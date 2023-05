TSMC veut construire une usine de fabrication de puces de 10 milliards d’euros en Allemagne

Dans le contexte : La loi européenne sur les puces récemment approuvée devrait fournir beaucoup d’argent aux entreprises désireuses d’investir et de créer de nouvelles opportunités de développement sur le Vieux Continent. Ces entreprises incluent probablement TSMC, qui est apparemment déjà en pourparlers avec la plus grande économie d’Europe pour construire une nouvelle usine de fabrication de puces.

En collaboration avec NXP Semiconductor, Bosch et Infineon, TSMC prévoit la construction d’une nouvelle usine de puces dans l’État libre de Saxe, l’une des seize régions de la République fédérale d’Allemagne. Le budget initial de la nouvelle entreprise serait « d’au moins » 7 milliards d’euros, tandis que l’investissement global serait probablement plus proche de 10 milliards d’euros.

Selon des sources anonymes proches du dossier, la fonderie de puces taïwanaise est toujours en discussion avec ses partenaires constructeurs potentiels, le gouvernement allemand et les autorités locales, et les plans définitifs pourraient être sujets à changement. La nouvelle installation pourrait être approuvée dès le mois d’août, ont indiqué les sources, et ce serait la première usine de fabrication de TSMC construite en Europe.

Ces dernières années, TSMC a déclaré qu’il envisageait de construire une usine de puces en Allemagne et qu’il était en « discussions avancées » avec les autorités locales sur la question du financement. La loi européenne sur les puces, qui investira 43 milliards d’euros pour stimuler l’industrie européenne des semi-conducteurs, a probablement été une motivation convaincante pour pousser ces discussions plus loin.

La nouvelle usine allemande serait utilisée pour fabriquer des puces de 28 nanomètres, tandis que TSMC conserve toujours des processus de fabrication de pointe chez lui, à Taiwan. Pour l’installation déjà approuvée en cours de construction en Arizona, la société prévoit de produire des semi-conducteurs de 4 nm en 2024 avant d’adopter un nœud encore plus avancé (3 nm) à une date ultérieure.

Tout nouveau financement pour les usines de fabrication de puces en Allemagne nécessiterait l’approbation officielle des autorités européennes, tandis que TSMC et les autres sociétés essaient apparemment d’obtenir plus d’argent des pouvoirs publics. Au Japon, TSMC investit 8,6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de puces, et la moitié de cette somme proviendra directement du gouvernement de Tokyo.

Le géant taïwanais n’est pas le seul fabricant de puces à s’intéresser à la construction de nouvelles usines en Allemagne, car Infineon dépense 5 milliards d’euros supplémentaires pour une usine de fabrication à Dresde. La ville saxonne abrite déjà des installations de production pour GlobalFoundries et Bosch. Pendant ce temps, Intel a retardé le démarrage d’un important projet de fabrication en Allemagne tout en demandant plus de fonds.

