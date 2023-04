Liste et classement des personnages WWE 2K23 [Complete Superstars Rating]

Cela fait plus d’un mois depuis la sortie de WWE 2K23. Comme c’est le cas avec de nombreux jeux de lutte, les fans ainsi que les joueurs sont toujours intéressés de savoir quels personnages sont dans le jeu ainsi que leur nouveau classement 2023. Pourquoi les rangs sont-ils importants ? Eh bien, si vous êtes un fan de la WWE, vous seriez toujours intéressé de savoir quels lutteurs sont les meilleurs et quels autres sont en fin de compte.

Ensuite, il faut également rechercher votre lutteur préféré et voir où il se classe au cours d’une année particulière. Le classement des personnages dans les jeux WWE 2K change chaque année. Jetons un coup d’œil à la liste des joueurs ainsi qu’aux classements des personnages WWE 2K23.

Évaluations de la liste WWE 2K23

Dans cette liste, nous examinerons tous les personnages et leur classement sous RAW, NXT, Smackdown et Legends. Si vous envisagez de voir quels personnages peuvent être obtenus via les DLC, vous les trouverez ici.

Liste RAW WWE 2K23

Personnage Classement Brock Lesnar 97 Becky Lynch 96 Bianca Belair 95 Jean Cena 94 Bord 93 Randy Orton 93 Bobby Lashley 92 Seth Freakin Rollins 92 Bayley 91 Cody Rhodes 91 Rhéa Ripley 90 Styles AJ 89 Asuka 89 Finn Balor 87 Kévin Owens 87 Matt Jedusor 86 Alexa Bliss 85 Le Miz 85 Damien Prêtre 84 Johnny Gargano 84 Tomasso Ciampa 84 Dolph Zigler 83 Ézéchiel 83 Heureux Corbin 83 Théorie d’Austin 82 Ciel d’Iyo 82 Montez Ford 82 Omos 82 Doudrop 81 Angelo Dawkins 80 Dakota Kai 80 Dexter Lumis 80 Otis 80 Robert Rodé 80 carmelle 79 Maryse 79 Shelton Benjamin 79 Dominik Mystério 78 Elias 78 Tchad Gâble 77 Cédric Alexandre 76 Titus O’niel 76 Homme.Soor 75 Mustafa Ali 75 MVP 75 Nikki CENDRE 75 Rick Boogs 75 Masse 74 Akira Tozanna 73 Dana Brooke 73 R-Vérité 72 Commandant Aziz 71 Tamina 71

Composition de WWE 2K23 Smackdown

Personnage Classement Règnes romains 99 Shinsuke Nakamura 97 Charlotte Flair 94 Ronda Rousey 93 Drew McIntyre 91 Jey Uso 90 Braun Strowman 89 Günther 89 Jimmy Uso 89 Kofi Kingston 89 Grand E 88 Xavier Bois 88 Sheamus 87 Karrion Kross 86 Liv Morgan 86 Rey Mysterio 86 Sami Zain 84 Raquel Rodríguez 83 Natalia 82 Ricochet 82 Shyna Baszler 82 Skoa solo 82 Hommasse 81 La Chevalier 81 Crête Hollande 81 Santos Escobar 81 Érik 80 Jean Vinci 80 Ivar 80 Louis Kaiser 80 Mousse de fou 80 Cruz del Toro 79 Drew Gulak 79 Ange 78 Jinder Mahal 77 Sonya Deville 77 Aliyah 76 Joaquín Wilde 76 Lacey Evans 76 Ashante Adonis 75 Humbert 75 Shotzi 75 Reine Zélina 74 Haut Dolla 74 Xia Li 74 Shanky 67

Liste WWE 2k23 NXT

Personnage Classement Date de Tyler 92 Brise-bronze 85 Ilja Dragounov 85 Carmelo Hayes 82 Alba Fire 81 Concert Dolin 81 Grayson-Waller 81 Roxanne Perez 81 Wes Lee 81 Jacy Jayne 80 Jules Credo 80 Nikkita Lyon 80 Équipages d’Apollon 79 Axiome 79 Credo de Brutus 79 Cameron Grimes 79 Cora Jade 79 Jo McDonagh 79 Chance de katana 79 Veer Mahan 79 Indi Hartwell 77 Kayden Carter 76 T-Dar 76 Zoey Stark 76 Noam Dar 69

Liste des légendes WWE 2K23

Personnages Classement Bruno Smamartino 97 Steve Austin 96 Le Rocher 96 pompes funèbres 95 Hulk Hogan 94 Triple H 93 Statut Trish 93 Hogan hollywoodien 92 Rob Van Dam 92 Bret Hart 91 Scott Steiner 91 Vador 91 Brock Lesnar 90 Eddie Guerrero 90 Angle Kurt 90 Lita 90 Nikki Bella 90 Rick Steiner 90 Salle Scott 90 Yokozuna 90 Batista 89 Goldberg 89 John Bradshaw Layfield 89 Kévin Nash 89 Randy sauvage 89 André le géant 88 Réserver T 88 Chyna 88 Faarooq 88 Kévin Nash 88 Shawn Michael 88 Syxx 88 Ultime guerrier 88 Umaga 88 Beth Phénix 87 Brie-Bella 87 Diesel 87 Kane 87 Salle Scott 87 Bouledogue britannique 86 Jerry Lawler 86 Jim Neidart 86 Molly Holly 86 Rikishi 86 Roddy Piper 85 Ted Dibiase 85 X-Pac 85 Rasoir Ramon 84 Cric de cactus 82 L’ouragan 82 Homme grand patron 81 Boogeyman 81 Donk le clown 81 Stéphanie Mcmahon 77 Tyler Brise 77 Le Prototype 75 Stacy Keibler 75 Léviathan 73 Randy Ortan 70 Eric Bischoff 64

Pack Agression impitoyable WWE 2K23

Brock Lesnar ’01

Léviathan

Randy Orton ’02

Le Prototype

Composition féminine WWE 2K23

Alba Fire

Alexa Bliss

Aliyah

Asuka

B-Fab

Bayley

Becky Lynch

Beth Phénix

Bianca Belair

Blair Davenport

Brie-Bella

carmelle

Charlotte Flair

Chyna

Cora Jade

Dakota Kai

Dana Brooke

Doudrop

Ève Torres

Gigi Dolin

Indi Hartwell

Lierre du Nil

Ciel de lierre

Jacy Jayne

Chance de katana

Kayden Carter

Lacey Evans

Lita

Liv Morgan

Maryse

Puissant Molly

Molly Holly

Molly houx 02

Natalia

Nikki Ash

Nikki Bella

Nikkita Lyon

Reine Zélina

Raquel Rodríguez

Rhéa Ripley

Ronda Rousey

Roxanne Perez

Scarlett

Shayna Bastler

Shotzi

Sonya Devollé

Stacy Keibler

Stéphanie McMohan

Stéphanie McMohan Gérante

Tamina

Tiffany Straton

Trish Startus

Valhalla

Wendy Chod

Xia Li

Zoey Stark

Liste des personnages téléchargeables WWE 2K23

André Chasse

Ashante Adonis

B-FAB

Mauvais lapin

Blair Davenport

Bray-Wyatt

Brock Lesnar 01

Damon Kamp

Prince Elton

Ève Torres

Course Harley

Lierre du Nil

Joe Gacy

John Cena – le prototype

Karl Anderson

Kit Wilson

Léviathan

Luc Potence

Nathan Frazer

Randy Orton 02

Rick Steiner

Scott Steiner

Tiffany Straton

Tony D’Angelo

Haut Dolla

Truc Williams

Valhalla

Wade Barrett

Wendy Choo

Zeus

Réflexions finales

Cela met fin à la liste de tous les personnages avec des notes que vous verrez dans WWE 2K23. Avez-vous acheté le jeu ou devez-vous encore décider et voir si vous voulez acheter le jeu ou non ? Quoi qu’il en soit, vous disposez désormais d’informations sur les personnages du jeu ainsi que sur leur classement dans différentes catégories. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.