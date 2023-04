Top 5 des meilleurs téléphones Android à acheter en 2023

Téléphones Android, iPhones, ce sont tous des smartphones, mais le monde d’Android est différent du monde des iPhones. Dans le monde d’iOS, vous n’avez que l’iPhone, mais lorsque vous entrez dans le monde d’Android, vous rencontrez des centaines de fabricants de téléphones différents exécutant le même système d’exploitation. Dans la plupart des cas, il est préférable d’avoir différents fabricants de téléphones utilisant le même système d’exploitation que d’être dans un monde à part. En effet, l’utilisateur final a le choix entre différentes variétés. Une autre raison est qu’il laisse place à la concurrence, ce qui profite également à l’utilisateur final.

Vraiment, la concurrence est bonne pour l’utilisateur final, mais s’il y a beaucoup d’options à choisir, il devient assez difficile de choisir le meilleur choix pour vous-même. Chez Netcost-security.fr, nous sommes également des utilisateurs finaux, nous savons donc à quel point cela peut parfois être difficile. Ce que nous avons fait, c’est de rassembler les 5 meilleurs smartphones Android à acheter en fonction de votre budget. Ainsi, dans cette liste, nous aurons le meilleur smartphone global, le meilleur téléphone premium, le meilleur téléphone milieu de gamme, le meilleur téléphone d’entrée de gamme et le meilleur téléphone pliable.

Caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau smartphone Android

Avec différentes variétés parmi lesquelles choisir, vous devez prendre en compte certaines fonctionnalités ou certains facteurs avant d’acheter un nouveau smartphone Android. Garder cela à l’esprit vous aide à décomposer les choses et à conclure sur votre choix final.

Performances (meilleurs téléphones Android)

La performance d’un smartphone est l’une des choses que tout le monde doit considérer avant de prendre la décision finale. Tous les téléphones sont livrés avec leurs propres scores de référence et notes de performance. Il est donc essentiel de considérer les performances du téléphone en fonction de votre budget. Si votre plan est d’opter pour un appareil d’entrée de gamme, vous devez vous assurer que vous optez pour le téléphone le plus performant de cette catégorie. Vous pouvez également regarder des vidéos de révision pour voir comment l’appareil fonctionne en termes de gestion des jeux, de vitesse d’ouverture des applications et bien d’autres.

Affichage (meilleurs téléphones Android)

L’affichage des smartphones s’est développé très rapidement ces dernières années. Pour un nouvel appareil, il est conseillé de se procurer un écran OLED. En effet, ces écrans produisent des couleurs riches et saturées et sont généralement plus lumineux. Selon votre choix ou votre budget, assurez-vous que votre nouvel appareil a un minimum de 600 nits de luminosité. La plupart des téléphones haut de gamme et phares franchissent cette barre.

Conception

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur design, cela se résume vraiment à des préférences personnelles, mais il y a peu de choses à considérer dans cette catégorie. Par exemple, le confort du téléphone dans la paume dépend de sa conception. La disposition des boutons ainsi que l’îlot de la caméra jouent également un rôle dans la détermination du meilleur design pour vous. D’autres facteurs tels que la résistance à la poussière et à l’eau, la durabilité de l’écran et la qualité de construction ne peuvent être négligés pour déterminer la conception la plus appropriée.

Appareils photo

Quelqu’un a-t-il déjà acheté un smartphone sans tenir compte de l’appareil photo ? Je ne pense pas. Vous ne pouvez tout simplement pas retirer l’appareil photo de la discussion lorsque vous envisagez quel téléphone acheter. Il est conseillé de prendre en compte la netteté des photos, la précision des couleurs, la prise de vue nocturne, la plage dynamique, la détection des contours en mode portrait, pour n’en citer que quelques-unes. Vous pouvez également envisager un enregistrement vidéo avec une stabilisation d’image fluide et une grande plage dynamique. vous ne pouvez pas non plus ignorer la qualité sonore des vidéos enregistrées. Des objectifs de caméra supplémentaires pour le mode nuit, ultra large et zoom seront un plus.

Autonomie de la batterie et logiciel

Un autre facteur très important à garder à l’esprit est l’autonomie de la batterie du smartphone. Je veux dire, il ne sert à rien d’acheter un smartphone puissant avec une mauvaise autonomie. Vous devrez peut-être envisager de vous procurer un appareil qui peut vous tenir toute la journée sur une seule charge. Pour le département logiciel, vous voudrez peut-être envisager de vous procurer un appareil doté d’un support logiciel plus long. Nous conseillons un délai d’au moins 3 ans de mise à jour logicielle.

Les meilleurs smartphones Android

Maintenant que vous connaissez certains des facteurs importants à prendre en compte avant de choisir un smartphone Android, allons-y et listons nos 5 meilleurs téléphones Android. Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous avons répertorié les meilleurs de chaque niveau en fonction de nos propres recherches et analyses.

Meilleur smartphone économique : Google Pixel 6a (meilleurs téléphones Android)

Avec un prix de départ de seulement 449 $, le Google Pixel 6a arrive clairement en tête en tant que meilleur smartphone Android économique à acheter en 2023. Ce smartphone est livré avec presque toutes les coches d’un appareil de niveau phare. Il dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces et fonctionne sur la puce Google Tensor. cet appareil est livré avec une mémoire vive de 6 Go et un stockage interne de 128 Go.

Le Google Pixel 6a est un bel appareil au design (form factor), mais l’appareil photo est le principal sujet de discussion. Grâce à l’excellent traitement d’image AI de Google, le Pixel 6a a une qualité d’appareil photo qui est à la hauteur des meilleurs appareils phares. De plus, vous bénéficiez de 3 ans de mises à jour logicielles sur cet appareil et de 5 ans de correctifs de sécurité. La seule chose qui fait du Google Pixel 6a un appareil d’entrée de gamme est son prix. Sinon, il est censé être un appareil de milieu de gamme de haut niveau.

Meilleur smartphone milieu de gamme : OnePlus 11 (meilleurs téléphones Android)

Le smartphone OnePlus 11 apparaît comme le meilleur smartphone milieu de gamme à acheter aujourd’hui. Ce téléphone a été conçu pour ceux qui ont besoin d’un véritable appareil phare au prix d’un téléphone de milieu de gamme. C’est ce que représente le OnePlus 11. Doté de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à une grande batterie de 5 000 mAh, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appareil. Il dispose également d’un grand écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le OnePlus 11 est livré avec un chargeur de 100 W prêt à l’emploi mais il manque un chargeur sans fil qui semble être le seul inconvénient. De plus, l’appareil photo de ce téléphone coche toutes les cases grâce à la collaboration de l’entreprise avec Hasselblad. Avec cet appareil, vous obtenez également jusqu’à 4 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de correctifs de sécurité. Vous pouvez également essayer de garder cet appareil à l’abri de la poussière et de l’eau en raison de l’absence d’indice IP68.

Meilleur smartphone premium : Samsung Galaxy S23 Ultra (meilleurs téléphones Android)

Le Galaxy S23 Ultra définit un véritable smartphone haut de gamme. Il apporte encore beaucoup à la table, ne manque de rien. De la conception, de l’appareil photo, du logiciel, des performances et de l’autonomie de la batterie. Vous ne pouvez tout simplement pas ignorer cet appareil si vous voulez vraiment tout à partir d’un appareil Android. Il dispose d’un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également de 5 objectifs d’appareil photo pour vous fournir tous les besoins de votre appareil photo. Vous obtenez l’objectif principal, un zoom optique 3x, un objectif ultra-large à zoom optique 10x et bien sûr, une caméra selfie.

Cet appareil est actuellement en tête du monde Android en matière d’endurance de la batterie. Aucun téléphone ne bat le Samsung S23 Ultra dans ce département. Il est également livré avec le S-Pen pour vous aider à garder vos mains hors de l’écran lorsque vous dessinez ou effectuez d’autres tâches connexes. Vous pouvez hardiment garder ce téléphone pendant plus de 5 ans sans aucun problème. En effet, Samsung vous offrira jusqu’à 4 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de mises à jour de sécurité sur cet appareil.

Meilleur téléphone pliable : Samsung Galaxy Fold 4

Presque tous les fabricants de téléphones s’impliquent maintenant dans le secteur du pliable. Il existe de nombreux smartphones pliables avec différents designs et fonctionnalités. Cependant, toutes ces marques ont beaucoup de mal à battre Samsung dans ce domaine. Samsung a fait du chemin avec ses smartphones pliables et le Fold 4 semble corriger toutes les erreurs des éditions précédentes.

Le Samsung Galaxy Fold 4 prend également en charge le Samsung S-Pen, ce qui lui donne un avantage sur ses concurrents. Il a un indice de protection IP68 qui le rend résistant à la poussière et à l’eau. Le prix de 1 800 $ n’a pas l’air bon marché, mais aucun autre appareil pliable n’est moins cher non plus. Du logiciel au matériel, cet appareil est juste suffisant pour gérer toutes les tâches des smartphones et des tablettes.

Meilleur smartphone Android : Google Pixel 7 Pro

Le Google Pixel 7 Pro est en tête du peloton dans tous les départements du monde des smartphones Android. Il peut être à la traîne dans quelques domaines tels que la vitesse de charge et la durée de vie de la batterie, mais en évaluant les performances globales, aucun téléphone ne peut battre le Google Pixel 7 Pro sur le marché. La puce Tensor G2 possède de puissantes capacités d’IA et d’apprentissage automatique qui lui permettent de surpasser n’importe quel autre téléphone. Mis à part l’apprentissage des langues sur l’appareil et la fonction de traduction en temps réel, le Pixel 7 Pro se distingue actuellement comme le meilleur téléphone avec appareil photo sur le marché aujourd’hui.

Le Google Pixel 7 Pro dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec de belles courbes sur les bords. Il dispose également d’une configuration triple caméra à l’arrière qui comprend un objectif zoom optique 3x. Avec un prix de départ de 899 $, le Google Pixel 7 Pro devrait être le téléphone le plus facile à penser lorsque vous optez pour un smartphone.

Conclusion (Top 5 des meilleurs téléphones Android)

Avec cette liste, nous avons fait une sélection minutieuse de chaque téléphone dans chaque département. S’il était assez facile de sélectionner certains appareils dans certaines catégories, il était très difficile de conclure sur le meilleur téléphone de milieu de gamme et premium. Cependant, nous avons finalement rassemblé le meilleur téléphone Android de chaque département. Nous avons compilé cette liste pour faciliter la tâche de toute personne qui a du mal à sélectionner un téléphone pour faire son choix. Cependant, cela dépend toujours de votre propre choix et, bien sûr, de votre budget. Mais si vous me le demandez, je vous proposerai d’envisager l’un de ces 5 smartphones.

