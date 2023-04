Vivo X90 Pro : pourquoi personne ne parle de cette bête de téléphone avec appareil photo ?

De nos jours, les caméras des smartphones deviennent de plus en plus excitantes. Oubliez les performances, la qualité de l’écran et toutes les autres fonctionnalités, la caméra ouvre désormais le champ de bataille principal pour les fabricants. Produisez simplement un excellent téléphone avec appareil photo et vous obtiendrez l’attention requise. Tout est devenu aussi simple. Chaque fabricant de téléphones phares se concentre sur l’appareil photo plus que sur toute autre partie de leurs téléphones ces derniers temps. Chaque fois qu’un fabricant de téléphones lance un nouveau smartphone, l’un des principaux objectifs est de battre la concurrence en matière de performances de l’appareil photo.

Il y a déjà quelques rois de la caméra. Ces marques se font un devoir de pousser les performances de l’appareil photo au sommet. Cela rend assez difficile pour les autres marques de pouvoir rattraper leur retard. La plupart d’entre eux publient également des mises à jour d’amélioration de l’appareil photo pour améliorer les performances de l’appareil photo de leurs appareils phares. En parlant d’appareils phares, Vivo vient de lancer son dernier appareil phare, le Vivo X90 Pro.

L’appareil est livré avec des fonctionnalités intéressantes telles qu’une vitesse de charge de 120 W, une couverture arrière en cuir véritable, etc. Cependant, l’accent a été mis sur les performances de l’appareil photo. C’est ce dont tous les critiques parlent maintenant.

Le Vivo X90 Pro, un nouveau smartphone récemment arrivé sur le marché, possède l’un des meilleurs appareils photo du jeu. Cependant, malgré ses caractéristiques impressionnantes, peu de gens semblent en parler. Dans cet article, nous allons explorer ce qui distingue le Vivo X90 Pro. Nous soulignerons également pourquoi cela vaut la peine d’être considéré si vous recherchez un smartphone avec un excellent appareil photo.

Conception et affichage du Vivo X90 Pro

Le nouvel appareil est doté d’un écran incurvé OLED de 6,78 pouces qui est magnifique. L’écran est parfait pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou jouer à des jeux. Il est également très réactif et facile à utiliser. L’arrière du téléphone est recouvert de cuir végétalien pur, qui non seulement a fière allure, mais est également agréable à tenir en main. Le téléphone est disponible en noir et rouge et est résistant à l’eau et à la poussière IP68, ce qui le rend idéal pour les activités de plein air.

Caméra Vivo X90 Pro

Le Vivo X90 Pro est une véritable bête de téléphone avec appareil photo. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec un appareil photo principal de 50MP, un téléobjectif de 50MP et un objectif ultra large de 12MP. L’appareil photo a une excellente plage dynamique et est idéal pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Il possède également l’un des meilleurs modes portrait sur n’importe quel smartphone aujourd’hui.

L’une des principales caractéristiques de l’appareil photo du smartphone est son mode nuit. Cette fonctionnalité utilise une combinaison de réduction de bruit multi-images et d’algorithmes HDR pour produire des images nettes, détaillées et éclatantes, même dans des conditions de faible luminosité. Le mode nuit du Vivo X90 Pro est parmi les meilleurs du marché, surpassant même l’iPhone 14 Pro Max.

Une autre grande caractéristique de l’appareil photo du Vivo X90 Pro est sa plage dynamique. L’appareil photo peut capturer une large gamme de tons, ce qui indique que vous pouvez prendre des photos avec des zones lumineuses et sombres sans perdre de détails dans l’une ou l’autre. Cela rend l’appareil photo du Vivo X90 Pro idéal pour capturer des couchers de soleil, des paysages ou toute scène avec des conditions d’éclairage variables.

L’appareil photo du Vivo X90 Pro est également idéal pour la photographie en mode portrait. L’appareil photo peut rendre l’arrière-plan flou et maintenir la mise au point sur le sujet, ce qui donne des photos d’aspect professionnel. La détection des bords de l’appareil photo est très précise, ce qui indique que le sujet sera parfaitement net tandis que l’arrière-plan est flou de manière naturelle.

En plus de ses impressionnantes capacités de photographie, l’appareil photo du Vivo X90 Pro est également idéal pour l’enregistrement vidéo. L’appareil photo peut capturer jusqu’à 8K à 24 ips avec une excellente stabilisation optique de l’image. Cela indique que vous pouvez capturer des séquences vidéo nettes et stables, même lorsque vous vous déplacez.

Caméra frontale

La caméra frontale du Vivo X90 Pro est également impressionnante, avec un objectif de 32MP qui prend des photos claires et nettes. La caméra frontale est idéale pour les selfies, et elle fonctionne également bien pour les appels vidéo ou les vidéos vlog. L’appareil photo a un objectif grand angle, ce qui indique que vous pouvez adapter plus de personnes dans le cadre.

Performances du Vivo X90 Pro

Le Vivo X90 Pro est alimenté par le chipset Dimensity 9200 le plus récent et le plus puissant de MediaTek. Le téléphone dispose également d’une puce V2 qui permet d’augmenter la fréquence d’images à 90 ips pour une expérience de jeu exceptionnelle. Le téléphone est livré avec une batterie de 4870 mAh, ce qui est plus que suffisant pour durer une journée complète d’utilisation intensive. Le téléphone est également livré avec un chargeur de 120 W prêt à l’emploi, ce qui indique que vous pouvez charger le téléphone rapidement. Vivo a déclaré que vous pouvez charger de 0 à 50 % en seulement 8 minutes.

Conclusion

Dans l’ensemble, le Vivo X90 Pro est un excellent smartphone avec un excellent appareil photo. Son design, son affichage et ses performances sont tous impressionnants, mais la caméra est la véritable vedette du spectacle. Il possède le meilleur appareil photo de nuit et la meilleure plage dynamique, ce qui est encore meilleur que l’iPhone 14 Pro Max. Il utilise le dernier capteur d’appareil photo Sony IMX989 avec objectif Zeiss, qui fournit des couleurs plus naturelles sur les photos. Si vous recherchez un smartphone avec un excellent appareil photo, le Vivo X90 Pro vaut vraiment la peine d’être considéré.

En conclusion, le Vivo X90 Pro est un excellent smartphone qui contient beaucoup de puissance sous le capot. Son appareil photo est l’un des meilleurs du marché et il possède de nombreuses autres fonctionnalités impressionnantes qui en font un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, le Vivo X90 Pro vaut vraiment le détour.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine