Go.

Le Snapdragon 7 Gen 1 est une puce 5G de milieu de gamme basée sur le processus 4 nm de Samsung. Ce SoC a été annoncé l’année dernière aux côtés de la 8 Gen 1 et se retrouve également sur le Xiaomi 13 Lite. Ce sera un énorme bond en termes de performances par rapport au Snapdragon 695 du Desire 22 Pro de l’année dernière.

Caractéristiques de la caméra

La caméra arrière principale devrait être une unité 108MP avec OIS, mais les informations sur les autres capteurs ne sont pas encore disponibles.

Autres spécifications

Le modèle présenté dans les images porte le numéro de modèle 2QC9100. Cependant, le leaker Abhishek Yadav a trouvé deux autres numéros de modèle, 2QC9200 et 2QCB100 (selon GSMArena). Yadav affirme également que le téléphone sera préinstallé avec Android 13.

Selon les images divulguées, le U23 Pro 5G comportera une prise casque 3,5 mm en haut du téléphone. L’emplacement SIM sera situé à côté du port de charge USB-C. Le téléphone devrait avoir une batterie de 4 600 mAh avec prise en charge de la charge sans fil.

Quand verrons-nous le HTC U23 Pro 5G ?

La date de sortie du Desire 22 Pro était en juin de l’année dernière. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que HTC pourrait prévoir de lancer le U23 Pro 5G à peu près au même moment en 2023.

Conclusion

J’aimerais voir HTC revenir sur le marché phare d’Android, un peu comme ce que nous voyons avec Motorola. Mais cela pourrait prendre quelques années. Cependant, j’espère que le prochain HTC U23 Pro 5G suscitera un certain battage médiatique sur les marchés sur lesquels il sera lancé.

Que pensez-vous du nouveau téléphone rumeur de HTC ? Pensez-vous que l’entreprise peut faire un retour sur la scène des smartphones ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

