Les puces TSMC Made in USA seront 30% plus chères

TSMC est la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, qui produit les chipsets les plus avancés pour les ordinateurs, les téléphones et de nombreux autres appareils électroniques. Elle est basée à Taïwan, mais possède également des usines en dehors de l’île, principalement en Asie. Maintenant, la hausse du prix des puces TSMC est à l’horizon, nous pouvons donc également nous attendre à des smartphones plus chers.

Récemment, TSMC a investi beaucoup d’argent dans des usines situées sur le sol américain. L’un des plus grands sera celui de l’Arizona, qui produira des puces de 3 nm et 5 nm.

Pourquoi la hausse du prix des puces TSMC est-elle inévitable ?

L’histoire de cet investissement de TSMC est assez longue et reflète le souhait des États-Unis d’éloigner la production de puces avancées de la Chine. Le problème, cependant, est que cette stratégie entraîne des coûts de production plus élevés, en raison de nombreux facteurs. L’un d’eux est, bien sûr, la main-d’œuvre plus chère. L’autre, et peut-être le plus important, est le fait que la plupart des chaînes d’approvisionnement dépendent de la région asiatique, de sorte que déplacer la production à travers le Pacifique n’est pas tout à fait rentable.

Digitimes rapporte maintenant que TSMC développe une nouvelle stratégie, qui entraînera une augmentation des prix de production dans les usines à l’étranger, y compris au Japon. Les puces actuellement produites au Japon sont de 10 à 15 % supérieures à celles de Taïwan.

Lorsque l’usine de l’Arizona démarrera une fois la production, le prix des puces produites là-bas sera d’environ 30 % plus élevé. Cela entraînera une augmentation du prix global des 3 nm et 5 nm produits à l’étranger.

Digitimes mentionne une autre raison de la hausse des prix, et c’est le maintien du taux de marge actuel de 53%, ce qui est important pour garder les investisseurs.

En raison de ces nouvelles conditions sur le marché, certains clients envisagent de passer à Samsung. De plus, TSMC a déjà du mal à maintenir les exigences d’Apple. Nous avons vu des rumeurs selon lesquelles la société basée à Cupertino pourrait réserver l’intégralité de la production 2023 de TSMC.

Cela affectera-t-il l’industrie des smartphones ?

La hausse du prix des puces TSMC augmentera sûrement les coûts de production des smartphones. Les processeurs plus chers affectent directement la production de smartphones. Non seulement en termes de pièces plus chères, mais aussi en raison de l’augmentation des marges des fabricants en conséquence. Nous avons déjà vu que la gamme iPhone 15 sera plus chère. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir ce que feront les autres.

