La fabrication d’iPhone en Inde fait face à des revers – Wistron se retire

Apple a augmenté son capital en Inde ces dernières années et souhaite même transférer la production d’iPhone en Inde. De nombreuses fonderies ont augmenté leurs investissements en Inde, mais il existe également des fournisseurs qui ont déjà investi en Inde. Bien que la perspective d’Apple en Inde soit excellente, il y a aussi des problèmes. L’un des principaux problèmes est la chaîne d’approvisionnement et la situation n’a fait qu’empirer. L’un des principaux fournisseurs d’Apple, Wistron vient d’annoncer sa sortie de l’Inde. Selon des informations en provenance d’Inde, Wistron, le principal fournisseur d’Apple, envisage de quitter l’Inde dans son ensemble. Il prépare maintenant les choses pour que le National Company Law Tribunal (NCLT) et le Indian Registry of Companies (ROC) dissolvent leurs activités en Inde dans un délai d’un an.

Il existe de nombreuses raisons à la sortie de Wistron, notamment des problèmes de travailleurs, le faible paiement des salaires, des problèmes médicaux et d’autres cas. Cela a amené l’entreprise à toujours faire face à des différends en Inde. Après la sortie de Wistron, le groupe indien Tata envisage d’acheter l’usine d’assemblage d’iPhone de Wistron dans le sud de l’Inde. Cette usine gère les principales tâches de production de Wistron en Inde. Il y a également des rapports selon lesquels Wistron a choisi de mettre fin à ses activités en Inde après avoir reçu des paiements de subventions dans le cadre du programme indien d’incitation lié à la production de téléphones mobiles (PLI). Des sources ont déclaré qu’après la sortie, les activités de Wistron en Inde ne fournissent que des services de réparation et de maintenance pour les produits Apple.

Fin avril, le PDG d’Apple, Cook, s’est rendu en Inde. Au cours de la visite, il a déclaré qu’Apple s’est engagé à développer et à investir dans tout le pays. Apple cherche maintenant à étendre sa coopération avec Foxconn, Pegatron, etc. afin que près de 7 % des iPhones soient produits en Inde. Il s’agit d’un bond en avant majeur pour l’Inde, qui devrait représenter seulement 1 % des iPhones dans le monde en 2021.

Wistron India a une histoire fragile

Wistron India est la sous-marque indienne de Wistron Corp., une société de services électroniques basée à Taiwan. La société a été créée en Inde en 2006 et a son siège à Bangalore. Wistron India se concentre sur la production de produits électroniques, y compris les téléphones portables, les tablettes et les PC, et fournit des services de conception et d’ingénierie à ses utilisateurs.

Histoire

Wistron Corp. était une sous-marque d’Acer, une société d’électronique taïwanaise. L’activité de fabrication sous contrat d’Acer a été créée en 2001 et est maintenant connue sous le nom de Wistron Corp. Depuis lors, Wistron est devenue l’une des principales marques sous contrat au monde. La société fabrique des gadgets pour de nombreux géants de la technologie, notamment Apple, Dell et HP.

Dans le but de développer son rôle dans la région Asie-Pacifique, Wistron a fondé sa sous-marque indienne en 2006. Au début, Wistron India s’est concentrée sur la fourniture à ses clients de services de conception et d’ingénierie. L’entreprise a construit sa première usine de fabrication en 2008, mais elle a rapidement augmenté sa capacité de fabrication.

Wistron et Apple travaillent ensemble. Après avoir découvert que Wistron avait enfreint la législation du travail à l’égard des personnes travaillant dans ses usines en Chine, Apple a mis l’entreprise en procès. En Chine, Apple a également fait des efforts pour protéger la législation du travail dans sa vaste chaîne d’approvisionnement technologique. Wistron possède 12 usines dans le monde et 120 000 employés. Bien qu’il se développe à partir du continent, cela ne se fera pas rapidement ou facilement. L’Inde est considérée par Wistron comme une option pour la Chine, cependant, la stratégie commerciale de l’entreprise qui a été un succès en Chine continentale pourrait ne pas être aussi efficace là-bas.

Produits et services

Les clients peuvent choisir parmi une variété de services de conception, d’ingénierie et de fabrication offerts par Wistron India. L’entreprise se concentre sur la production de biens électroniques, tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones portables. La production, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la logistique et la conception et le développement de produits font partie des services proposés par Wistron en Inde.

Avec de nombreuses entreprises de technologie de pointe au monde, telles qu’Apple, Microsoft et Dell, Wistron India a noué des liens. La technologie de montage en surface, l’assemblage de cartes de circuits imprimés, l’assemblage final et les tests font partie des compétences de production de l’entreprise. Bangalore et Noida sont les sites de production de Wistron India. En Inde, Wistron India a également pris des participations dans des projets de R&D. Bangalore sert désormais de centre de R&D de l’entreprise, où elle se concentre sur la création de nouveaux produits et technologies pour ses clients.

Défis et controverses

Ces dernières années, Wistron India a dû faire face à un certain nombre d’obstacles et de problèmes. Une importante manifestation syndicale a eu lieu dans l’usine de production de Wistron India à Narasapura, près de Bangalore, en décembre 2020. Le personnel de l’entreprise a affirmé qu’il n’avait pas été payé à temps et que ses heures de travail étaient dures. Les travailleurs de l’usine ont endommagé des voitures et des machines à la suite de la violente manifestation.

Le gouvernement de l’État du Karnataka a ouvert une enquête contre les pratiques de travail de Wistron India après l’événement. Le gouvernement a constaté que l’entreprise avait enfreint un certain nombre de règles du travail, notamment en ne payant pas les salaires et en ne fournissant pas de conditions de travail appropriées. Wistron India a donc été retirée de la liste des producteurs agréés du gouvernement de l’État du Karnataka, et l’entreprise a été forcée de modifier sa politique du travail.

Wistron India a été critiquée pour ses pratiques environnementales en plus des problèmes de main-d’œuvre. Le Conseil de contrôle de la pollution de l’État du Karnataka a frappé l’entreprise en 2019 pour avoir enfreint les lois environnementales. Le conseil a constaté que Wistron India avait pollué les eaux souterraines locales en déversant des déchets non traités dans l’environnement.

Croissance en Inde

Wistron India a de grands objectifs pour développer son entreprise là-bas. Une nouvelle usine a été construite à Narasapura, près de Bangalore, avec un coût de Rs 1 200 crore (environ 164 millions de dollars) par la société. L’usine fabrique des appareils électroniques pour les clients de Wistron. C’était une énorme source d’emplois pour de nombreux Indiens et cela a généré d’énormes rendements. Le gouvernement indien, qui a vendu le pays comme une option pour l’investissement mondial, a salué les plans de croissance. L’Inde a un marché important et en pleine expansion pour l’électronique grand public. À un moment donné, Wistron a eu un énorme impact positif sur l’économie locale indienne. Cependant, il semble que la romance soit terminée.

Conclusion

L’une des plus grandes marques sous contrat en Inde, Wistron India, propose des services de conception, d’ingénierie et de fabrication à certaines des plus grandes marques technologiques au monde. Au cours des dernières années, l’entreprise a été confrontée à un certain nombre de problèmes et de problèmes, notamment des conflits de travail et des crimes environnementaux. Pour résoudre ces problèmes et améliorer ses pratiques en matière de travail et d’environnement, l’entreprise en Inde a pris des mesures. Cependant, l’entreprise ne peut plus faire face à tous les problèmes en Inde. La société pense que la nation asiatique est une région difficile à travailler et va maintenant s’incliner et partir. Cela affectera l’expansion prévue d’Apple en Inde car Wistron est l’une de ses principales chaînes d’approvisionnement. Cela indique qu’Apple devra chercher une alternative. Ce ne sera pas chose aisée pour l’entreprise.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine