La plupart des applications de thérapie n’incluent pas la confidentialité ; Replika AI « la pire application de tous les temps »

Les applications de thérapie se révèlent de plus en plus populaires, car les gens recherchent de l’aide pour leur santé mentale sans les inconvénients et le coût élevé des conseils en personne. Mais pour la deuxième année consécutive, les chercheurs ont constaté que la majorité d’entre eux ne respectent pas les normes de confidentialité attendues.

Sur 32 applications de santé mentale étudiées, quelque 19 d’entre elles ont été étiquetées comme « vie privée non incluse », les chercheurs déclarant qu’ils étaient choqués de voir à quel point elles étaient mauvaises…

Tester des applications de thérapie pour la confidentialité

Mozilla, l’organisation à but non lucratif derrière le navigateur Firefox, dispose d’une équipe qui se concentre spécifiquement sur l’enquête sur la confidentialité des applications. L’équipe lit les politiques de confidentialité, pour voir si des garanties appropriées sont offertes, puis vérifie les antécédents de l’entreprise en matière de violation de données, etc.

Les applications sont sélectionnées en fonction de leur popularité aux États-Unis et en Europe, et reçoivent une étiquette « vie privée non incluse » si elles échouent sur deux critères ou plus.

Nous attribuons notre étiquette d’avertissement * Confidentialité non incluse aux produits que nous avons déterminés comme présentant le plus de problèmes en matière de protection de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs. Un produit recevra l’étiquette d’avertissement * Confidentialité non incluse s’il reçoit deux avertissements ou plus de notre part sur les critères suivants : Comment l’entreprise utilise les données qu’elle collecte sur les utilisateurs. Nous appelons des entreprises à vendre des données d’utilisateurs ou à collecter plus de données que nécessaire à des fins commerciales générales, par exemple, en achetant des données à des courtiers en données. Comment les utilisateurs peuvent contrôler leurs données. Nous appelons une entreprise si elle ne dispose pas d’un moyen clair et gérable pour les utilisateurs de supprimer leurs données de l’entreprise ou d’expliquer combien de temps ils conservent les données des utilisateurs. Quel est le bilan connu de l’entreprise en matière de protection des données des utilisateurs ? Nous appelons une entreprise si elle a de mauvais antécédents en matière de protection des données des utilisateurs en raison de failles de sécurité, de fuites ou de vulnérabilités connues et signalées. Enfin, nous appelons une entreprise si nous ne pouvons pas confirmer si le produit répond à nos normes de sécurité minimales. Dans de rares exceptions, nous pouvons avertir une entreprise si elle ne reçoit qu’un seul avertissement de notre part si nous déterminons que cet avertissement est particulièrement préoccupant pour les consommateurs.

De plus, l’équipe examine les autorisations demandées par une application. Il indique qu’il peut y avoir des raisons parfaitement valables pour qu’une application demande l’accès à des éléments tels que l’emplacement, la caméra et le microphone, mais il signalera les demandes qui ne semblent pas nécessaires pour les fonctionnalités de l’application.

Les derniers résultats en matière de confidentialité

Seules deux applications de thérapie ont obtenu le feu vert :

Onze autres avaient un problème de confidentialité (qui variait selon l’application) :

Bouvreuil

Woebot

Moodfit

Supportable

Youper

Gingembre

Récupération

Enregistrer

Calme

Superbe

Moderne

Santé

NOCD

Les 19 applications de thérapie restantes ont été considérées comme des échecs, avec des coups contre elles dans deux catégories ou plus :

Changement d’esprit TCC

Respirer,

Penser, faire

au sésame

7 tasses

MindDoc

Heureux

Mieux vaut arrêter

Suicide

RAINN

Briller

Espace de tête

Libérer

Santé mentale et soi

Minuteur d’aperçu

Le puissant

Sanvello

Espace de discussion

Cérébral

Mieux aider

Fierté

Conseils

Réplika

La pire application de thérapie

Le pire a été Replika, qui a échoué dans toutes les catégories : utilisation des données, contrôle des données, bilan, sécurité et test de la politique de confidentialité.

Vous pouvez consulter les notes complètes ici.

Obtenir de l’aide pour les problèmes de santé mentale

L’Institut national de la santé mentale a une liste de ressources pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, soit sur vous-même, soit sur un ami ou un membre de la famille :

Appelez le 911 si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en danger immédiat, ou rendez-vous à la salle d’urgence la plus proche. 988 Suicide et ligne de vie en cas de crise

Appelez ou envoyez un SMs au 988 ; Llame al 988 (para ayuda en español)

Utiliser le chat Lifeline sur le Web (en anglais uniquement)

The Lifeline fournit un support confidentiel 24 heures sur 24 à toute personne en crise suicidaire ou en détresse émotionnelle. Appelez ou envoyez un SMs au 988 pour entrer en contact avec un conseiller en crise qualifié. Ligne de crise pour les vétérans

Utiliser le chat de crise des anciens combattants sur le Web

La ligne d’écoute téléphonique des vétérans est une ressource gratuite et confidentielle qui relie les vétérans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un intervenant qualifié. Le service est disponible pour tous les anciens combattants et ceux qui les soutiennent, même s’ils ne sont pas inscrits auprès de la VA ou inscrits dans les soins de santé VA. Ligne d’assistance téléphonique en cas de catastrophe

Appelez ou envoyez un SMs au 1-800-985-5990

La ligne d’assistance téléphonique en cas de catastrophe fournit des conseils immédiats en cas de crise aux personnes qui éprouvent une détresse émotionnelle liée à une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. La ligne d’assistance est gratuite, multilingue, confidentielle et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous vous inquiétez des mises à jour d’un ami sur les réseaux sociaux, vous pouvez contacter les équipes de sécurité de la société de médias sociaux. Ils tendront la main pour mettre la personne en contact avec l’aide dont elle a besoin. Consultez les 5 étapes d’action pour aider une personne souffrant de douleur émotionnelle pour voir comment vous pouvez aider les personnes en détresse.

Photo : Sims de Sydney/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :