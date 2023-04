Les accessoires HaloLock d’ESR font passer le MagSafe d’iPhone au niveau supérieur

ESR est un fabricant bien connu d’accessoires pour appareils mobiles, avec plus de 100 millions de clients dans le monde. Et avec son nouveau système HaloLock, ESR étend les capacités de MagSafe pour iPhone à une variété encore plus large d’accessoires, des étuis aux batteries externes qui fonctionnent comme un support.

Apple a introduit MagSafe sur l’iPhone en 2020 avec l’iPhone 12. En combinant la norme Qi pour le chargement sans fil avec des aimants puissants, MagSafe a permis une nouvelle gamme d’accessoires qui s’alignent parfaitement avec le téléphone. Ceci est particulièrement important pour les accessoires de charge, car l’alignement parfait rend la charge plus efficace.

Et tandis qu’Apple a ses propres accessoires MagSafe, ESR a créé l’écosystème HaloLock pour offrir une gamme encore plus large d’accessoires qui tirent parti de cette technologie. Les accessoires HaloLock s’adaptent parfaitement à différentes situations, de la maison au travail en via les voyages. C’est l’une des plus grandes collections d’accessoires compatibles MagSafe au monde.

Portefeuille HaloLock Power Bank

Le portefeuille ESR HaloLock Power Bank est une solution très intelligente pour ceux qui ont toujours voulu combiner un portefeuille MagSafe avec le bloc-batterie MagSafe. L’accessoire fonctionne comme n’importe quelle autre batterie portable, mais il dispose d’un espace de stockage pour jusqu’à deux cartes. Mais plus que cela, vous pouvez l’utiliser comme support si vous préférez, puisque l’accessoire est pliable.

Grâce aux puissants aimants MagSafe, les utilisateurs peuvent attacher leur iPhone au portefeuille ESR HaloLock Power Bank en orientation paysage. Choisissez entre portrait ou paysage et n’importe quel angle entre 20° et 70° pour trouver la position idéale pour regarder des vidéos, utiliser FaceTime ou naviguer sur le Web.

Et avec une batterie interne de 5 000 mAh, vous pouvez recharger complètement n’importe quel modèle d’iPhone avec le portefeuille HaloLock Power Bank. Bien sûr, l’accessoire peut également recharger d’autres appareils compatibles MagSafe, comme le boîtier de charge AirPods. Le portefeuille HaloLock Power Bank peut être facilement rechargé via un port USB-C.

Portefeuille géo HaloLock

Le HaloLock Geo Wallet offre également une solution de portefeuille élégante qui peut être attachée magnétiquement à votre iPhone. Cependant, cet accessoire est entièrement compatible avec le réseau Find My d’Apple, ce qui indique que vous pouvez le suivre n’importe où.

C’est un gros avantage par rapport au MagSafe Wallet d’Apple qui ne montre que l’endroit où l’accessoire a été détaché de l’iPhone. Le HaloLock Geo Wallet possède également des aimants plus puissants que l’alternative d’Apple. Néanmoins, si vous le perdez, ne vous inquiétez pas. L’application Find My vous montrera exactement où se trouve le portefeuille n’importe où dans le monde.

Profitez d’un verrou magnétique sur votre téléphone plus du double de la force du portefeuille MagSafe officiel grâce à de puissants aimants intégrés avec une force de maintien de 1 500 g. Passez votre journée l’esprit tranquille, sachant que vos objets les plus importants sont verrouillés pour le trajet.

Pour vous assurer que vous pourrez suivre votre portefeuille, le HaloLock Geo Wallet est livré avec une batterie intégrée qui dure trois mois avec une seule charge. Et lorsque la batterie est épuisée, vous pouvez facilement la recharger à l’aide d’un câble magnétique spécial vers USB-C.

Le portefeuille HaloLock Geo dispose également d’une boucle pour les doigts à prise sécurisée, ce qui vous permet de tenir votre iPhone plus fermement. La boucle pour les doigts peut être pliée à plat si vous ne souhaitez pas l’utiliser.

Il convient de noter que le portefeuille ESR HaloLock Geo est actuellement disponible sur Kickstarter. Les ventes sur Amazon débuteront en mai.

Chargeur HaloLock avec CryoBoost

La recharge sans fil peut être difficile. Même avec un alignement parfait, grâce aux aimants, ces chargeurs chauffent plus l’appareil que les chargeurs filaires classiques. C’est pourquoi ESR a créé la technologie CryoBoost, qui ajoute un ventilateur de refroidissement au chargeur qui aide à dissiper la chaleur.

En conséquence, l’iPhone reste refroidi, ce qui permet des vitesses de charge plus rapides et contribue également à préserver la santé de la batterie. Selon ESR, le système CryoBoost est capable de recharger l’iPhone en moins de 3 heures, tandis que le chargeur officiel MagSafe peut prendre jusqu’à plus de 4 heures.

Et le meilleur, c’est que le chargeur sans fil HaloLock est disponible en deux versions différentes : une base 3 en 1 et un support de voiture.

Le chargeur sans fil HaloLock 3-en-1 est la solution idéale pour les utilisateurs d’AirPods et d’Apple Watch, car il peut charger ces deux appareils simultanément avec votre iPhone. Il y a même un mode veille qui éteint les voyants d’état la nuit.

Pendant ce temps, le chargeur de voiture sans fil HaloLock vous permet de garder votre iPhone connecté au tableau de bord de votre voiture pendant qu’il se recharge sans fil.

Boîtiers ESR HaloLock et plus

ESR propose également une variété d’étuis pour iPhone, iPad et autres appareils. L’étui CLASSIC Kickstand avec HaloLock est un étui transparent simple mais élégant en acrylique qui protège votre iPhone sans cacher son design original. L’étui est livré avec une béquille dans la zone de la caméra afin que vous puissiez asseoir votre iPhone sur une surface plane.

Et les propriétaires d’AirPods Pro peuvent obtenir l’étui robuste CYBER ARMOR avec HaloLock, qui protège fortement leurs écouteurs avec une conception robuste et est compatible MagSafe.

Tous les produits HaloLock sont disponibles à des prix spéciaux sur Amazon ou sur la boutique en ligne ESR Gear.

