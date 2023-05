Apple publie iOS 16.5 Beta 4 pour les développeurs et les testeurs bêta publics

La quatrième version bêta d’iOS 16.5 et d’iPadOS 16.5 est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. Et avec cette nouvelle version bêta, nous sommes très proches de la version publique de la version. iOS 16.5 et iPadOS 16.5 vont être la cinquième mise à jour majeure de la série iOS 16/iPadOS 16. Découvrons les nouveautés d’iOS 16.5 beta 4 et d’iPadOS 16.5 beta 4.

Hier, Apple a publié les premières mises à jour de réponse de sécurité pour iPhone et iPad exécutant respectivement la mise à jour iOS 16.4 et iPadOS 16.4. Si vous êtes sur la version bêta d’iOS 16.5, vous ne pouvez pas mettre à niveau vers la mise à jour Security Response, mais vous pouvez vérifier à ce sujet ici.

IMG : iSWUpdates

Outre iOS 16.5 Beta 4 et iPadOS 16.5 Beta 4, Apple a également publié watchOS 9.5 Beta 4, tvOS 16.5 Beta 4, macOS Ventura 13.4 Beta 4, macOS Monterey 12.6.6 RC4 et macOS Big Sur 11.7.7 RC4. iOS 16.5 Beta 4 et iPadOS 16.5 Beta 4 sont livrés avec le numéro de build 20F5059a.

En parlant maintenant de changements, la nouvelle mise à jour bêta apporte quelques changements ainsi que des changements de code qui révèlent de nouvelles fonctionnalités à venir.

IMG : Zollotech

Dans la section Ajouter un nouveau fond d’écran, il existe une catégorie distincte pour les fonds d’écran Pride qui est disponible sous la section Unity.

Apple Pay est désormais disponible au Salvador et au Guatemala

Un administrateur partagé dans une maison peut désormais coupler et ajouter des accessoires Matter

Un tas de corrections de bugs

La quatrième mise à jour bêta est disponible pour les développeurs ainsi que pour les testeurs bêta publics. Ainsi, si vous vous êtes connecté avec votre compte développeur ou votre compte public, vous verrez la nouvelle mise à jour sur votre appareil. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Avant de mettre à niveau votre iPhone ou iPad, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre appareil à au moins 50 %.

