Destiny 3 tend sur Twitter alors que les fans s’ennuient de Destiny 2

L’une des acquisitions les plus pertinentes de Sony ces dernières années a été Bungie. Certains fans de PlayStation à l’ancienne, motivés par les expériences cinématographiques en solo, ne seront pas d’accord. Cependant, d’un point de vue commercial, c’était une décision intelligente pour l’entreprise. La société possède un solide portefeuille de jeux solo, mais ceux-ci ont, d’une certaine manière, un cycle de vie limité et sont des sources de revenus limitées. Une fois qu’un jeu à succès se vend, disons 5 à 10 millions, il ne rapportera plus le même montant de revenus. La catégorie des jeux en direct est apparue lorsque les entreprises ont réalisé qu’elles pouvaient en tirer des revenus continus. Les revenus de Fortnite ont permis à Epic Games d’investir beaucoup d’argent dans Alan Wake 2 de Remedy. Sony a acheté Bungie et Destiny 2 a été un plus, mais les fans commencent à s’ennuyer et Destiny 3 a recommencé à suivre une tendance.

L’acquisition de Bungie par Sony visait à renforcer la stratégie de service en direct de l’entreprise. Le succès du jeu est venu comme un bon plus car l’IP déplace des millions de joueurs à travers le monde. Cependant, il semble que Sony devra agir rapidement pour que la franchise Destiny reste attrayante. Malgré le grand lancement de la récente extension de Lightfall, il semble que les joueurs ne soient pas satisfaits. En fait, le studio déclare qu’il a « raté la cible » avec la qualité de l’add-on. Maintenant, les fans du jeu de tir de science-fiction sont assez frustrés et pensent qu’il est temps de passer à autre chose.

Pour un nombre important de joueurs, Destiny 3 devrait être au centre

Le fait est que Bungie essaie de maintenir en vie un jeu qui a déjà cinq ans de vie. Alors que pour certains jeux cela ne veut rien dire, il semblerait que Destiny 2 commence à devenir lassant. Certains pensent que le studio doit effacer la série et recommencer. Sony peut se demander s’il décide de continuer avec la nouvelle génération et de construire un Destiny 3 à partir de zéro avec de multiples améliorations de nouvelle génération. Une nouvelle version sonne également bien pour attirer plus de joueurs et garder les anciens engagés.

Un tweet récent du podcast Le spectacle du destin a commencé à devenir tendance avec son « Opinion impopulaire : Destiny 3 doit arriver ».

L’opinion ne semble pas si impopulaire. Après tout, il y a des tweets de fans qui sont d’accord avec cela. Un utilisateur a déclaré: « Les fissures commencent à devenir de plus en plus visibles chaque jour ». Un autre a dit : « Il faut qu’il y ait quelque chose de nouveau, c’est un tel gâchis ». Cependant, certains joueurs s’inquiètent de tout leur travail acharné pour trouver des armes à feu au cours des dernières années. Si Bungie décide de tuer le jeu actuel, sans une migration efficace, tout le temps passé par les joueurs sera une perte. En fin de compte, nous pouvons voir que tout le monde n’accueille pas chaleureusement un éventuel Destiny 3. Cela peut changer si Bungie crée quelque chose qui prend en charge la communauté Destiny 2.

L’activité de service en direct de Sony est déjà en cours de vérification – que réserve l’avenir ?

Bungie de Sony travaille sur un nouveau projet, mais pour le moment, rien ne prouve qu’il s’agisse d’un nouveau jeu. Bien qu’il ait été acheté par PlayStation, les jeux Bungie resteront probablement multiplateformes car ils font partie de l’accord d’acquisition. Nous sommes curieux de voir si Sony commencera à intervenir dans le développement de Bungie. Il a acheté Bungie pour façonner son activité de services en direct, mais la société reste entourée de controverses. Il doit faire quelque chose, c’est sûr.

Dans tous les cas, nous nous attendons à en savoir plus sur les plans de PlayStation pour son activité de service en direct bientôt. Selon les rumeurs, la société organiserait très prochainement un événement PlayStation Showcase. Cela peut apporter des nouvelles sur le matériel PS5, et nous attendons également l'annonce de nouveaux jeux.

