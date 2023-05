Lancement de 20 nouveaux jeux sur Apple Arcade dont TMNT Splintered Fate, WHAT THE CAR?, plus

Après avoir sorti des titres lentement, généralement au rythme d’un par semaine au cours des deux dernières années, Apple Arcade a lancé aujourd’hui une multitude de nouveaux titres. En tout, 20 nouveaux jeux sont disponibles avec TMNT Splintered Fate, WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim builder et Temple Run + étant quelques-unes des têtes d’affiche.

Il s’agit de la deuxième plus grande expansion depuis qu’Apple a sorti 30 titres en 2021 (en une journée) pour sa plateforme de jeu. Apple a partagé les détails dans un communiqué de presse accompagné d’une nouvelle annonce :

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement de 20 nouveaux titres sur Apple Arcade, le service d’abonnement aux jeux d’Apple qui offre un accès illimité à plus de 200 jeux incroyablement amusants. Les nouveaux titres incluent WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck et Cityscapes: Sim Builder, qui ne sont tous disponibles que sur Apple Arcade. L’extension ajoute également au service des jeux populaires de l’App Store, notamment Temple Run +, Playdead’s LIMBO +, PPKP +, etc.

Vous pouvez trouver tous les nouveaux jeux en vous rendant sur l’App Store > Arcade > balayez vers le bas > Voir tous les jeux – la plupart des nouvelles versions apparaissent mais certaines semblent se propager.

Voici la nouvelle courte annonce publiée par Apple pour accompagner le nouveau lancement des jeux :

Voici un premier aperçu de TMNT Splintered Fate, un tout nouveau jeu exclusif pour Apple Arcade :

Dans leur dernière aventure, disponible exclusivement sur Apple Arcade, Splinter est porté disparu et les frères sont attaqués. Percez les mystères pour découvrir la main sinistre derrière le chaos. Rejoignez Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael dans une aventure roguelike en coopération où leurs attaques uniques se combinent avec des bonus aléatoires pour un plaisir fou. Recherchez des indices et des indices à travers New York avec l’aide d’alliés familiers comme Avril, Metalhead, Casey Jones, et bien d’autres.

Une autre sortie populaire sera la toute nouvelle WHAT THE CAR? des créateurs de WHAT THE GOLF? et QU’EST-CE QUE LA CHAUVE-SOURIS ?

Dans cette aventure de course hilarante, les joueurs jouent le rôle d’une voiture de course non conventionnelle avec des caractéristiques en constante évolution, telles que les jambes, les ailes et même le rhume. Le jeu propose un gameplay farfelu basé sur la physique, faisant de chaque course une aventure amusante pleine de rebondissements inattendus.

Apple souligne également qu’il y a eu plus de 50 nouveaux jeux ajoutés à la bibliothèque en 2022 ainsi que plus de 300 mises à jour. Et voici quelques mises à jour qui seront bientôt publiées :

Découvrez les nouvelles mises à jour lancées ce mois-ci pour Jetpack Joyride 2, Angry Birds Reloaded, Bob l’éponge : Patty Pursuit, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, LEGO Star Wars : Castaways, Asphalt 8 : Airborne+, Cut the Rope Remastered, My Little Pony : Mane Merge , et beaucoup plus.

Pour un aperçu de l’ensemble du catalogue Apple Arcade, consultez notre guide complet :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :