Macs Fan Control ajoute le prise en charge des nouveaux MacBook Pro et Mac mini

Surveiller et contrôler les ventilateurs sur les ordinateurs Apple

Surveillance en temps réel de la vitesse du ventilateur et des capteurs de température, y compris les disques durs/SSD tiers (à l’aide de SMART).

Définissez une valeur RPM personnalisée (tours par minute) ou contrôlez la vitesse du ventilateur par rapport à un capteur de température (par exemple, un disque dur tiers).

Créez et enregistrez des préréglages de ventilateur personnalisés afin de pouvoir basculer rapidement entre eux en fonction de votre activité.

Fonctionne également sur Windows 10/8/7/Vista/XP installé via Boot Camp même sur les modèles modernes équipés de la puce T2.

Interface utilisateur simple et efficace Disposition en deux tableaux : avec liste des ventilateurs et liste des capteurs de température.

Modifier la vitesse du ventilateur Définissez une valeur RPM personnalisée ou contrôlez la vitesse du ventilateur par rapport à un capteur de température.

Affichage de la barre de menus configurable Options d’affichage de la vitesse du ventilateur et de la température du capteur (affichées dans l’icône de la barre d’état sous Windows).

Contrôle du ventilateur et préréglages Le contrôle des ventilateurs pour vos ventilateurs sur votre ordinateur Apple peut être soit Auto : un ventilateur est automatiquement contrôlé par le système (scénario par défaut d’Apple). Lorsque tous les ventilateurs sont contrôlés automatiquement par le système, l’application fonctionne en mode de surveillance uniquement. Personnalisé : un ventilateur est contrôlé par l’application. Il peut s’agir d’une valeur RPM constante (par exemple 1500 RPM) ou d’un contrôle basé sur un capteur (par exemple en relation avec le capteur CPU PECI).

Pour plus de commodité, l’application propose des préréglages de ventilateur qui vous permettent de mettre rapidement votre ou vos ventilateurs en mode automatique ou en mode personnalisé en fonction de votre activité. Vous pouvez en savoir plus sur les préréglages des ventilateurs ici.

Lorsque Macs Fan Control se ferme, il restaure toujours tous les ventilateurs sur Auto (préréglage automatique).

Quoi de neuf

Nous sommes heureux d’annoncer que la version la plus récente de Macs Fan Control prend entièrement en charge les nouveaux MacBook Pro et Mac mini 2023 avec les puces M2 Pro et M2 Max.

Les MacBook Pro 14″ et 16″ disposent de deux ventilateurs (qui ne tournent pas au ralenti), le Mac mini a un seul ventilateur.

Macs Fan Control affiche individuellement les cœurs d’efficacité/performance du processeur ainsi que les températures des clusters GPU. Pour plus de commodité, il existe un capteur virtuel CPU Core Average qui est calculé comme la moyenne de tous les cœurs.

Autre:

Mise à jour améliorée des traductions bulgare et persane

Configuration requise:

Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

macOS d’Apple 12 (Monterey), 11 (Big Sur), 10.15 (Catalina), 10.14 (Mojave), 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7



