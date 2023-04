Le SoC Dimensity 9300, un rival du Snapdragon 8 Gen3 arrive

MediaTek et Qualcomm ont toujours été rivaux sur le marché des puces mobiles. Le premier bénéficie d’une part de marché importante, en grande partie grâce à ses puces de téléphonie mobile de milieu de gamme et d’entrée de gamme. Cependant, du côté phare, il a toujours été dans l’ombre de Qualcomm. Sur le marché phare de la téléphonie mobile Android, les puces Snapdragon sont le pilier. Cependant, MediaTek fait tout ce qu’il peut pour changer cela. Au démarrage de ses puces 5G Dimensity, l’entreprise revendiquait en effet quelques parts de marché à son plus grand rival. Cependant, cela ne suffit pas à mettre l’entreprise sous les projecteurs sur le marché phare. Selon le célèbre blogueur technologique Weibo, @DCS, le SoC phare de nouvelle génération de MediaTek s’appelle Dimensity 9300. Il affirme que cette puce adopte le processus N4P de TSMC.

Le Dimensity 9300 sera lancé par Vivo

Ce SoC 5G est construit conjointement par Vivo et MediaTek et il sera probablement lancé par Vivo X100. Cette fois, le MediaTek Dimensity 9300 utilise le processus N4P de TSMC. Par rapport à la technologie 5 nm d’origine (également connue sous le nom de N5), les performances du N4P sont améliorées de 11 %. En comparaison avec N4, les performances sont 6% meilleures. En termes d’efficacité énergétique, le N4P s’est amélioré de 22 % et la densité des transistors a également augmenté de 6 %.

Dans le même temps, le processus N4P peut facilement migrer des produits basés sur la plate-forme 5 nm. Cela réduira les coûts de R&D des clients et fournira des mises à jour plus rapides et plus économes en énergie pour les produits de plate-forme 5 nm. De plus, MediaTek Dimensity 9300 adoptera la conception de mise en page du noyau super large + grand noyau + petit noyau. Le super gros noyau doit être Cortex X4, le grand noyau peut être Cortex A715 et le petit noyau peut être A515.

Ce que nous savons pour l’instant, c’est que cette nouvelle puce fera ses débuts au second semestre de cette année. Il sera comparé au Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, qui fera également ses débuts au second semestre de cette année.

