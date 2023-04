La tentative d’alunissage d’une entreprise privée se termine par un échec de dernière minute

Qu’est-ce qui vient de se passer? À ce jour, les gouvernements des États-Unis, de la Russie et de la Chine sont les seules entités à avoir réussi à faire atterrir des objets sur la Lune. Une entreprise de Tokyo espérait rejoindre ce club et devenir le premier groupe privé à effectuer un alunissage cette semaine, mais la mission a échoué à la dernière minute. L’entreprise n’entend pas pour autant baisser les bras.

La société japonaise ispace a perdu le contact avec son atterrisseur lunaire quelques minutes seulement avant qu’il ne soit censé atterrir à la surface, indiquant probablement qu’il s’est écrasé. Un atterrissage réussi aurait fait de l’entreprise basée à Tokyo la toute première entreprise privée à achever un alunissage.

L’atterrisseur de sept pieds nommé Hakuto (japonais pour lapin blanc) a descendu les 33 derniers pieds sur la surface lunaire lorsque les communications ont cessé. L’équipage de la mission a attendu quelques minutes pour obtenir une réponse mais n’en a reçu aucune. Le PDG et fondateur Takeshi Hakamada a admis plus tard que le vaisseau spatial s’était probablement écrasé.

L’atterrisseur a décollé en décembre sur une fusée SpaceX depuis Cap Canaveral, en Floride, avant d’entrer en orbite lunaire le 21 mars. Il était censé entrer en contact avec la surface vers 12 h 40 HE. Le directeur de la technologie, Ryo Ujie, a déclaré que le plus difficile était de ralentir Hakuto à la bonne vitesse par rapport à la gravité de la Lune.

Le vaisseau spatial transportait un rover des Émirats arabes unis, un robot japonais et d’autres objets à bord, qui auraient mené des expériences sur la surface de la Lune. Bien que Hakuto n’ait pas atteint tous ses objectifs, ses réalisations au cours du voyage fourniront des données précieuses pour le deuxième vaisseau spatial qu’ispace est déjà en train de construire. Finalement, ispace veut diriger une entreprise pour assurer le transport vers la Lune pour d’autres organisations.

La NASA prépare actuellement le terrain pour retourner sur la Lune au cours de cette décennie. L’année dernière, son vaisseau spatial Orion a effectué un survol lunaire réussi dans le cadre de la mission Artemis I. Artemis II enverra un équipage autour de la Lune lors de son lancement l’année prochaine, et la NASA prévoit d’envoyer un équipage à la surface dans le cadre de la mission Artemis III 2025. Le succès d’Artemis III marquerait la première fois que des gens marcheraient sur la surface lunaire depuis la mission Apollo 17 de 1972.

Les gouvernements et les entreprises privées ont des plans ambitieux pour accroître la présence humaine sur la Lune. La Chine et les États-Unis prévoient des bases lunaires à propulsion nucléaire, Lockheed Martin et Nokia veulent établir des réseaux de communication sans fil sur la Lune, et une startup a l’intention d’envoyer un centre de données de secours.

