Le rêve de Microsoft est terminé – l’accord britannique CMA Blocks Activision Blizzard

Microsoft a surpris le monde entier en 2022 en annonçant l’acquisition d’Activision Blizzard pour environ 68,7 milliards de dollars. Cela donnerait à la division Xbox une énorme quantité d’adresses IP solides comme World of Warcraft, Crash et la série Call of Duty la plus vendue. Bien sûr, cela a soulevé des inquiétudes dans l’industrie quant à un éventuel monopole, et Sony s’est surtout battu contre l’acquisition. La CMA (Competition and Markets Authority) britannique examine le dossier depuis quelques mois. Aujourd’hui, il a décidé de mettre un terme à l’accord, empêchant Microsoft d’aller de l’avant avec ses plans.

C’est un résultat choquant

Nous savons que c’était possible, mais pour être honnête, nous ne nous attendions pas à ce que l’AMC prenne position contre l’accord. Maintenant, tout à coup, après des mois d’test, il a bloqué l’accord. Le blocage semble faire suite à certaines inquiétudes selon lesquelles Microsoft pourrait rendre ses franchises exclusives. Cependant, contrairement aux prédictions, il s’agit de jeux en nuage. Il semble que la CMA ait décidé de bloquer l’accord en raison d’un impact possible sur le secteur du cloud gaming. Dans son rapport final d’aujourd’hui, la CMA déclare que la propriété de l’éditeur par Microsoft pose un risque pour la concurrence sur ce marché en pleine croissance. Bien sûr, rien n’est fini car MS peut et fera appel.

MS déclare que c’est un pas dans la mauvaise direction lorsqu’il s’agit de la course à l’innovation. Il affirme avoir déjà signé des contrats pour rendre les jeux disponibles sur 150 millions d’appareils supplémentaires. En fait, le géant a signé un accord avec de nombreux autres dans cet espace. Le géant se déclare « particulièrement déçu qu’après de longues délibérations, la décision découle d’une mauvaise compréhension de ce marché ».

Activision va un peu plus loin et affirme que cette décision est un « mauvais service aux citoyens britanniques qui font face à des perspectives économiques de plus en plus désastreuses ». Il poursuit en soulignant que « le rapport de la CMA contredit les efforts du Royaume-Uni pour devenir un pays attractif où s’implanter des entreprises technologiques.

Le problème est sur le cloud

Comme le note le rapport, la CMA est sérieusement préoccupée par la position du géant dans le cloud gaming. Le Xbox Cloud est un service puissant et la CMA déclare que MS « trouverait commercialement avantageux de rendre les jeux de l’éditeur exclusifs à son propre service de cloud gaming ».

La CMA déclare par ailleurs que la grande part de l’entreprise dans les jeux en nuage mondiaux bénéficie de la propriété de Xbox, Windows et Azure. Le contrôle de franchises telles que COD et World of Warcraft pourrait nuire à la concurrence dans cet espace.

L’AMC note par ailleurs que le cloud permet aux consommateurs d’éviter d’acheter du matériel coûteux. MS se développe rapidement, et leur donner cet avantage serait risqué pour la montée de plus d’opportunités (concurrents).

Le propriétaire de la Xbox a soumis une proposition pour répondre aux préoccupations de la CMA, note le régulateur. Mais ces « remèdes » n’allaient pas assez loin. La CMA déclare que les accords de Microsoft avec une promesse de 10 ans de fournir ses jeux à d’autres sociétés de jeux en nuage étaient des remèdes « comportementaux ». Ils pourraient contenir une série d’échappatoires et nécessiteraient une application continue. Par conséquent, le régulateur a décidé de bloquer l’accord.

Ce n’est pas encore fini – Microsoft va faire appel

La décision est un choc pour l’industrie du jeu. Il y a quelques mois, des rapports suggéraient que l’AMC « adoucissait » sa position. Un projet de document du mois dernier indiquait le résultat positif d’aujourd’hui pour les grands États membres. À ce moment-là, Sony a réagi avec colère à la position de CMA.

L’accord étant bloqué au Royaume-Uni, Microsoft devra encore passer par deux autres régulateurs majeurs. Il s’agit de la FTC américaine et de la Commission européenne. Nous sommes curieux de voir quels seront les résultats pour ces régulateurs particuliers.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine