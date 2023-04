Samsung Galaxy Watch6 avec le puissant chipset Exynos arrive : Apple ferait mieux de faire attention !

Les rumeurs concernant la prochaine famille Galaxy Watch6 ont commencé à s’accélérer. D’après les informations précédentes, il est clair que Samsung veut ramener le design de la lunette tournante, qui était à l’origine présent dans la Galaxy Watch4 Classic. Mais ce n’est pas exactement la seule chose qui devrait vous enthousiasmer pour la prochaine série de montres Samsung.

Selon une fuite récente, la série Samsung Galaxy Watch6 introduira un nouveau chipset. Nommé Exynos W980, le chipset vise à améliorer les performances des prochains appareils portables Samsung. Et les rumeurs suggèrent que le saut de performance pourrait être énorme.

Selon les rumeurs, Samsung WATCH6 serait plus de 10% plus rapide que le prédécesseur

Ainsi, la nouvelle rumeur indique que l’Exynos W980 sera plus de 10% plus rapide que l’Exynos W920. Ici, l’Exynos W920 est le chipset qui alimente les familles Galaxy Watch5 et Galaxy Watch4.

Bien sûr, un tout nouveau SoC sera certainement une bonne chose à avoir dans la prochaine série Samsung Galaxy Watch6. Après tout, la gamme Samsung Watch5 avait le même chipset que la famille Galaxy Watch4, qui a fait ses débuts en 2021.

De plus, le chipset de la série Samsung Galaxy Watch6 pourrait être fabriqué sur un processus de 5 nm. Et comme vous l’avez peut-être deviné, Samsung fabriquera lui-même le chipset. Ce Switch, en termes de processus, pourrait entraîner une meilleure autonomie de la batterie parallèlement aux gains de performances signalés.

Mais ce n’est pas tout! On dit également que la gamme Galaxy Watch6 comporte un écran de résolution beaucoup plus grand et plus élevé que le prédécesseur. La série comportera probablement des lunettes plus fines et des batteries de plus grande capacité. Tout cela façonne les montres à venir pour qu’elles soient très riches en fonctionnalités. Donc, si vous avez utilisé une smartwatch Galaxy Watch4 ou Watch5, la Watch6 pourrait être une mise à niveau intéressante.

