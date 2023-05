Victoire pour les droits des utilisateurs : un tribunal brésilien annule l’interdiction des télégrammes !

Une cour d’appel fédérale au Brésil a levé l’interdiction de Telegram dans le pays. La suspension a été prononcée plus tôt cette semaine après que l’application n’a pas fourni de données sur les groupes néonazis soupçonnés de promouvoir la violence à l’école. Un adolescent accusé de deux fusillades dans des écoles devrait faire partie de ces groupes. Les autorités ont trouvé des vidéos violentes, de la propagande nazie et des instructions de fabrication de bombes dans les discussions des groupes.

Interdiction des télégrammes levée

Le juge, Flávio Lucas, a déclaré que l’interdiction totale de Telegram était injuste car de nombreuses personnes au Brésil comptent sur l’application pour rester en contact. Mais le juge a confirmé l’amende journalière de 200 000 $ imposée à l’application pour ne pas avoir fourni les données demandées aux autorités locales. La première interdiction est venue d’un juge fédéral qui a ordonné à Apple et Google de supprimer l’application de leurs stores d’applications nationaux.

Ces deux groupes ne sont plus sur Telegram. L’application n’a donc pas pu récupérer les données qu’elle voulait. Soit dit en passant, au Brésil, la Cour suprême du pays a interdit Telegram en 2022 pour ne pas avoir bloqué les comptes accusés de diffuser de fausses informations avant l’élection présidentielle du pays. Ils ont levé l’interdiction quelques jours après.

La décision de lever l’interdiction de Telegram est une bonne nouvelle pour les nombreuses personnes au Brésil qui dépendent de l’application pour rester en contact. Il montre également à quel point les préoccupations en matière de confidentialité sont importantes et les problèmes auxquels les gouvernements sont confrontés lorsqu’ils tentent de contrôler l’activité en ligne. Il est crucial de trouver un équilibre entre le besoin de sécurité publique et le droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Par conséquent, il est indispensable que les développeurs d’applications et les gouvernements travaillent ensemble pour trouver un terrain d’entente qui respecte la vie privée des utilisateurs tout en préservant la sécurité publique. À cet égard, nous devons dire que Telegram se présente comme une application de messagerie axée sur la vitesse et la confidentialité. Il affirme également que ce que les utilisateurs parlent via l’application utilise un cryptage de bout en bout et ne se conserve pas sur ses serveurs.

