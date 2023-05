Apple n’a même pas changé l’iPhone en USB-C, et l’UE se plaint déjà

Cette année, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles l’USB-C d’Apple sur l’iPhone 15 qui n’est pas encore sorti sera limité en ce qui concerne les données et les vitesses de charge pour les câbles non MFi. Essayant d’empêcher cela – du moins pour l’UE – le commissaire Thierry Breton a donné un avertissement à Apple quatre mois avant l’événement iPhone habituel.

En février, nous avons entendu ShrimpApplePro prédire qu’Apple avait fabriqué en série des câbles USB-C Made for iPhone (MFi) avant le lancement de l’iPhone 15 à l’automne. Cependant, une partie de cela incluait également l’attente que les câbles non certifiés « seront limités en termes de données et de vitesse de charge ».

Puis en mars, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Actu, a confirmé qu’Apple autoriserait des vitesses de charge plus rapides avec USB-C et iPhone 15, mais pas pour les câbles non Apple ou non certifiés.

La Commission européenne a prêté attention aux rumeurs Apple USB-C et a pris des mesures pour essayer de devancer la possibilité que des câbles USB-C limités se produisent.

Rapporté par Zeit Online via MacRumors, le commissaire européen à l’industrie Thierry Breton a écrit un avertissement à Apple dans une lettre vue par l’agence de presse allemande dpa. Breton a fait référence aux récents reportages des médias sur le prétendu plan d’Apple et a simplement déclaré qu’il serait « inadmissible de restreindre l’interaction avec les chargeurs ».

Le rapport note également que la Commission européenne a rappelé à Apple en mars que « les appareils qui ne répondent pas aux exigences du chargeur unique ne seront pas approuvés sur le marché de l’UE ».

L’autorité bruxelloise aurait pour objectif de publier un guide sur « l’interprétation uniforme » de la directive européenne pour les chargeurs uniformes d’ici le troisième trimestre 2023.

Avis de Netcost-security.fr

Techniquement, la législation européenne qui l’exigera n’entrera en vigueur que le 28 décembre 2024, donc Apple pourrait probablement faire ce qu’elle voudrait pendant un an avec l’iPhone 15 et même un peu d’iPhone 16.

Nous devrons attendre et voir si Apple choisit de remuer davantage le pot alors que la législation européenne réprime l’entreprise ou si elle tiendra compte de l’avertissement de l’UE.

Un autre facteur qui peut rendre cela peu problématique et non sensible au temps, il est probable qu’Apple pourrait supprimer toutes les restrictions USB-C via des mises à jour logicielles pour toutes les régions qui en auront besoin à l’avenir.

