Alerte d’urgence au Royaume-Uni sur mon téléphone : qu’est-ce que cela indique ?

À 15 heures, heure d’été britannique au Royaume-Uni, le gouvernement a envoyé un SMs de test pour le système d’alerte d’urgence. Ce système envoie des notifications d’alerte critiques aux smartphones.

Le système d’alerte d’urgence permet aux gouvernements d’envoyer des informations importantes directement sur les téléphones en utilisant les réseaux mobiles, sans envoyer un SMs traditionnel. L’avantage d’une alerte d’urgence par rapport aux SMs est que les appareils iPhone et Android permettront aux alertes d’urgence de passer en mode silencieux et des choses comme Ne pas déranger, car elles sont considérées comme critiques.

Lorsque l’alerte d’urgence est reçue, l’iPhone émet un fort bruit de sirène et vibre pendant environ dix secondes. Le contenu de l’alerte sera visible sous forme de notification sur l’écran de verrouillage. Les alertes déclenchent la lecture du son même lorsque votre appareil est en mode silencieux, par conception.

L’alerte de test indique « Il s’agit d’un test d’alertes d’urgence, un nouveau service du gouvernement britannique qui vous avertira s’il y a une urgence potentiellement mortelle à proximité ». En cas d’urgence réelle, suivez les instructions de l’alerte pour assurer votre sécurité et celle des autres. Visitez gov.uk/alerts pour plus d’informations. C’est un test. Vous n’avez rien à faire’

Les alertes d’urgence sont déjà déployées et utilisées pour de vrai dans de nombreux pays du monde, y compris aux États-Unis. Le Royaume-Uni est relativement en retard pour adopter le système. Les alertes peuvent être utilisées pour les catastrophes naturelles telles que les conditions météorologiques extrêmes, les inondations et les incendies. Ils ne peuvent être envoyés que par les services d’urgence et les organismes publics.

Une fois la phase de test terminée, attendez-vous à ce que les alertes d’urgence soient utilisées avec parcimonie. Il est probable que vous puissiez passer des mois ou des années avant de recevoir une alerte pour de vrai.

Les alertes d’urgence seront envoyées sur les réseaux téléphoniques 4G et 5G aux iPhones exécutant iOS 14.5 ou version ultérieure, et aux téléphones Android exécutant Android 11 ou version ultérieure.

Comment désactiver les alertes d’urgence

Bien que non recommandé, l’iPhone vous permet de désactiver la réception des alertes d’urgence. Pour ce faire, ouvrez Paramètres, accédez à Notifications et faites défiler jusqu’en bas. Vous verrez des bascules pour les alertes extrêmes et les alertes graves. Vous pouvez les désactiver pour ne pas recevoir de messages d’urgence critiques.

Comment les alertes d’urgence sont-elles envoyées ?

Des alertes d’urgence sont envoyées à partir de mâts de téléphonie mobile. Ils sont envoyés de manière sécurisée en préservant la confidentialité. Le gouvernement n’a pas besoin de connaître vos données personnelles pour envoyer un message. L’emplacement de l’appareil ou même votre numéro de téléphone portable personnel n’est pas nécessaire pour envoyer une alerte.

