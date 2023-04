Des responsables américains saisissent une cargaison de plus de 1 000 paires de faux AirPods et Apple Watch Ultra.

Les AirPod contrefaits sont devenus un problème important au cours des dernières années, ce qui a conduit Apple à ajouter une fonctionnalité intégrée à iOS 16 qui avertit les utilisateurs s’ils connectent une paire d’AirPod contrefaits.

Dans une tentative de sévir contre le problème, les responsables de l’aéroport international de Washington Dulles ont récemment saisi 1 000 paires d’AirPod contrefaits, ainsi qu’une collection de montres Apple contrefaites…

Au total, les agents ont saisi pour 290 000 dollars de faux produits Apple, selon un rapport de NBC Washington. Les produits étaient dans «l’emballage simple et blanc signature» d’Apple et étaient dirigés de Chine vers une adresse en Virginie. Au total, l’envoi comprenait 1 000 fausses paires d’AirPods Pro et 50 faux appareils Apple Watch Ultra :

Les agents ont inspecté quatre envois envoyés de Chine à une adresse dans le comté de Fairfax, en Virginie, à Dulles le 15 mars. Les envois contenaient 1 000 Apple AirPods Pro et 50 montres Apple, selon un communiqué des douanes et de la protection des frontières américaines. Les experts commerciaux des Centres d’excellence et d’expertise en machines (CEE) ont visionné des photos des produits et ont déterminé qu’ils étaient contrefaits. Ils ont évalué le prix de détail du produit à environ 290 000 $.

Apple lutte contre les produits contrefaits depuis des années, mais cela a été un problème majeur pour les AirPods et AirPods Pro en particulier. En fait, un rapport de 2021 estimait que les faux AirPod avaient coûté à Apple environ 3,2 milliards de dollars.

Pour contrer cela, Apple a ajouté l’année dernière un nouveau système dans iOS 16 qui avertit les utilisateurs lorsqu’ils tentent de coupler des AirPod contrefaits avec leur iPhone ou iPad. Pourtant, certains fabricants de faux AirPods ont déjà trouvé des moyens de contourner cet avertissement iOS 16.

Dans le passé, Apple a déclaré qu’il travaillait avec « les forces de l’ordre, les douanes, les commerçants, les sociétés de médias sociaux et les sites de commerce électronique » du monde entier pour supprimer les listes de produits contrefaits. « Les produits contrefaits offrent une expérience inférieure et ils peuvent souvent être dangereux », a déclaré la société dans un précédent communiqué.

