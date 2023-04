Téléphones mobiles robustes et puissants à acheter cette année

Les téléphones portables font partie intégrante de nos vies et servent à des fins différentes pour différentes personnes. En fait, certains utilisateurs ont des téléphones mobiles spéciaux pour des besoins spécifiques. Si vous voulez faire de la randonnée ou effectuer d’autres activités difficiles, votre fragile téléphone portable phare de plus de 1 000 $ n’est peut-être pas un bon compagnon. En effet, il y a un risque qu’il y ait un accident et vous aurez besoin d’un appareil capable de résister à tout ce qui est projeté. Les téléphones mobiles robustes sont conçus pour résister à toutes les conditions difficiles.

Avez-vous dit qu’un protège-écran et un étui de protection vous aideraient ? Eh bien, ils peuvent empêcher les rayures externes, mais ne peuvent pas empêcher les dommages internes causés par les chutes à fort impact. C’est pourquoi un téléphone portable robuste est votre meilleur pari. Ces appareils sont livrés avec des renforts internes en métal et en caoutchouc externes qui maintiennent le téléphone en sécurité. Avec ceux-ci, en cas de chute à fort impact, vous êtes certain que votre appareil tiendra le coup. Ces téléphones robustes sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont conçus pour des activités difficiles.

Nous avons compilé les cinq meilleurs téléphones mobiles, les bêtes les plus coriaces que vous puissiez trouver sur le marché. Le point de focalisation de ces appareils est la conception et la ténacité. Ainsi, certains des appareils ont dû sacrifier des fonctionnalités de premier ordre, car ce n’est pas une préoccupation majeure pour un téléphone robuste.

Qu’est-ce qu’un smartphone durci ?

Avant d’examiner les cinq meilleurs téléphones robustes à acheter, prenons quelques préambules. Que indique vraiment l’expression « téléphone portable robuste » ? Un téléphone mobile robuste est un type d’appareil mobile conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles telles que des températures extrêmes, la poussière, l’eau et les chocs. Ces téléphones sont conçus pour être plus durables que les téléphones ordinaires et comportent souvent des cadres renforcés, des étuis de protection et des écrans résistants aux rayures. Ils sont conçus pour les personnes qui travaillent dans des environnements extérieurs ou difficiles, tels que des chantiers de construction, des opérations minières ou des opérations militaires et qui ont besoin d’un appareil mobile capable de résister à l’usure de ces environnements.

L’indice IP et MIL-STD-810G sont des certificats et des normes très courants pour la plupart des téléphones mobiles robustes. Alors que l’indice IP vérifie simplement son état d’étanchéité à l’eau et à la poussière, MIL-STD-810G est une norme militaire utilisée pour tester la durabilité et la résilience des équipements militaires. Les procédures de test décrites dans la norme MIL-STD-810G couvrent un large éventail de risques environnementaux, notamment les températures extrêmes, l’humidité, les chocs, les vibrations et l’exposition à la poussière et à l’eau.

La norme MIL-STD-810G fournit une série de méthodes et de procédures de test normalisées pour évaluer les performances et la fiabilité des équipements dans diverses conditions environnementales. Les tests sont conçus pour simuler des scénarios et des défis du monde réel auxquels les équipements militaires pourraient être confrontés pendant le transport, le stockage et l’utilisation sur le terrain.

Inconvénients d’un téléphone mobile robuste

Avant de penser à acheter un téléphone mobile robuste, il est bon de connaître les principaux inconvénients de ce type d’appareil.

Oubliez la beauté ou l’élégance. Ces appareils ne sont pas censés être haut de gamme, beaux ou élégants. Avec les raccords en caoutchouc pour la protection, il peut certainement maintenant s’agir d’un appareil élégant. Oubliez les écrans OLED 2K et les spécifications high-tech. Tout au plus, les produits robustes sont livrés avec un milieu de gamme pour une expérience utilisateur sans décalage, rien de plus. Et utiliser un écran Full HD est le meilleur scénario. Bien qu’ils puissent être abordables, ils sont généralement plus chers que les téléphones mobiles ordinaires avec le même matériel. C’est parce que beaucoup sera dépensé pour rendre l’appareil robuste. Il n’y a pas beaucoup de «grandes marques» avec des téléphones mobiles robustes. Seuls quelques-uns comme Samsung, Nokia et Motorola rejoignent désormais le train. Si vous avez besoin d’un téléphone robuste d’un grand nom, vous devrez effectuer une recherche approfondie. Le poids peut être un problème. Avec toutes les protections autour du téléphone, la prise de poids est inévitable.

Les meilleurs téléphones portables robustes à acheter

1. CAT S62 Pro

Le CAT S62 Pro est un smartphone robuste conçu pour les amateurs de plein air et les professionnels qui ont besoin d’un appareil robuste capable de résister aux environnements difficiles. Il est sorti en 2020 en tant que mise à niveau du modèle populaire CAT S61 et comporte plusieurs améliorations, notamment un meilleur appareil photo et un processeur plus rapide.

Le téléphone a une conception durable et est conçu pour résister à des conditions extrêmes. Il est classé IP68, ce qui indique qu’il est résistant à l’eau et à la poussière. Il peut également résister à des chutes allant jusqu’à 1,8 mètre et possède un écran anti-rayures en Corning Gorilla Glass 6. De plus, cet appareil est conforme à la norme MIL-STD-810H. Cela indique qu’il a passé une série de tests pour déterminer sa capacité à résister à des environnements et des conditions difficiles. Cela inclut les températures élevées et basses, l’humidité, les vibrations et les chocs. Le téléphone possède également une caractéristique unique, qui est sa caméra thermique. Cette caméra peut mesurer des températures jusqu’à 400 degrés Celsius. Il peut être utilisé pour détecter des fuites et localiser un animal.

Le CAT S62 Pro fonctionne sur un processeur Qualcomm Snapdragon 660 et dispose de 6 Go de RAM. Cela indique qu’il est suffisamment décent pour gérer la plupart des applications et des jeux. Il dispose également de 128 Go de stockage, qui peuvent être étendus jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Le téléphone dispose d’un écran Full HD+ de 5,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2160 pixels. Il dispose également d’une caméra arrière de 12MP et d’une caméra frontale de 8MP. La caméra arrière est capable d’enregistrer des vidéos 4K, tandis que la caméra frontale peut enregistrer des vidéos Full HD. Le CAT S62 Pro dispose également d’une grande batterie de 4000 mAh, qui peut durer jusqu’à deux jours avec une seule charge. Il dispose également d’une fonction de charge rapide, qui permet à la batterie d’être chargée jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes.

2. Blackview BV9900 Pro

Le Blackview BV9900 Pro est un smartphone robuste sorti en 2020. Il est conçu pour résister aux environnements difficiles et possède une construction durable qui résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs. L’appareil dispose d’un écran LCD IPS de 5,84 pouces avec une résolution de 1080 x 2280 pixels et est alimenté par un processeur MediaTek Helio P90 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Cet appareil prend en charge le certificat IP68. et suit également la norme MIL-STD-810G. Cela indique qu’il résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Le Corning Gorilla Glass 5 garantit la solidité de l’écran tandis que la caméra thermique lui permet de détecter les signatures thermiques. Il est utile pour les personnes qui travaillent dans des secteurs tels que la construction, la lutte contre les incendies ou l’application de la loi. Ce n’est pas une caractéristique d’un téléphone mobile ordinaire. Côté design, le Blackview BV9900 Pro est livré avec des coins renforcés. Ceux-ci peuvent absorber les chocs et protéger le téléphone des chutes accidentelles. Il existe également un mode gant qui permet aux utilisateurs d’utiliser l’écran tactile tout en portant des gants. Cela rend l’appareil idéal pour les zones difficiles.

La boîte à outils extérieure de cet appareil le rend utile pour les activités de plein air telles que la randonnée, le camping ou l’alpinisme. De manière standard, cet appareil est livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra-large de 8 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra thermique de 5 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels. L’appareil est alimenté par une batterie de 4380 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil. Les autres fonctionnalités du Blackview BV9900 Pro incluent un scanner d’empreintes digitales, la connectivité NFC, GPS, Bluetooth et Wi-Fi.

3. Sonim XP8

Le Sonim XP8 est sorti en 2018 et il est livré avec un SoC Snapdragon 630. Cet appareil est conçu pour résister à des conditions extrêmes. C’est un téléphone conçu pour ceux qui travaillent dans des secteurs tels que la construction, la lutte contre les incendies et les forces de l’ordre, ou pour ceux qui aiment les activités de plein air.

Le Sonim XP8 est conçu pour être ultra-durable. L’appareil est certifié MIL-STD-810G, ce qui indique qu’il a été testé contre une gamme de facteurs environnementaux tels que les températures extrêmes, les vibrations, les chocs et l’humidité. L’appareil peut résister à des chutes allant jusqu’à 2 mètres et est classé IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles et imprévisibles.

Ce téléphone mobile est livré avec une batterie décente de 4900 mAh qui offre jusqu’à 35 heures d’autonomie en conversation et 600 heures en veille. Il prend également en charge la charge rapide, ce qui vous permet de mettre rapidement votre appareil en marche en peu de temps. De plus, l’appareil est conçu pour fonctionner là où il y a tant de bruit. Il dispose d’un haut-parleur puissant pouvant atteindre jusqu’à 100 dB. Cela le rend audible même dans les environnements les plus bruyants. Le Sonim XP8 dispose d’un écran tactile qui peut être utilisé même avec des gants ou avec les doigts mouillés. Il a le Corning Gorilla Glass 3, il est donc à l’abri des rayures et des chutes.

4. Doogee S97 Pro

Le Doogee S97 Pro est un smartphone robuste conçu pour ceux qui mènent une vie active. Il est conçu pour résister aux environnements difficiles et imprévisibles et convient à une utilisation dans des secteurs tels que la construction, le pétrole et le gaz et les forces de l’ordre. L’appareil dispose de plusieurs fonctionnalités qui en font un téléphone robuste. L’appareil est certifié IP68 et IP69K, ce qui indique qu’il est étanche à la poussière, à l’eau et peut résister aux jets d’eau à haute pression. Il est également certifié MIL-STD-810G, ce qui indique qu’il a été testé contre une gamme de facteurs environnementaux tels que les températures extrêmes, les vibrations, les chocs et l’humidité.

Sous le capot, le Doogee S97 Pro dispose d’une grande batterie de 8500 mAh qui offre jusqu’à 38 heures d’autonomie en conversation et 950 heures en veille. Tout comme les autres téléphones robustes, cet appareil dispose d’une caméra thermique et utilise également Corning Gorilla Glass pour la protection. Vous pouvez également cliquer sur l’écran de cet appareil avec une main mouillée ou avec des gants. Le Doogee S97 Pro dispose également de la technologie PTT (Push-to-Talk). Cela permet aux utilisateurs de communiquer entre eux instantanément et efficacement. Cela aidera les utilisateurs à parler facilement au téléphone lorsqu’ils se trouvent dans un environnement difficile.

5. Ulefone Armor 17 Pro

C’est le seul téléphone mobile 2023 de cette liste. Cet appareil est sorti en février de cette année et il est plus résistant que les anciens téléphones robustes Ulefone. Cet appareil combine une batterie de 5380 mAh et une charge ultra rapide de 66 W. Avec cela, l’appareil peut atteindre plus de 30% de charge en seulement 10 minutes.

Qui a dit que les téléphones portables robustes devaient toujours sacrifier d’autres matériels ? L’Uefone Armor 17 Pro ne l’a pas fait. Le téléphone est également livré avec des spécifications de pointe, telles qu’un appareil photo 108MP, un écran 120Hz et Helio G99. Peu de téléphones portables robustes sont équipés d’un appareil photo aussi haut de gamme. De plus, il intègre les niveaux de robustesse IP68, IP69K et MIL-STD-810G dans une conception légère, ce qui le rend très facile à utiliser à l’extérieur ou en déplacement.

L’Ulefone Armor 17 Pro dispose d’une gamme d’autres fonctionnalités qui en font un excellent téléphone robuste. Ceux-ci incluent un bouton programmable que vous pouvez personnaliser pour lancer vos applications préférées, un bouton SOS dédié pour les situations d’urgence, ainsi qu’une boussole et un baromètre intégrés. Le haut-parleur de cet appareil est ultra fort. En fait, les utilisateurs doivent être prudents avec son son de 122 dbA qui endommage le tympan.

MARQUES POPULAIRES

Bien que nous ayons ci-dessus nos 5 meilleurs téléphones mobiles robustes, nous savons que certains utilisateurs n’achètent que des marques connues. Malheureusement, de nombreuses marques populaires de téléphones portables ne lancent pas de téléphones robustes. Cependant, il existe quelques marques comme Samsung et Nokia qui sortent de temps en temps des téléphones robustes. Si vous avez besoin d’une marque populaire, le Samsung Galaxy XCover Pro et le Nokia XR 20 sont des options viables.

Samsung Galaxy Xcover Pro

Tout comme les autres téléphones robustes, le Samsung Galaxy Xcover Pro est conçu pour résister aux environnements difficiles et aux conditions difficiles. Cet appareil est certifié IP68 et MIL-STD-810H, ce qui indique qu’il peut résister à une gamme de facteurs environnementaux, y compris les températures élevées et basses, l’humidité, les chocs et les vibrations. Bien que sa batterie de 4 050 mAh ne soit pas entièrement grande, elle peut durer jusqu’à 14 heures d’utilisation continue ou jusqu’à 13 jours en veille.

L’appareil dispose également d’un écran HD+ de 5,3 pouces protégé par Corning Gorilla Glass 6. L’écran est conçu pour résister aux rayures et peut résister aux chutes et aux impacts. Le Samsung Galaxy Xcover Pro dispose également d’un capteur d’empreintes digitales et d’une technologie de reconnaissance faciale qui vous permet de déverrouiller l’appareil rapidement et facilement. Il est livré avec un puissant système de caméra. L’appareil dispose d’une caméra arrière de 16 MP et d’une caméra frontale de 5 MP qui vous permettent de prendre des photos et des vidéos de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité. Le système de caméra propose également une variété de modes et de filtres pour améliorer vos photos et vidéos.

Enfin, le Samsung Galaxy Xcover Pro dispose d’une gamme d’autres fonctionnalités qui en font un excellent téléphone robuste. Ceux-ci incluent un bouton programmable que vous pouvez personnaliser pour lancer vos applications préférées, une clé XCover dédiée pour les situations d’urgence, ainsi qu’une boussole et un baromètre intégrés.

Nokia XR20

Le Nokia XR20 est livré avec des fonctionnalités similaires à celles du Samsung Galaxy Xcover 5 Pro. Cet appareil comprend un bouton programmable que vous pouvez personnaliser pour lancer vos applications préférées, une clé XCover dédiée pour les situations d’urgence, ainsi qu’une lampe de poche intégrée et un microphone antibruit.

Il est certifié IP68, ce qui indique qu’il est étanche à la poussière et peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum. De plus, il est certifié MIL-STD-810H, ce qui indique qu’il peut résister à une gamme de facteurs environnementaux, y compris les températures élevées et basses, l’humidité, les chocs et les vibrations. Cette construction robuste garantit que l’appareil peut supporter les chutes, les coups et les rayures sans affecter ses performances.

L’appareil dispose également d’un écran FHD+ de 6,67 pouces protégé par Corning Gorilla Glass Victus. L’écran est conçu pour résister aux rayures et peut résister aux chutes et aux impacts. Le Nokia XR20 dispose également d’un capteur d’empreintes digitales et d’une technologie de reconnaissance faciale qui vous permet de déverrouiller l’appareil rapidement et facilement. L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Nokia XR20 est sa performance. L’appareil est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G et dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Cela indique que vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément sans subir de décalage ou de ralentissement. De plus, l’appareil est compatible 5G, ce qui indique que vous pouvez profiter de vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides.

Conclusion

Un téléphone mobile robuste « ne vieillit jamais ». Qu’il ait été lancé en 2017 ou en 2023, un excellent téléphone mobile robuste reste excellent. Ils perdent à peine de leur valeur car le marché cible ne met pas beaucoup l’accent sur des fonctionnalités qui perdent facilement de la valeur. Tous les téléphones ci-dessus sont livrés avec suffisamment de RAM et de capacité de stockage. Ainsi, les utilisateurs peuvent exécuter plusieurs applications simultanément sans subir de décalage ou de ralentissement. Ces appareils prennent en charge un bouton programmable, une caméra thermique, une touche Push-to-Talk et d’autres fonctionnalités que les téléphones mobiles ordinaires n’ont pas.

