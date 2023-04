La mise à jour lourde d’Oppo Find X6 Pro réaffirme sa position de meilleur téléphone avec appareil photo

En tant que l’un des trois seuls téléphones phares dotés d’un capteur de semelle extérieure de 1 pouce, OPPO Find X6 Pro possède actuellement le meilleur appareil photo pour téléphone portable au monde selon le classement DxOMark. Cependant, OPPO n’a pas terminé la mise à niveau de l’appareil photo car il a poussé une autre mise à jour OTA lourde pour l’appareil photo. La nouvelle mise à jour comprend plus de 9 fonctions de caméra que nous pouvons facilement considérer comme pertinentes. Cette mise à niveau implique de nombreux aspects, et le système a également optimisé la stabilité. Il ajoute un effet sonore Dolby décent, un lien entre écrans, une projection d’écran de téléphone portable, des appels vidéo d’applications tierces, etc.

En termes de réseau, cet OTA a amélioré la compatibilité réseau, la stabilité et la compatibilité NFC. Il améliore également la stabilité et la compatibilité des connexions Bluetooth et WLAN. Cependant, les ajouts les plus importants sont les suivants

Meilleur effet téléobjectif

Meilleur effet de teint lors de la prise de portraits

Nouvelle distance focale arrière 2x (50 mm) en mode portrait

Ajoute un point de zoom 2x permanent à l’arrière de certains modes

Meilleur effet de prise de vue de scène de nuit en mode photo

Meilleure consommation d’énergie lors de l’enregistrement vidéo

Mise à jour des couleurs Hasselblad pour le déclencheur

Meilleur effet de grossissement élevé en mode vidéo

Meilleure stabilité de la caméra

Ces fonctions ont déjà été confirmées par les dirigeants de OnePlus. La mise à niveau du zoom 2X, du déclencheur Hasselblad, de la couleur et d’autres aspects sont tous les bienvenus. Les fans de OnePlus ont réclamé ces ajouts. Ainsi, l’entreprise n’a suivi que ce que disaient ses utilisateurs. Ceux qui possèdent le Find X6 Pro peuvent détecter la mise à niveau, et les utilisateurs du Guangdong peuvent être les premiers à recevoir le push.

Détails sur Oppo Find X6 Pro

L’Oppo Find X6 Pro est un téléphone mobile puissant et élégant qui a récemment été lancé en Chine. Cet appareil est arrivé sur le marché en mars 2023. Il dispose d’un grand panneau OLED de 6,82 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. L’écran prend en charge HDR, Dolby Vision et la couleur 10 bits, ce qui en fait l’un des meilleurs du marché. Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0. Les spécifications internes sont de premier ordre et le téléphone est capable de gérer n’importe quelle tâche avec facilité.

Caméra

L’une des caractéristiques les plus frappantes de l’Oppo Find X6 Pro est son réseau de caméras. Il possède le plus grand réseau de caméras jamais vu sur un smartphone, avec un gigantesque boîtier de caméra circulaire qui ne manquera pas d’attirer l’attention de tous. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur de 1 pouce, capable de prendre de superbes photos même dans des conditions de faible luminosité. Le téléphone dispose également d’un appareil photo ultra-large 13MP et d’un appareil photo macro 5MP, qui sont parfaits pour capturer respectivement des paysages et des gros plans. La caméra frontale est un capteur 32MP qui prend de superbes selfies.

Design, Internet et batterie

L’Oppo Find X6 Pro a un dos entièrement en cuir végétalien, ce qui lui donne un aspect et une sensation haut de gamme. Le téléphone est disponible dans une variété de matériaux et d’options de couleurs. En fait, la finition en cuir écologique est un look saisissant qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Ce téléphone est également équipé de la connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC, ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui ont besoin d’une connectivité rapide et fiable. Le téléphone dispose d’une batterie de 4500 mAh qui prend en charge la charge rapide et la charge sans fil. La durée de vie de la batterie est bonne et le téléphone peut facilement tenir une journée complète avec une seule charge.

Système

L’Oppo Find X6 Pro fonctionne sur ColorOS 13, qui est basé sur Android 13. ColorOS 13 regorge de fonctionnalités et d’options de personnalisation. Cela en fait un excellent choix pour tous ceux qui veulent un smartphone à la fois puissant et polyvalent. Le logiciel est fluide et réactif. Il est également capable de gérer plusieurs applications et tâches simultanément sans aucun décalage ni saccade. ColorOS 13.1 est la dernière version du logiciel. Il a été déployé pour l’Oppo Find X6 Pro. La mise à jour améliore la stabilité du système, optimise certaines choses et corrige certains problèmes. La mise à jour est passionnante pour les utilisateurs de Find X6 Pro, car elle apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations au téléphone.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ColorOS 13 est son design aquamorphique, qui est un tout nouveau langage de conception à la fois beau et fonctionnel. Le design s’inspire de l’eau et propose des animations et des transitions fluides qui donnent au téléphone une sensation de vie. Le logiciel comprend également une multitude d’expériences intelligentes, telles que Smart Sidebar, qui offre un accès rapide aux applications et outils fréquemment utilisés, et FlexDrop, qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches plus efficacement.

Puce et mémoire

L’Oppo Find X6 Pro est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doté d’un traitement octa-core et est disponible avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 4.0. Les spécifications internes sont de premier ordre et le téléphone est capable de gérer n’importe quelle tâche avec facilité. Le logiciel est optimisé pour tirer parti du matériel puissant et le téléphone est capable d’exécuter sans aucun problème les applications et les jeux les plus exigeants.

L’Oppo Find X6 Pro est le modèle haut de gamme de la gamme Oppo Find X6. Le Find X6 standard est un produit phare à part entière avec un grand écran AMOLED de 6,72 pouces à 120 Hz, un chipset Dimensity 9200, une batterie de 4800 mAh et un système de caméra triple de 50 MP. Cependant, le Find X6 Pro fait passer les choses au niveau supérieur avec un capteur de 1 pouce alimentant son appareil photo principal de 50 MP, une charge filaire et sans fil plus rapide et l’option d’une finition en cuir écologique. Le modèle Pro se différencie par l’inclusion d’une finition optionnelle en cuir écologique qui occupe les deux tiers de l’arrière, tandis que le segment supérieur est plaqué en aluminium.

C’est un look saisissant, mais qui ressemble beaucoup à la marmite – vous l’aimerez ou vous le détesterez. Dans l’ensemble, l’OPPO Find X6 Pro est un smartphone puissant et performant qui ne manquera pas d’impressionner tous ceux qui l’utilisent. Il a un design saisissant, un grand et bel écran, un puissant réseau de caméras et des spécifications internes de premier ordre. Le téléphone n’est actuellement disponible qu’en Chine, mais il devrait bientôt être commercialisé sur d’autres marchés. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone et que vous voulez quelque chose de puissant, élégant et capable, alors l’OPPO Find X6 Pro vaut vraiment la peine d’être considéré.

