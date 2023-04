Voitures électriques : la recharge en 10 minutes est devenue une réalité

Li Auto, un constructeur automobile chinois, a annoncé ses plans pour l’avenir, notamment l’arrivée d’un nouveau modèle de voiture électrique rechargeable en seulement 10 minutes. Cette prouesse est rendue possible grâce à la batterie Qilin CTP 3.0 développée par le géant chinois CATL, qui offre une autonomie allant jusqu’à 1 000 kilomètres et peut récupérer 400 kilomètres d’autonomie en une dizaine de minutes. Bien que Li Auto n’ait pas confirmé la capacité et l’autonomie de la batterie, la batterie Qilin a été intégrée pour la première fois dans une voiture de série, affichant une puissance de recharge de 4C, soit quatre fois sa capacité.

Recharger les voitures électriques en 10 minutes est désormais une réalité

La nouvelle voiture électrique de Li Auto devrait avoir une architecture de 800 volts. Il disposera également d’une borne de 480 kW utilisable par tous les propriétaires de voitures électriques, quelle que soit la marque. Li Auto développe son propre terminal qui concurrencera directement le terminal de Xpeng et surpassera les superchargeurs Tesla avec leurs 250 kW. D’ici fin mai, 25 stations équipées de ces bornes seront ouvertes à l’expérimentation. D’ici la fin de l’année, ils prévoient de construire 300 stations, principalement le long des autoroutes.

Le premier modèle de voiture 100 % électrique de Li Auto sera lancé avant 2025. Bien que la société n’ait pas encore dévoilé de nouveaux modèles de voitures, elle a annoncé qu’elle travaillait sur plusieurs nouveaux projets. Les deux premiers modèles de voitures de Li Auto ont un moteur hybride rechargeable avec une autonomie de 1 200 kilomètres, dépassant les attentes des PHEV de Toyota pour les prochaines années.

De nombreux nouveaux acteurs commencent à apparaître dans le monde automobile, notamment en provenance de Chine. Li Auto, un constructeur chinois, fondé en 2015. Il est encore inconnu dans d’autres parties du monde, mais c’est l’une des nombreuses marques qui se développent en Chine. Parmi les autres constructeurs automobiles chinois qui attirent l’attention, citons Nio, Xpeng, BYD et MG. MG connaît un succès grandissant dans le monde automobile.

Le prochain modèle de voiture électrique de Li Auto comportera la batterie Qilin CTP 3.0, créée par CATL. Cette batterie a une densité d’énergie de 255 Wh/kg. Cela la rend 13% plus dense que les cellules 4680 de Tesla et deux fois plus dense que la toute dernière batterie d’avion de CATL. La batterie a le potentiel d’offrir une autonomie allant jusqu’à 1 000 kilomètres. Cependant, Li Auto n’a pas confirmé la capacité et l’autonomie de la batterie. Cependant, le temps de charge de 10 minutes pour récupérer 400 kilomètres d’autonomie est une prouesse technologique non négligeable.

Révolutionner l’avenir des voitures électriques avec une recharge en quelques minutes

Le futur modèle de voiture électrique de Li Auto aura une puissance d’environ 120 kWh. Ce modèle aura une autonomie d’environ 700 ou 800 km sur le cycle CLTC chinois. Bien que ce ne soit pas aussi impressionnant que l’autonomie de 1 000 kilomètres revendiquée par CATL, il s’agit tout de même d’une réalisation digne de mention. De plus, le temps de charge est remarquable. Le nouveau modèle de voiture électrique de Li Auto aura une architecture de 800 volts. Ce qui lui permet d’être chargé en seulement 10 minutes.

Li Auto prévoit d’introduire un nouveau modèle de voiture électrique à l’avenir. Cette voiture électrique peut se recharger en seulement 10 minutes. La batterie Qilin CTP 3.0 conçue par CATL rend cela possible. Bien que Li Auto n’ait pas encore dévoilé de nouveaux modèles de voitures, la société développe de nombreux nouveaux projets. De plus, Li Auto travaille également au lancement de son propre terminal. Ce qui concurrencera directement le terminal de Xpeng et assommera les superchargeurs Tesla avec leurs 250 kW. Avec ces plans ambitieux, Li Auto aura un impact significatif sur l’industrie automobile.

