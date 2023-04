Pratique : ce portefeuille de dossiers sans titre en édition limitée est inspiré de l’icône de dossier macOS d’Apple

L’artiste new-yorkais Nik Bentel est connu pour apporter un niveau de fantaisie à son travail qui m’obsède personnellement depuis des lustres maintenant. Comme si des travaux antérieurs comme son Shipping Box Bag ne me parlaient pas assez, la dernière pièce de l’artiste cherche à capturer des images macOS emblématiques. Le nouveau portefeuille Untitled Folder vient d’être lancé avec une inspiration Apple signature, et après avoir passé les derniers jours avec lui dans mon sac, je ne peux pas m’empêcher de me demander pourquoi vous devez en avoir un pour vous-même.

Pratique avec ce portefeuille de dossiers macOS

Dans ce qui arrache efficacement l’une de ces icônes de dossiers numériques jetées sur votre bureau hors de l’écran et dans votre transport quotidien, le nouveau portefeuille de dossiers sans titre de Nik Bentel est l’un de ses débuts les plus excitants. Du moins, pour les fans d’Apple, c’est-à-dire.

Reprenant le look de l’une des icônes les plus emblématiques d’Apple, tout avec ce portefeuille commence par une construction en cuir végétalien. Il arbore une construction bleue bicolore qui superpose deux poches individuelles dans ce design de dossier emblématique. Une fois sorti de l’emballage simpliste, l’accessoire de transport quotidien a une finition extérieure assez douce, avec une doublure encore plus soyeuse à l’intérieur.

Chacune des deux poches principales a de la place pour contenir quelques cartes, ce qui vous permet de ranger plus de cartes d’identité ou de cartes de crédit que les portefeuilles MagSafe d’Apple. Mais ne laissez pas cela enlever le fait qu’il s’agit toujours d’une façon élégante de rationaliser votre kit, que ce soit pour le jeter dans votre poche arrière ou pour ranger le sac à main. Si vous comptez sur quoi que ce soit dans le même domaine qu’un portefeuille Costanza, il s’agit d’une solution beaucoup plus compacte pour vous assurer de ne transporter que l’essentiel.

Entre ces deux sections se trouve une troisième petite poche qui peut contenir de l’argent ou d’autres cadeaux que vous voudrez peut-être stocker dans le portefeuille sans titre. Même avec cet ajout, cependant, cela ne ressemble toujours pas à l’homologue numérique et à la tendance du dossier macOS à contenir toutes les photos, captures d’écran, documents Word ou fichiers qui traîneraient autrement sur votre bureau.

Avis de Netcost-security.fr

Le travail de Nik Bentel apparaît à l’arrière-plan de mes critiques depuis environ un an maintenant, avec des aperçus de ses sacs et accessoires servant d’accessoires à tous les gadgets et jouets que j’ai examinés au cours des derniers mois. J’attendais l’occasion de devenir poétique à propos de ses pièces depuis que je suis tombée amoureuse de la première itération du Shipping Box Bag au début de l’été dernier. Maintenant, l’artiste a enfin une version qui correspond parfaitement à Netcost-security.fr et à ses lecteurs épris d’Apple.

Tout comme ses versions précédentes, le portefeuille de dossiers sans titre arrive également avec un statut d’édition limitée. Seulement 500 unités ont été fabriquées, ce qui indique que vous devrez agir rapidement si vous souhaitez en marquer une pour vous-même. En apporter un à votre transport quotidien vous coûtera 49 $, ce qui correspond vraiment au prix que vous vous attendez à payer pour tout ce qui est même vaguement associé à Apple.

J’ai acheté le mien juste au moment où les commandes ont été passées en direct, et il est apparu juste avant l’arrivée du week-end. Je peux facilement le recommander à tous ceux qui recherchent un moyen unique d’extraire des images macOS numériques de leurs machines et de les intégrer dans le monde réel. Mais ça vient de quelqu’un qui ne craint pas d’être un peu extra. C’est un accessoire si mignon, et il a une sensation bien faite qui s’inscrit dans l’expérience de l’artiste en matière de production de pièces aussi fonctionnelles qu’accrocheuses.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :