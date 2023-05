Conception inhabituelle de l’Oppo Reno 10 Pro révélée dans les rendus en fuite

Le très attendu smartphone Oppo Reno 10 Pro a fait le buzz sur Internet, et maintenant, des rendus de l’appareil ont fait surface en ligne. Ces rendus ont été créés et partagés par OnLeaks. Il est connu pour être un initié avec un excellent palmarès. Et cela a rendu les rendus encore plus excitants.

Fuites de rendus du smartphone Oppo Reno 10 Pro

Cependant, dans ce cas, certaines personnes peuvent souhaiter qu’OnLeaks ait fait une erreur. Parce que le module de caméra avec le capteur inférieur décalé semble un peu étrange. La raison derrière la conception du module de caméra de cette manière n’est pas encore claire. Mais il est possible qu’Oppo ait une bonne raison à cela.

D’après les informations disponibles, nous savons que le nouveau Oppo Reno 10 Pro aura un grand écran avec une diagonale de 6,7 pouces. Le smartphone aura également des dimensions de 163,2 x 74,2 x 7,9 mm. Ce qui en fait un appareil facile à transporter.

Les premières données suggèrent que le SoC Dimensity 8200 alimentera l’Oppo Reno 10 Pro. Les experts prévoient que ce processeur sera à la fois puissant et efficace. Cela garantira le bon fonctionnement de l’appareil et pourra gérer même les tâches les plus exigeantes.

OnLeaks est un initié bien connu et respecté dans l’industrie de la technologie. Et il a partagé des rendus de plusieurs smartphones au fil des ans. Il a un excellent palmarès et il est extrêmement rare que l’un de ses rendus soit inexact. En plus de l’Oppo Reno 10 Pro, il a également partagé des rendus d’autres appareils comme le OnePlus 10 Pro, l’iPhone 13 Pro, le Samsung Galaxy A33 et bien d’autres.

Dans l’ensemble, l’Oppo Reno 10 Pro s’annonce comme un appareil passionnant qui offrira une gamme de fonctionnalités et de capacités avancées. Avec son grand écran, son processeur puissant et son design élégant, il plaira à coup sûr aux passionnés de technologie et aux utilisateurs occasionnels. Nous avons hâte de voir le produit final et d’en savoir plus sur ses fonctionnalités et ses capacités.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine