Bing Image Creator : Voici pourquoi il est meilleur que DALL-E2

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les images sont un puissant outil de communication de messages. Avec les générateurs d’images AI, vous pouvez créer des images en tapant simplement une invite de texte. La plateforme Bing Image Creator de Microsoft est le dernier né de cette technologie. Il permet aux utilisateurs de générer des images avec une seule phrase, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui souhaitent créer des visuels rapidement et facilement.

Cependant, avec la concurrence d’autres générateurs d’images comme Midjourney, il vaut la peine d’explorer les fonctionnalités de Bing Image Creator pour voir s’il correspond à vos besoins.

Qu’est-ce que Bing Image Creator et comment fonctionne-t-il ?

Bing Image Creator est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de générer des images AI basées sur votre texte. Il génère des images (appelées « Créations ») en fonction du texte saisi (appelées « Légendes »).

Microsoft a choisi d’utiliser DALL-E d’OpenAI comme colonne vertébrale de son outil de création d’images. Cela implique que vous devriez en obtenir des images d’excellente qualité si vous fournissez une invite descriptive. Comme la plupart des autres générateurs d’images disponibles, vous pouvez choisir parmi différents styles, des croquis de bandes dessinées au photoréalisme.

Le nouvel outil de création d’images fonctionne mieux lorsque vous êtes très descriptif et créatif avec vos légendes. Vous pouvez ajouter des détails tels que des adjectifs, des lieux et même des styles artistiques comme « art numérique » et « photoréaliste ».

Bing Image Creator est-il gratuit ?

Actuellement, Bing Image Creator est gratuit ; vous n’avez même pas la possibilité d’ajouter un mode de paiement. Cependant, les utilisateurs peuvent échanger des points Microsoft Rewards contre davantage de bonus. Les boosts sont comme des crédits ; chaque invite d’image vous coûtera une pièce boost. Au moment d’écrire ces lignes, les utilisateurs reçoivent 25 pièces boost gratuites lors de leur première inscription.

Comment s’inscrire et utiliser le nouveau Bing Image Creator

Contrairement à ChatGPT, vous n’avez pas besoin d’un compte avec OpenAI pour utiliser le nouvel outil Bing Image Creator. Vous n’avez pas non plus besoin d’avoir un compte DALL-E. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft et un accès à Bing.com.

Voici un guide rapide étape par étape sur la façon d’utiliser Bing Image Creator :

1) Rendez-vous sur Bing Image Creator et connectez-vous.

La première chose à faire est de vous rendre sur Bing.com/Create et de cliquer sur Join & Create. Comme mentionné précédemment, vous aurez besoin d’un compte Microsoft pour cette étape. Vous devrez en créer un si vous n’avez pas de compte Microsoft.

Je dois également noter que vous pouvez accéder à la page Bing Image Creator à l’aide de n’importe quel navigateur ; il n’est pas limité au navigateur Microsoft Edge.

2) Il est temps de saisir vos invites

Après vous être connecté, vous serez présenté avec la page où vous entrerez vos invites d’image. Tout comme lorsque vous utilisez un chatbot IA, soyez aussi descriptif que possible pour vous assurer que votre résultat est exact. Microsoft suggère de structurer votre invite avec un adjectif, un nom, un verbe et un style. Par exemple, « Un chat portant un haut-de-forme et un monocle assis sur une pile de livres devant une cheminée ».

Cliquez sur Créer après avoir entré votre invite dans la zone de texte et attendez que les images soient générées.

3) Visualisation et téléchargement des images

Une fois que l’outil AI crée les images, vous pouvez cliquer dessus pour afficher une vue plus grande. Vous avez également la possibilité d’enregistrer, de partager ou de télécharger les images. Vous pouvez télécharger une, toutes ou aucune des images.

Les générateurs d’images alimentés par l’IA doivent encore être développés au point de pouvoir créer des images totalement fidèles à la réalité. En conséquence, il peut y avoir des imprécisions dans les détails les plus fins des images produites.

Vous pouvez également créer des images directement depuis Bing Chat, mais pour cela, vous aurez besoin du navigateur Microsoft Edge.

Voici comment vous pouvez demander au nouveau Bing de créer une image directement depuis la fenêtre de discussion :

Ouvrez MicrosoftEdge. Allez sur Bing.com et cliquez sur Chat. Sous « Style de conversation », cliquez sur Créatif. Rédigez votre invite en commençant par des phrases telles que « créer une image » ou « générer une photo ». Si vous ne le faites pas, Bing recherchera une image avec votre description.

Que pensez-vous de la nouvelle IA de création d’images de Microsoft ? Allez-vous l’essayer? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

