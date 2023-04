Nokia G21 commence à recevoir la mise à jour Android 13

HMD Global met maintenant la pédale au métal. Ce mois-ci, la société a publié la mise à jour Android 13 pour Nokia G11 Plus, Nokia G60 5G, Nokia X30 5G, Nokia G10 et Nokia G20. Et aujourd’hui, la société a commencé à déployer la nouvelle mise à jour pour un autre modèle de la série G. Le Nokia G21 est le dernier smartphone à goûter aux fonctionnalités d’Android 13. Lisez la suite pour en savoir plus.

Nokia G21 reprend sa deuxième mise à jour logicielle majeure avec le numéro de version V3.430. Il s’agit d’une grosse mise à niveau et pèse environ 2,09 Go pour le téléchargement. De nombreux utilisateurs ont déjà reçu le nouveau logiciel sur leurs téléphones, voici une capture d’écran partagée par un utilisateur du G21 Ashish Kamble sur le forum de la communauté Nokia.

Un autre utilisateur nommé Ahmed276 confirme que la nouvelle mise à jour corrige plusieurs problèmes sur le smartphone. La mise à jour résout les problèmes de point d’accès, les problèmes de rapport d’aspect avec toutes les applications OTT, et bien d’autres. En termes de fonctionnalités, la mise à jour est fournie avec la prise en charge de Material You pour les icônes d’applications tierces, l’amélioration des paramètres rapides et de la disposition des notifications, l’amélioration du bien-être numérique, les améliorations de l’historique du presse-papiers, la préférence de langue par application, etc.

Pour le moment, la mise à jour est disponible pour les utilisateurs en Inde et un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours. Le logiciel augmentera la version du correctif de sécurité jusqu’en avril 2023, voici le journal des modifications complet fourni avec la nouvelle mise à jour.

Voici le journal des modifications complet fourni avec la mise à jour Nokia G21 Android 13.

Icônes d’application thématiques – Personnalisez votre téléphone selon votre style personnel. Définissez plus d’applications – pas seulement des applications Google – pour qu’elles correspondent à la teinte et aux couleurs du fond d’écran de votre téléphone.

Sélecteur de photos – Au lieu de partager toute votre bibliothèque multimédia avec des applications, vous pouvez sélectionner uniquement les photos et vidéos auxquelles elles auront besoin d’accéder.

Autorisations de notification – Désormais, les applications que vous téléchargez ont besoin de votre autorisation pour envoyer des notifications, ce qui vous aide à protéger de manière proactive votre temps et votre durée d’attention.

Nouvelles commandes multimédias – Android 13 est livré avec un nouveau lecteur multimédia qui affiche les illustrations de l’album en plein écran et dispose d’une barre de lecture dansante.

Correctif de sécurité Google : 2023-04

* Fonctionne avec les applications compatibles

Si vous possédez le Nokia G21, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA sur votre téléphone, sinon, vous pouvez accéder à Paramètres> Système> Mise à jour du système, si la mise à jour n’est pas disponible, attendez quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

Explore plus:

