Le développeur porte l’émulateur iOS sur Android, mais vous ne devriez pas vous en exciter

Plus tôt cette année, le développeur Hikari pas Yume a créé un outil appelé « touchHLE », capable d’émuler d’anciennes applications iOS sur Mac et PC Windows. Sur la base de ce projet, un autre développeur identifié comme « ciciplusplus” a porté ce même projet d’émulateur iOS sur Android. Cependant, vous ne devriez pas trop vous en réjouir pour le moment.

Exécution d’anciennes applications iPhone sur Android

Comme nous l’avons expliqué dans un article précédent, l’émulation d’iOS sur d’autres matériels est assez compliquée car non seulement le système est propriétaire d’Apple, mais il est conçu pour fonctionner sur un matériel spécifique. Cependant, certains développeurs ont émulé avec succès d’anciennes versions d’iOS – ou d’iPhone OS.

En effet, ces anciennes versions du système d’exploitation ont beaucoup moins de fonctionnalités de sécurité et reposent sur un matériel beaucoup moins complexe, ce qui facilite leur exécution sur d’autres plates-formes. Avec touchHLE, les utilisateurs ne peuvent pas exécuter une version complète d’iOS, mais ils peuvent émuler de très anciennes applications et jeux iPhone comme Super Monkey Ball et Crash Bandicoot : Nitro Kart 3D.

Nous avons déjà vu ces jeux émulés sur Mac et PC. Mais qu’en est-il des téléphones Android ? Il s’avère que le développeur ciciplusplus a porté touchHLE pour fonctionner sur Android afin que les utilisateurs puissent jouer à ces anciens jeux iPhone sur des appareils Android. Et comme l’a montré le développeur sur Twitter, le projet d’émulateur iOS semble bien fonctionner – mais il y a un hic.

L’émulateur touchHLE a de nombreuses limitations qui lui sont propres lorsqu’il s’exécute sur un ordinateur, et toutes s’appliquent toujours à Android. Par exemple, les applications ne fonctionnent que sur des puces avec l’architecture AArch64. De plus, cet émulateur iOS n’a pas été testé avec d’autres applications et jeux que Super Monkey Ball. Et, bien sûr, vous devez disposer des programmes d’installation d’origine des applications que vous souhaitez exécuter.

Essayez-le vous-même

Émuler ces applications iPhone sur Android n’est certainement pas quelque chose que beaucoup d’utilisateurs feront. Pourtant, il est intéressant de voir que quelqu’un a réussi à exécuter des applications iPhone classiques sur d’autres plates-formes. Mais pour l’instant, rien n’indique que le projet d’émulateur iOS sera étendu pour exécuter plus d’applications ou même une version complète d’iOS.

Ceux qui veulent essayer d’exécuter des applications iPhone sur un appareil Android peuvent consulter le code source du projet sur GitHub.



