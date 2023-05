Remplacé par un ordinateur : qu’advient-il des emplois que l’intelligence artificielle peut faire

Ces derniers mois, l’opinion publique a connu le potentiel des intelligences artificielles génératives capables de produire des textes, des photos et des portions de code. Quel impact auront-ils sur le monde du travail ?

Entretien avec Maurizio Del Conte

Professeur de droit du travail à l’Université Bocconi de Milan

Dans la version de la Chocolaterie portée au cinéma par Tim Burton, le père du protagoniste est ouvrier dans une entreprise de dentifrice. Son travail n’est qu’un : visser des bouchons sur les tubes qui sortent de la chaîne de montage. Un jour, il découvre qu’il a été remplacé. Un bras mécanique arrive à son poste dans l’usine. Il est capable de visser des bouchons sans demander de pauses, de vacances, sans tomber malade, distrait, vouloir des enfants ou autres ambitions de notre espèce. Les révolutions industrielles sont marquées par l’arrivée de technologies qui changent notre façon de travailler. Voitures à charbon, électricité et internet. L’heure est à l’intelligence artificielle.

L’Université de Pennsylvanie a publié une étude sur l’impact des intelligences génératives artificielles sur le monde du travail. Pour se comprendre, parlons de logiciels tels que ChatGPT et Midjourney qui ces derniers mois ont étonné l’opinion publique avec des photos, des textes et des portions de code créés par des algorithmes. Dans « Les GPT sont des GPT : un premier aperçu du potentiel d’impact sur le marché du travail des grands modèles linguistiques », un groupe de chercheurs a expliqué que ces technologies auront un impact sur environ 80 % des emplois. Netcost-security.fr en a parlé avec Maurizio Del Conte, professeur de droit du travail à l’Université Bocconi de Milan.

Quels sont les métiers qui seront concernés par cette nouvelle révolution industrielle ?

L’intelligence artificielle est une technologie très transversale, et c’est la première différence par rapport aux révolutions technologiques que nous avons déjà traversées. Nous parlons d’une révolution qui ne concerne pas seulement l’industrie mais aussi tout le monde des services.

Et peut-être même les œuvres créatives.

Seulement dans un sens. L’IA crée essentiellement des choses très standardisées, donc ce n’est pas très efficace sur les marchés où un produit créatif doit se démarquer de la concurrence. C’est un outil qui peut être utilisé pour des productions de routine.

Parlons données. Combien d’emplois l’intelligence artificielle supprimera-t-elle ?

Je pense qu’il y a maintenant un consensus général sur le fait que la technologie détruit des emplois à court terme mais crée en même temps les conditions pour en créer de nouveaux. Les révolutions industrielles ont toujours favorisé la création de nouveaux emplois. De ce point de vue, je ne pense pas qu’il y ait une quelconque préoccupation macroéconomique. Le problème, bien sûr, est à court terme.

Concrètement, qu’est-ce que cela indique ?

Il y aura des gens touchés par la perte de travail car il est remplacé par la technologie. D’autres au contraire pourront changer leur travail pour le mieux. Pensez à la logistique. Les robots ont automatisé le travail dans les entrepôts logistiques. Ils portent les chariots et gèrent les rayons. Cependant, le nombre d’employés dans le secteur a augmenté et les tâches des employés sont plus variées et souvent aussi moins fatigantes.

Qui restera en dehors de cette transformation ?

Les groupes les plus touchés sont ceux qui occupent des emplois de type clérical et qui sont peut-être à un stade avancé de leur profession. Lorsque vous avez 50 ou 55 ans, il y a toujours un problème à se recycler ou à être prêt pour un processus de changement majeur. En partie parce que vous avez déjà derrière vous une longue carrière professionnelle, en partie parce qu’il ne reste que peu d’années avant la retraite. Et c’est dans cette fourchette qu’il faut intervenir avec les politiques de formation.

Comment se passe la formation en entreprise aujourd’hui ?

Tout d’abord, il ne peut être laissé aux travailleurs. Un employé dont les tâches sont submergées par une nouvelle technologie a peu de chances de déterminer par lui-même dans quelles nouvelles compétences investir. En ce moment, nous sommes loin derrière en Italie à l’entraînement. Il y a des services publics, il y a des services privés qui reposent sur des financements publics mais souvent tout est laissé aux entreprises. Et donc il y a quelques vertueux qui décident d’investir et beaucoup d’autres qui préfèrent plutôt licencier les anciens et embaucher de nouveaux, déjà qualifiés. Mais ce thème ne concerne pas seulement les révolutions technologiques.

Dans quel sens?

En Italie, des données sont enregistrées qui n’ont aucun sens. Nous avons un problème démographique, nous perdons la jeune génération de travailleurs. Pourtant, il existe toujours un réservoir de chômeurs et d’inactifs, en particulier parmi la population féminine. Il y a une différence d’environ 20 points de pourcentage entre les hommes et les femmes. L’emploi des hommes est d’environ 70 %, celui des femmes de près de 50 %. Avec la formation, nous devons également augmenter le nombre de personnes qui peuvent être employées, c’est un cas tout italien.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :