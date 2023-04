Je parie que vous ne connaissez pas cette fonctionnalité secrète de la calculatrice iPhone !

L’enfant des années 90 sait tout sur les calculatrices de base qui ne font que l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. On nous a dit de faire d’innombrables entrées pour obtenir les résultats que nous voulions. C’est difficile quand il faut additionner 4 nombres et ensuite faire des pourcentages. La compilation des données prend parfois beaucoup de temps.

Les calculatrices scientifiques ont rendu les choses faciles et efficaces. Vous pouvez effectuer plusieurs opérations en même temps avec des résultats presque parfaits. La calculatrice iPhone n’est peut-être pas scientifique, mais elle fonctionne mieux. Il existe certaines fonctionnalités secrètes de la calculatrice iPhone dont nous ne sommes pas au courant. La fonction secrète d’iPhone Calculator en fait partie.

La fonctionnalité secrète de la calculatrice iPhone est recommandée pour les comptables :

Les rôles sont maintenant inversés, le développement de la technologie entre dans une nouvelle phase et les opérations des calculatrices scientifiques sont à nouveau remplacées par des calculatrices de base. Tout cela grâce à cette fonctionnalité secrète qui transforme la calculatrice de l’iPhone en une calculatrice scientifique. Tout ce que vous avez à faire est de mettre les appareils sur le côté et de vous assurer que l’orientation de l’affichage est désactivée.

Avec l’astuce secrète, vous pouvez utiliser les fonctions logarithmiques, trigonométriques et exponentielles de la calculatrice iPhone. En bref, vous pouvez en faire une calculatrice scientifique. La calculatrice de l’iPhone possède également des fonctionnalités plus excitantes et secrètes qui apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton « 2ème ». Il existe également une option « Aléatoire » qui permet aux utilisateurs de générer des nombres aléatoires. Vous pouvez trouver le bouton dans le coin inférieur droit.

Mieux encore, vous ne perdrez pas vos calculs en passant d’une calculatrice scientifique à une calculatrice standard. Vous n’êtes pas obligé de supprimer tous vos numéros et de tout recommencer. De plus, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur la touche « C » pour effacer les chiffres. Il vous suffit de glisser vers la gauche ou la droite sur l’écran pour supprimer efficacement les numéros. Appuyez longuement sur l’icône de l’application sur l’écran d’accueil pour copier le dernier résultat. Cela affichera une icône avec la possibilité de copier le dernier résultat.

