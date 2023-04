Le PDG de Rockstar Games dévoile GTA 6 à un journaliste

Un tout nouveau teaser, quoique très officieux, de GTA 6 a été lâché par un journaliste. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a enthousiasmé les fans de Grand Theft Auto à travers le monde. En fait, beaucoup se demandent si Rockstar est enfin prêt à faire le grand dévoilement du jeu tant attendu.

Fondamentalement, la taquinerie vient du Hip Hop Gamer, créateur de contenu et journaliste de jeux vidéo de longue date. Hip Hop Gamer a partagé un tweet qui se montre avec Strauss Zelnick. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive. Vous vous demandez comment cela est pertinent pour GTA 6 ? Eh bien, Take-Two Interactive est la société mère de Rockstar Games !

Grand Theft Auto 6 « Sera un moment mémorable pour toujours »

Dans le tweet, Hip Hop Gamer dit que Grand Theft Auto devrait être enthousiasmé par GTA 6. Il le souligne davantage en disant : « Grand Theft Auto 6 sera un moment inoubliable » et « Oh mec, c’est fini ». L’implication évidente ici est que le journaliste a probablement vu le jeu ou a eu un aperçu du jeu.

Mais si tel est réellement le cas, Hip Hop Gamer sera sous NDA. Et s’il est sous NDA, le tweet concernant GTA 6 pourrait presque certainement casser cette NDA. De plus, il est possible qu’il soit impliqué dans le jeu dans une certaine mesure. Il pourrait potentiellement être un animateur de radio, car le créateur de contenu possède une vaste expérience de la radio.

Encore une fois, si cela est vrai, Hip Hop Gamer serait certainement soumis à une NDA stricte. Donc, dans l’ensemble, il est très difficile de savoir ce qui devrait et ne devrait pas être fait de son tweet. Pourtant, il est indéniable que le tweet concernant Grand Theft Auto 6 a sûrement suscité l’intérêt des fans. Jetez un coup d’œil aux réponses au tweet et vous verrez de quoi il s’agit.

