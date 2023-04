Faits marquants du marché de la téléphonie mobile au cours des trois premiers mois de 2023

Entre le début de l’année et aujourd’hui, le marché de la téléphonie mobile a été très actif. Cependant, la part de marché mondiale est en baisse. En Chine, les expéditions de téléphones mobiles ont atteint 286 millions d’unités. Il s’agit d’une baisse de 13,2 % sur un an. C’est aussi la première fois en 10 ans depuis 2013 qu’il passe sous la barre des 300 millions d’unités. En regardant le premier trimestre 2023, il semble qu’à l’exception d’Apple, qui n’a annoncé la nouvelle couleur de l’iPhone 14 qu’à la hâte, les autres marques de téléphones mobiles sont très occupées. Ils lancent de nouveaux produits ou redéfinissent les anciens.

Les téléphones portables coûtant entre 300 et 450 dollars ont inondé le marché

Malgré le fait que les marques dépensent beaucoup d’argent sur des modèles phares haut de gamme, la vraie force de vente du marché reste les modèles de milieu de gamme. En fait, les téléphones mobiles qui coûtent entre 300 $ et 450 $ sont plus populaires. Avant maintenant, le marché avec cette gamme de prix était essentiellement une guerre entre Redmi, Realme et iQOO. Cependant, les choses changent maintenant car de plus en plus de marques jettent leur chapeau sur le ring. Redmi est une force sur ce marché (gamme de prix), il n’est donc pas étrange que l’appareil de Redmi dans cette gamme de prix à vendre cette année arrive sur le marché en décembre 2022. Cependant, l’entrant surprise est OnePlus.

OnePlus

En termes de produits, le OnePlus Ace 2, sorti en février de cette année, est équipé d’une version à part entière du Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran hyperbolique, d’une caméra principale arrière et d’une charge rapide filaire de 100 W. Cet appareil est un concurrent direct de la série Redmi K60 lancée en décembre 2022. Ils sont également dans la même gamme de prix. En tant que retardataire, le OnePlus Ace 2 a des prix plus agressifs.

Vrai moi

Realme, l’ancien rival de Redmi utilise également une stratégie de prix très agressive. Le Realme GT Neo5, la première version à charge rapide de 240 W au monde, est assez bon marché. Cet appareil utilise une batterie de 5000 mAh qui peut se recharger complètement en 10 minutes environ. Avec cela, son prix est toujours dans cette fourchette de prix. C’est tout simplement incroyable.

Redmi

Afin d’améliorer la qualité du produit, Redmi a déclaré le 15 février que la version 512 Go de la série K60 avait été réduite de 300 yuans. Les versions 12 Go + 256 Go et 16 Go + 512 Go se vendaient moins de 480 $. Compte tenu des spécifications et des fonctionnalités, Redmi mène la « guerre » jusqu’à la porte de son rival.

Bataille en tête-à-tête

La première bataille entre Redmi, OnePlus et Realme cette année a été suivie d’un deuxième tour plus excitant. Le OnePlus Ace 2V, le Redmi Note 12 Turbo et le Realme GT Neo5 SE. Ce n’est rien de moins qu’un combat aérien. Le OnePlus Ace 2V avec la puce Dimensity 9000 a initialement été mis en vente pour 330 $ – 400 $. Ensuite, le Redmi Note 12 Turbo avec la puce Snapdragon 7+ est arrivé sur le marché pour 290 $ – 370 $.

Ensuite, le Realme GT Neo5 SE a été lancé sous peu avec le même prix que le Redmi Note 12 Turbo (290 $ – 370 $). Bien sûr, le principal argument de vente est que ces appareils ont une version de 1 To qui se vend à moins de 400 $. Cette nouvelle tendance met beaucoup plus la pression sur les modèles phares annoncés en fin d’année dernière. Bien sûr, si je dois recommander un appareil dans cette gamme de prix en ce moment, ce sera l’un de ces téléphones mobiles.

Le marché de la téléphonie mobile peine à attirer de nouveaux acheteurs

Selon les données, le cycle de remplacement des téléphones mobiles en Chine est passé à 34 mois, soit près de trois ans. En termes de fonctionnalités, il répond mieux aux besoins à long terme des utilisateurs. En termes de configuration matérielle, Redmi, OnePlus et Realme empilent les matériaux dans le sens de hautes performances, d’une grande mémoire et d’un grand stockage. Cela s’ajoute à la conception de la batterie longue durée et à l’optimisation du logiciel système pour augmenter la durée de vie du téléphone mobile de l’utilisateur.

Malgré le fait que tout le monde se dirige vers le haut de gamme, le marché du mini-gamme devient de plus en plus tentant. Les grandes marques chinoises comme Honor, Vivo et OPPO ont toutes des téléphones mobiles de milieu de gamme qui se vendent à moins de 300 $.

Marché phare, que se passe-t-il ?

Nous ne pouvons pas discuter du marché phare sans mentionner Huawei. Cependant, le géant chinois de la fabrication a été contraint de renoncer à un grand nombre de marchés de téléphonie mobile à partir de fin 2020, et le marché haut de gamme est le principal. Pour les marques chinoises de téléphones mobiles, il s’agit d’une autre chance unique de toucher le marché haut de gamme après Samsung en 2016. Bien sûr, c’est une chose pour Huawei d’abandonner le marché haut de gamme, mais c’est une autre affaire pour une marque à prendre en charge.

Selon les données de CounterPoint, la part d’Apple sur le marché chinois de la téléphonie mobile en 2021 augmentera de 47 % d’une année sur l’autre, se classant au troisième rang parmi toutes les marques et la plus forte augmentation parmi les cinq premières. Sur le marché chinois de la téléphonie mobile, l’iPhone 13 est le plus vendu. Avec ce rapport, peut-on dire qu’Apple se faufile sur le marché phare chinois ? Yu Chengdong, vice-président de Huawei, a déclaré précédemment que le marché haut de gamme d’origine de Huawei avait été essentiellement repris par Apple. Il affirme que les autres marques chinoises ne peuvent que diviser la part de Huawei sur le marché bas de gamme.

Conclusion

Jusqu’à présent, sur le marché de la téléphonie mobile en 2023, il n’y a pas grand-chose en provenance de l’extérieur de la Chine. C’est une période très calme pour les produits phares mais une période très chargée pour les appareils de milieu de gamme. À l’heure actuelle, les marques chinoises telles que OnePlus, Oppo, Vivo, Honor et Xiaomi sont en concurrence sérieuse. Nous avons également des goûts de Meizu, Huawei et ZTE qui agissent comme des spoilers ici et là. Les marques de téléphones portables se font pression les unes sur les autres et le rapport qualité-prix des appareils augmente. Par conséquent, 2023 est destinée à être une année au cours de laquelle l’industrie de la téléphonie mobile continuera d’innover à un prix minimal.

