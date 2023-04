Apple Watch peut enfin fonctionner avec plusieurs iPhones et iPads, et voici pourquoi cela compte

Lorsque Apple a présenté l’Apple Watch en 2014, il a clairement indiqué que l’appareil est un accessoire compagnon de l’iPhone et qu’ils étaient censés fonctionner ensemble. Et bien que vous puissiez associer plusieurs montres Apple au même iPhone, vous ne pouvez pas utiliser la même montre avec plusieurs iPhones. Cela pourrait bientôt changer selon une rumeur récente, et voici pourquoi cela compte.

Apple Watch + iPhone

Si vous avez plusieurs Apple Watch, vous pouvez facilement les coupler avec le même iPhone et basculer régulièrement entre les montres. Je connais beaucoup de gens qui gardent leur ancienne Apple Watch pour basculer entre différents matériaux de boîtier ou simplement pour utiliser un modèle plus ancien pour suivre leur sommeil pendant que l’autre est sur le chargeur la nuit.

Mais quand il s’agit de l’inverse, la situation est plus compliquée (je dirais impossible). Disons que vous avez deux iPhones que vous utilisez régulièrement, un personnel et un professionnel. Si votre Apple Watch est associée à votre iPhone personnel, elle ne fonctionnera pas avec votre autre téléphone.

Ainsi, si vous ne transportez pas les deux iPhones avec vous, votre Apple Watch ne recevra aucune nouvelle donnée ou notification à moins que vous ne la connectiez à un réseau Wi-Fi. Bien sûr, il existe également la possibilité d’utiliser une Apple Watch mobile, mais les deux solutions finiront par vider très rapidement la batterie de votre montre.

watchOS 10 peut permettre le couplage avec plusieurs appareils

Selon le fuiteur anonyme @ analyst941, qui a partagé des détails précis sur l’iPhone 14 Pro Dynamic Island l’année dernière, Apple s’efforce de permettre aux utilisateurs de synchroniser leur Apple Watch avec plusieurs appareils en même temps. Le leaker affirme que la smartwatch fonctionnera avec d’autres iPhones et même des iPads et des Macs.

Cependant, il n’est pas clair si cela indique que les utilisateurs pourront configurer une nouvelle Apple Watch avec n’importe quel appareil Apple, ou si le processus de configuration nécessitera toujours un iPhone.

Personnellement, je vois cela comme une bonne nouvelle puisque j’ai deux iPhones et que je bascule régulièrement entre eux. Et même si je ne vois pas l’intérêt de synchroniser une Apple Watch avec un iPad ou un Mac, la rumeur coïncide avec un récent rapport Bloomberg selon lequel Apple ajoutera l’application Santé à l’iPad pour la première fois avec iPadOS 17.

Et si Apple permet finalement aux utilisateurs de configurer au moins des versions mobiles d’Apple Watch avec un iPad ou un Mac, davantage de personnes pourront acheter une Apple Watch – car il y a un petit groupe de personnes qui possèdent un iPad ou un Mac, mais pas un iPhone.

Et toi? La possibilité de coupler Apple Watch avec plusieurs appareils vous manque-t-elle ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.



