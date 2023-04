Apple étend les fonctionnalités Tap to Pay et Track Detection à plus de pays

L’année dernière, Apple a lancé Tap to Pay, qui permet aux entreprises d’utiliser leur iPhone pour accepter les paiements sans contact. Lancé pour la première fois aux États-Unis, Tap to Pay est maintenant étendu à Taïwan. Dans le même temps, la société déploie également la fonction de détection de piste de l’Apple Watch aux utilisateurs en France.

Le Tap to Pay d’Apple débarque à Taïwan

Dans un communiqué de presse, Apple a confirmé qu’il travaillait avec « des marques et des développeurs d’applications de premier plan » dans le segment des paiements pour lancer Tap to Pay à Taïwan. China Trust Bank et TapPay seront les premières plates-formes à fournir un support pour le Tap to Pay d’Apple à Taïwan pour leurs clients, qui incluent Taiwan Mobile et Taiwan Taxi.

Selon la société, Taipei Fubon Bank fournira également un support pour Tap to Pay plus tard cette année.

En utilisant l’API spéciale « Proximity Reader », les applications peuvent intégrer leurs services de paiement au lecteur NFC de l’iPhone. Du coup, l’iPhone devient un terminal de vente. Les clients peuvent payer avec Apple Pay ou tout autre portefeuille numérique ou carte prenant en charge la technologie NFC.

Plus tôt cette année, la populaire plateforme de vente Wix a annoncé la prise en charge de Tap to Pay aux États-Unis. Toute entreprise utilisant l’appli Wix Owner peut accepter les paiements sans contact avec un iPhone. En plus de Wix, Tap to Pay est également pris en charge par Square, la plateforme de paiement Adyen et Stripe.

Il convient de noter que Tap to Pay nécessite un iPhone XS ou une version ultérieure exécutant iOS 15.4 ou une version plus récente. Pour les utilisateurs de Taïwan, l’iPhone doit être mis à jour vers iOS 16.4 afin d’avoir accès à la fonctionnalité.

Apple Watch Track Detection désormais disponible en France

Sur une note connexe, Apple a discrètement étendu la fonction de détection de piste de l’Apple Watch pour les utilisateurs en France. Comme l’a noté WatchGeneration, la fonctionnalité est désormais disponible dans le pays européen, bien qu’Apple n’en ait fait aucune mention publique.

La détection de piste a été introduite avec watchOS 9.2 pour Apple Watch Series 4 et versions ultérieures. Lorsqu’elle est activée, la fonction combine les données du GPS et d’Apple Maps pour détecter la voie d’une piste que vous utilisez. Pendant les entraînements, Apple Watch fournit également des alertes de tour. La fonction détecte automatiquement toute piste extérieure standard de 400 mètres.

