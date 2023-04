One UI 6.0 : voici quand attendre le dernier logiciel sur votre smartphone Samsung

Lorsqu’un fabricant publie un nouveau logiciel, la stratégie de distribution est une tâche critique et difficile. Les fabricants distribuent généralement les mises à jour dans un ordre spécifique. Ils commencent généralement avec leurs appareils haut de gamme, puis se déploient progressivement vers des appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme. Avec le prochain One UI 6 de Samsung, ce n’est pas différent. Examinons de plus près ce que nous savons jusqu’à présent.

One UI 6 sera basé sur Android 14 et sera superposé à tous les smartphones et tablettes Samsung Galaxy compatibles avec Android 14. Auparavant, il fallait environ six mois à Samsung à compter de l’arrivée de la dernière version d’Android pour lancer la nouvelle version de One UI, mais les choses ont changé. Samsung est devenu plus rapide en termes de distribution de mises à jour logicielles.

Samsung One UI 6.0 arrivera en août

Selon Google, Android 14 ne sera disponible pour AOSP (Android Open-Source Project) qu’après la sortie de sa version stable. Tout d’abord, la version Android atteindra le point de repère de la stabilité de la plate-forme (dans le courant du mois de juillet). À partir de là, les fabricants auront la possibilité de créer leurs interfaces utilisateur ou skins respectifs. Pour Samsung, la version bêta One UI de nouvelle génération arrivera en août. Suivi par Beta 2/Beta 3 et une version stable dans les deux mois.

Maintenant, la vraie question est de savoir dans quel ordre les appareils Galaxy éligibles recevront cette nouvelle mise à jour de l’interface utilisateur ? Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle ni de critères pour déterminer cette commande, nous pouvons nous faire une idée des programmes de distribution précédents. Explorons l’ordre.

Si nous examinons les programmes de mise à jour précédents de Samsung, le dernier appareil phare de l’époque est le premier à recevoir une nouveauté logicielle. Après cela, les derniers appareils pliables suivent. Les anciens smartphones phares et pliables sont ensuite inclus dans la liste. Cependant, il est presque impossible pour les autres appareils Galaxy d’exécuter One UI 6.0 prêt à l’emploi. Ce Galaxy S24 sera le téléphone qui aura ce privilège.

Ordre de sortie de Samsung One UI 6.0

Voici la commande prévue d’appareils Galaxy premium pour recevoir la prochaine mise à jour logicielle :

1. Galaxy S23/S23+/S23 Ultra (première étape pour One UI 6.0)

2. Galaxy Z Fold 5/Flip 5 (deuxième jalon pour One UI 6.0)

3. Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra (peut-être le troisième)

Après ces téléphones haut de gamme, les appareils de milieu de gamme suivront. Voici une liste attendue :

1. Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

2. Galaxy Z Fold4/Flip 4

3. Galaxy S21/S21+/S21 Ultra

4. Galaxy Z Fold3/Flip 3

5. Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Enfin, les autres appareils Galaxy éligibles recevront la mise à jour. Pour le moment, nous ne pouvons pas être certains de la commande. Cependant, comme Samsung, il suivra une stratégie de distribution similaire aux programmes précédents. Par conséquent, en fonction de la date à laquelle vous avez reçu One UI 5.0, attendez-vous à recevoir One UI 6 vers la même période.

Un autre facteur à prendre en compte est le modèle de votre appareil et son âge. En effet, dans la liste des appareils pris en charge, les modèles les plus anciens recevront toujours la mise à jour en dernier. Ainsi, si votre appareil est assez récent et un modèle haut de gamme, vous aimerez faire partie du premier lot. Les anciens propriétaires d’appareils éligibles voudront peut-être attendre un peu plus longtemps.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine