Sony dépasse les 38,4 millions de ventes de PS5 avec un exercice record

En un mot: Sony est à nouveau assis au sommet du trône de la guerre des consoles. Non seulement il a plus que doublé les expéditions de la Xbox Series, mais ses finances globales sont également en bonne santé. Malgré une baisse des ventes de logiciels, son hardware et ses revenus globaux ont considérablement augmenté. La société était très dédiée sur son nouveau PS VR2, mais des analystes externes affirment qu’il est en passe de devenir le casque VR le plus vendu sur n’importe quelle plate-forme.

Malgré un démarrage lent en raison de contraintes d’approvisionnement, Sony a réussi à remporter une victoire avec la PlayStation 5. La console de salon la plus vendue s’est vendue à 38,4 millions d’unités depuis son lancement, doublant les ventes de la Xbox Series X|S de Microsoft de 18,5 millions et écrasant tous records trimestriels en déplaçant 6,2 millions de PS5 au cours du dernier trimestre de son exercice, contre 2 millions au quatrième trimestre de l’exercice 2021. Le nombre total d’unités expédiées pour l’exercice 2022 était de 19,1 millions, dépassant les prévisions de ses compteurs de haricots de 18 millions.

La société note que ses stocks de distribution se sont normalisés, ce qui lui permet de fournir des consoles aux clients sans attendre. Ce revirement laisse les scalpers pleurer sur les stocks de PS5 qu’ils ont achetés pour étendre et profiter des limitations initiales de Sony.

Alors que les ventes de hardware semblaient bonnes, Sony a pris un coup dans la division des logiciels. Les ventes de jeux pour le trimestre ont chuté à 68 millions, contre 70,5 millions pour la même période en 2021. Les totaux de l’année ont été encore pires, passant de 303,2 millions à 264,2 millions.

Ce sont tous les chiffres rapportés et estimés de tous les principaux casques VR au cours de leurs 40 premiers mois sur le marché. ð¤·‍âÂÂï¸Â Si l’estimation de 270k-300k est vraie, PSVR2 a en fait eu l’un des meilleurs lancements pour un casque VR et LE meilleur pour un casque filaire basé sur seulement 1 mois.. ð¤·‍âÂÂï¸Â pic.twitter.com/rNMAyfYtBZ – Lewrian (@lewrian) 10 avril 2023

Le manque de titres PS5 de qualité est au moins en partie responsable de la baisse des ventes. De plus, les studios semblent coincés dans une tendance à développer des jeux pour la PS4, puis à les embellir pour la PS5 plutôt que de travailler sur des titres dédiés à la nouvelle génération.

Malgré la baisse des livraisons de logiciels, les revenus globaux sont en hausse pour le secteur combiné des jeux de Sony. La division a enregistré un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars et un chiffre d’affaires total de 29 milliards de dollars, contre 4,9 milliards de dollars et 19,9 milliards de dollars, respectivement. La croissance positive incite les comptables de Sony à prévoir une hausse continue de 7 % pour l’exercice 2023. Ils prévoient également que les ventes de hardware, y compris les consoles et les périphériques, continueront d’augmenter l’année prochaine.

Sony n’a pas distingué les numéros PS VR2, mais les a plutôt regroupés dans la catégorie Game & Network Services. Cela ne devrait peut-être pas être trop surprenant étant donné que la société a été déçue des ventes initiales de l’accessoire coûteux. Cependant, des estimations externes prédisent que la société a déplacé plus de 270 000 à 300 000 unités au cours de son seul mois de lancement. Si ces chiffres sont exacts, c’est un début impressionnant pour tout casque VR.

Le casque de première génération de Sony s’est vendu à 915 000 unités au cours de ses quatre premiers mois. De même, Meta’s Quest 2 a déplacé environ un million au cours de son trimestre de lancement (trois mois). Ainsi, le PS VR2 est sur le point d’être le casque VR le plus vendu de tous les temps. Comme son homologue PS5, il a juste besoin de plus de logiciels pour stimuler la demande.



