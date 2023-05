Reddit ajoute des aperçus riches pour le contenu partagé dans iMessage et Instagram Stories

Le populaire réseau social Reddit a annoncé mardi une mise à jour majeure de son application iOS et Android. Les utilisateurs trouveront désormais plus d’options pour partager du contenu Reddit avec d’autres plateformes, telles que iMessage et Instagram. De plus, le réseau social ajoute de nouveaux outils permettant aux éditeurs d’afficher le contenu Reddit sur leurs propres plateformes.

Reddit obtient une intégration plus approfondie avec iMessage et Instagram

Avoir la possibilité de partager un contenu Reddit avec d’autres applications n’est pas nouveau. Cependant, Reddit rend cette expérience bien meilleure avec des aperçus riches. Par exemple, si vous partagez maintenant une publication Reddit avec quelqu’un dans iMessage, l’application affichera un aperçu visuel du contenu avec le nom du sous-reddit, ainsi que le total des votes positifs et des commentaires.

Mais il y a plus. Reddit permet également aux utilisateurs de partager plus facilement le contenu de l’application sur Instagram. Les utilisateurs verront désormais une option « Histoires Instagram » dans la feuille de partage. Cette option génère un aperçu de cette publication pour Instagram, similaire à une fonctionnalité qui existe déjà sur Twitter.

Ceux qui exécutent la dernière version de l’application Reddit disponible trouveront également un nouveau raccourci pour partager un message après avoir pris une capture d’écran de l’application. « Une expérience de partage de capture d’écran en un clic qui permet aux utilisateurs de partager du contenu sans enregistrer d’images sur leur appareil », a expliqué la société dans un article de blog.

Toujours selon Reddit, les options de partage disponibles auparavant étaient « obsolètes » et nécessitaient « plusieurs étapes ». Les nouvelles fonctionnalités permettront de partager plus facilement et plus rapidement les publications Reddit sur d’autres plateformes sociales « sans compromettre leur identité Reddit ».

Pour les éditeurs, Reddit introduit également une nouvelle boîte à outils pour intégrer et afficher le contenu du réseau social sur d’autres plateformes.

La fin des clients tiers gratuits

Il y a quelques semaines, Reddit a annoncé qu’il envisageait d’apporter des modifications importantes à son API, qui permet aux développeurs d’accéder au contenu de la plateforme. La société a déclaré qu’elle pourrait bientôt facturer aux développeurs son API pour compenser la perte de revenus publicitaires lorsque les utilisateurs accèdent à Reddit via des applications tierces.

En conséquence, cela entraînerait probablement la fin des clients Reddit tiers gratuits. L’application officielle Reddit est disponible gratuitement sur l’App Store.

