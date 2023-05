La Chine se plaint encore une fois de la loi CHIPS : les États-Unis revendiquent un double standard et une mentalité de guerre froide

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ce n’est pas la première fois que la Chine se plaint bruyamment de la loi américaine CHIPS, la qualifiant de « deux poids deux mesures » de la part des États-Unis, ce qui montre une « mentalité de guerre froide ». Un représentant chinois a déploré cet acte et les récentes mesures prises par les États-Unis pour resserrer davantage les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine lors du Comité des subventions et des mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce cette semaine.

Le Sénat américain a adopté la loi CHIPS en juillet de l’année dernière. Le président Biden l’a promulguée un mois plus tard, donnant à l’industrie nationale de production de semi-conducteurs un coup de pouce de 53 milliards de dollars sous la forme de subventions qui iront à la construction de nouvelles usines.

Le South China Morning Post rapporte qu’un représentant chinois à l’OMC a déclaré que de telles subventions à l’industrie permettent aux États-Unis « d’interférer avec l’allocation des ressources du marché » et montrent les « deux poids deux mesures » du pays, une référence aux restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine.

Le représentant a ajouté que le comportement des États-Unis avait « gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs » et a montré « la mentalité de guerre froide et les comportements hégémoniques » de Washington qui nuisent non seulement à la Chine mais aussi aux États-Unis et à leurs alliés.

Plus tôt dans la journée, j’ai été rejoint par des dirigeants de l’industrie et des syndicats pour discuter de l’importance de l’adoption de la loi CHIPS for America afin de renforcer nos efforts pour fabriquer des semi-conducteurs ici même en Amérique. Je suis prêt à signer ce projet de loi fort et bipartisan. pic.twitter.com/wNoSaWqcus – Président Biden (@POTUS) 26 juillet 2022

La Chine est également en colère contre les États-Unis qui ont achevé en janvier deux ans de négociations avec les Pays-Bas et le Japon, qui verront les pays imposer leurs propres restrictions à l’exportation d’outils de fabrication de puces vers la Chine. Les Pays-Bas ont annoncé officiellement leurs nouvelles règles en mars.

Pékin a demandé à l’OMC de revoir l’accord Japon-Pays-Bas le mois dernier, se plaignant qu’il pourrait avoir violé « le principe d’ouverture et de transparence ». La Chine a également engagé une procédure de règlement des différends à l’OMC contre les États-Unis concernant ses restrictions à l’exportation.

Ce n’est pas la première fois que la Chine se prononce contre la loi CHIPS. Le pays a utilisé la même comparaison de la guerre froide en août, tout en qualifiant également certaines parties de la loi de discriminatoires à l’encontre de la nation asiatique – une section de la loi CHIPS stipule que l’une des entreprises technologiques qui souhaitent accéder au fonds de 53 milliards de dollars ne sera pas autorisé à fabriquer des puces sur un nœud de processus de 28 nm ou moins dans le pays.

« Il [the CHIPS Act] contient des clauses essentiellement discriminatoires dans la concurrence sur le marché et crée des règles du jeu injustes, qui vont à l’encontre des principes de commerce équitable de l’OMC », a déclaré Yu Xiekang, vice-président de l’Association chinoise de l’industrie des semi-conducteurs, à l’époque.

En avril, nous avons entendu parler des effets néfastes de la loi CHIPS sur les ambitions de fabrication de puces de la Chine, ce qui explique en partie pourquoi elle est si en colère contre les États-Unis.



