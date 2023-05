Apple commence à vendre HomePod et HomePod mini au Danemark

Après le lancement du HomePod à Singapour plus tôt cette année, Apple a désormais mis le HomePod et le HomePod mini à la disposition des clients au Danemark. Les produits sont désormais disponibles à la commande via la boutique en ligne de l’entreprise et devraient bientôt arriver chez les revendeurs agréés Apple locaux.

HomePod maintenant disponible au Danemark

Selon le site Web d’Apple Danemark, les HomePod et HomePod mini sont expédiés dans un délai d’un jour ouvrable après l’achat, mais l’estimation de l’expédition peut s’allonger en fonction de la demande pour les produits. Le HomePod mini était au prix de 899 kr, tandis que le HomePod de deuxième génération coûte 2 599 kr. C’est environ 133 $ et 384 $, respectivement.

Aux États-Unis, le HomePod mini coûte 99 $, tandis que le HomePod de deuxième génération coûte 299 $.

Le HomePod mini a été introduit en 2020 comme une alternative moins chère au HomePod d’origine, qui a ensuite été abandonné par Apple. Le petit haut-parleur intelligent d’Apple intègre Siri et AirPlay, et il fonctionne également comme un hub HomeKit pour les accessoires de maison intelligente. Le HomePod mini est actuellement disponible en noir, blanc, bleu, orange et jaune.

Le HomePod de deuxième génération, en revanche, est venu remplacer le HomePod d’origine qui a été abandonné en 2021. La conception est à peu près la même que la première version, mais avec quelques modifications mineures. Le HomePod de deuxième génération n’est disponible qu’en blanc et minuit.

En décembre dernier, Apple a lancé le HomePod en Afrique du Sud, en Suède, en Finlande et en Norvège. iOS 16.4 laisse également entendre qu’Apple travaille à l’introduction du HomePod en Israël, bien que cela n’ait pas encore été confirmé par la société.

H/T : Kasper Sverkel Rasmussen

